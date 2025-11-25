Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi triển khai tại khu vực phía Tây tỉnh thời gian qua đã tạo được những chuyển biến rõ rệt.

Các công trình hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, phòng học, nhà sinh hoạt cộng đồng, chợ… đã phát huy hiệu quả, góp phần đổi thay diện mạo nông thôn miền núi và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Những đổi thay từ chính sách an cư và đầu tư hạ tầng

Trước đây, gia đình chị Siu Nghé (làng Bạc 1, xã Chư Prông) sống trong căn nhà tạm bợ, dột nát. Năm 2024, nhờ được hỗ trợ 44 triệu đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, cộng thêm khoản vay 40 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH, gia đình chị đã xây dựng được mái ấm vững chãi.

Kéo điện về cho người dân khu tái định cư làng Dơ Nâu (xã Lơ Pang). Ảnh: Hà Duy

“Gia đình tôi không có đất sản xuất, thu nhập chỉ trông vào việc làm thuê. Nhà đã xuống cấp lâu rồi nhưng không có điều kiện sửa. Nay được Nhà nước hỗ trợ làm nhà, chúng tôi rất phấn khởi và có thêm động lực để cố gắng vươn lên thoát nghèo”-chị Siu Nghé chia sẻ.

Tương tự, trước đây, cả gia đình chị Kpuih Vị (làng Lang, xã Ia Dơk) phải sống chung với bố mẹ trong căn nhà ọp ẹp, hễ mưa là dột. Được Nhà nước hỗ trợ 44 triệu đồng và khoản vay tín dụng ưu đãi được trả dần trong 15 năm, gia đình chị vừa xây dựng căn nhà kiên cố. “Có nhà mới, tôi yên tâm làm ăn, cố gắng trả nợ, ổn định kinh tế gia đình”-chị Vị bộc bạch.

Không chỉ hỗ trợ người dân ổn định nơi ở, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi còn tạo bước đột phá về hạ tầng giao thông nông thôn. Ở xã biên giới Ia O, những tuyến đường vốn lầy lội vào mùa mưa nay đã được bê tông hóa, mở rộng, sạch đẹp.

Với sự đồng lòng của người dân cùng nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, xã đã nhựa hóa, bê tông hóa 24 km đường trục xã, liên xã; cứng hóa gần 25 km đường trục thôn, làng; hơn 90% đường làng, ngõ xóm không còn cảnh bùn lầy, nước đọng.

Già làng Ksor Cân (làng Dăng, xã Ia O) vui vẻ nói: “Khi được vận động chung tay làm đường giao thông nông thôn, người dân trong làng đều đồng thuận. Nhiều hộ tự nguyện tháo dỡ hàng rào, hiến hàng trăm mét vuông đất, góp của, góp công để mở rộng đường. Đường đẹp thì đi lại thuận tiện, giao thương tốt hơn, bà con mới có cơ hội phát triển kinh tế”.

Nguồn lực giúp thu hẹp khoảng cách phát triển

Thực tiễn cho thấy, việc triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi đã góp phần quan trọng thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân vùng DTTS. Nhận thức về phát triển kinh tế hộ gia đình, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới dần được nâng cao. Cùng với đó, hạ tầng thiết yếu được đầu tư đồng bộ đã giúp thu hẹp khoảng cách giữa vùng DTTS với vùng phát triển.

Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn ở khu vực phía Tây tỉnh đã được đầu tư, nâng cấp từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ảnh: Hà Duy

Giai đoạn 2021-2025, các địa phương phía Tây tỉnh đã đầu tư xây dựng gần 200 km đường giao thông nông thôn; 550 m² phòng học; 4 nhà sinh hoạt cộng đồng; cứng hóa hơn 70 km đường liên xã; xây dựng 6 chợ vùng đồng bào. 100% thôn, làng có đường ô tô đến trung tâm; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới và các nguồn điện phù hợp đạt 99,9%. Đồng thời, các địa phương đã triển khai 13 dự án quy hoạch, bố trí dân cư ở những nơi cần thiết, giúp gần 1.900 hộ dân ổn định cuộc sống.

Hướng tới mục tiêu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm từ 3-4%, giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, đồng thời tiếp tục đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi trên phạm vi toàn tỉnh.

Kế hoạch đề ra các giải pháp trọng tâm gồm: Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền cơ sở và người dân trong việc tham gia thực hiện chương trình; triển khai hiệu quả các dự án, tiểu dự án, ưu tiên những hạng mục cấp bách, trực tiếp góp phần nâng cao thu nhập cho người dân; huy động đa dạng nguồn lực, kết hợp vốn ngân sách với nguồn lực xã hội hóa; khuyến khích DN tham gia các dự án hỗ trợ, đầu tư.

Đồng thời, sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn có điều kiện phát triển sinh kế; lồng ghép chương trình với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và các dự án khác để tối ưu hóa hiệu quả đầu tư.

Sở Dân tộc và Tôn giáo được giao chủ trì phối hợp triển khai. Phó Giám đốc Sở Nguyễn Bá Thạch khẳng định: Chúng tôi sẽ tham mưu UBND tỉnh trong việc huy động các nguồn lực, bảo đảm các chính sách đến đúng đối tượng và đúng nhu cầu. Công tác tuyên truyền cũng sẽ được tăng cường để nâng cao nhận thức của người dân, giúp họ chủ động vươn lên, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS.