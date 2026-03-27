Tàu du lịch quốc tế ISLAND SKY cập Cảng Quy Nhơn

ĐOAN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 27-3, tàu du lịch quốc tế NOBLE CALEDONIA - ISLAND SKY cập Cảng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), mang theo khoảng 180 hành khách và thuyền viên, trong đó, du khách quốc tịch Anh và Ireland chiếm đa số.

Đây là chuyến tàu du lịch quốc tế thứ 2 đến Quy Nhơn từ đầu năm 2026. Theo lịch trình, tàu neo đậu lúc 7 giờ và rời cảng lúc 17 giờ 30 cùng ngày.

so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-phoi-hop-to-chuc-chao-don-thuy-thu-doan.jpg
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức chào đón thủy thủ đoàn. Ảnh: Phan Hiếu

Trong thời gian lưu lại, có 79 du khách tham gia các tour tham quan địa phương, với những điểm đến như: chùa Ông Núi (Linh Phong thiền tự), tháp Đôi, thưởng thức biểu diễn võ cổ truyền Bình Định và trải nghiệm văn hóa đặc trưng của vùng đất Võ.

du-khach-va-thuy-thu-doan-tren-tau-du-lich-quoc-te-island-sky-duoc-chao-don-rat-nong-nhiet.jpg
Du khách và thủy thủ đoàn trên tàu du lịch quốc tế ISLAND SKY được chào đón nồng nhiệt. Ảnh: Phan Hiếu

Đáng chú ý, chuyến tàu đến Quy Nhơn đúng dịp diễn ra Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Gia Lai nói riêng, khu vực duyên hải miền Trung - Tây Nguyên nói chung, đến với bạn bè quốc tế.

thuy-thu-doan-tau-du-lich-quoc-te-island-sky-hao-hung-chup-anh-voi-bieu-tuong-linh-vat-nam-du-lich-quoc-gia-gia-lai-2026.jpg
Thủy thủ đoàn tàu du lịch quốc tế ISLAND SKY hào hứng chụp ảnh với biểu tượng linh vật Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: Phan Hiếu

Chương trình tham quan do Công ty Du lịch Abercrombie & Kent (Việt Nam) tổ chức, phối hợp cùng các đơn vị liên quan trong công tác đón tiếp, vận chuyển và phục vụ du khách.

“Du lịch cảm xúc”

(GLO)- Những khi gối đầu lên thảm lá thông, những lúc dạo bước trên bãi cát có con sóng mềm, có bao giờ trong bạn rộn lên những liên tưởng về cảm xúc mà một vùng đất trao cho con người?

Đẩy mạnh truyền thông Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026 bằng bộ nhận diện chung

(GLO)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và cơ quan báo chí trên địa bàn thống nhất sử dụng bộ nhận diện thương hiệu để truyền thông, quảng bá Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026 với chủ đề "Đại ngàn chạm biển xanh".

null