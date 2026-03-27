Tàu du lịch quốc tế ISLAND SKY cập Cảng Quy Nhơn

(GLO)- Sáng 27-3, tàu du lịch quốc tế NOBLE CALEDONIA - ISLAND SKY cập Cảng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), mang theo khoảng 180 hành khách và thuyền viên, trong đó, du khách quốc tịch Anh và Ireland chiếm đa số.

Đây là chuyến tàu du lịch quốc tế thứ 2 đến Quy Nhơn từ đầu năm 2026. Theo lịch trình, tàu neo đậu lúc 7 giờ và rời cảng lúc 17 giờ 30 cùng ngày.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức chào đón thủy thủ đoàn. Ảnh: Phan Hiếu

Trong thời gian lưu lại, có 79 du khách tham gia các tour tham quan địa phương, với những điểm đến như: chùa Ông Núi (Linh Phong thiền tự), tháp Đôi, thưởng thức biểu diễn võ cổ truyền Bình Định và trải nghiệm văn hóa đặc trưng của vùng đất Võ.

Du khách và thủy thủ đoàn trên tàu du lịch quốc tế ISLAND SKY được chào đón nồng nhiệt. Ảnh: Phan Hiếu

Đáng chú ý, chuyến tàu đến Quy Nhơn đúng dịp diễn ra Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Gia Lai nói riêng, khu vực duyên hải miền Trung - Tây Nguyên nói chung, đến với bạn bè quốc tế.

Thủy thủ đoàn tàu du lịch quốc tế ISLAND SKY hào hứng chụp ảnh với biểu tượng linh vật Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Ảnh: Phan Hiếu

Chương trình tham quan do Công ty Du lịch Abercrombie & Kent (Việt Nam) tổ chức, phối hợp cùng các đơn vị liên quan trong công tác đón tiếp, vận chuyển và phục vụ du khách.