(GLO)- Bằng khả năng sáng tạo và sự kiên trì, ông Nguyễn Văn Quả (SN 1956, đảng viên khu phố Gia An Nam, phường Hoài Nhơn Bắc) cùng với người dân địa phương đã biến vùng cát trắng thành “thủ phủ hoa”.

Từ miền đất chỉ trồng được khoai lang, đậu phụng cho năng suất thấp, Gia An Nam nay đã trở thành “thủ phủ hoa”, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Tại hội nghị biểu dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2020 - 2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức cuối tháng 8-2025, ông Quả là 1 trong 27 cá nhân điển hình tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Đánh thức vùng cát trắng

Được xem là người khởi xướng nghề trồng hoa ở khu phố Gia An Nam, nhiều năm qua, ông Quả đã vận động bà con nơi đây không ngừng nỗ lực cải tạo và từng bước chinh phục vùng cát trắng bạc màu “nắng không ưa, mưa không chịu” trở thành những cánh đồng hoa trải dài miên man trên 20 ha. Từ vùng đất nghèo khó, Gia An Nam đã trở thành “thủ phủ hoa” với 82 hộ chuyên trồng hoa cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Quả (đứng giữa, hàng đầu) nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích xuất sắc tại hội nghị biểu dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2020 - 2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức cuối tháng 8.2025. Ảnh: N.H

* Được xem là người khởi xướng nghề trồng hoa ở Gia An Nam, ông có thể chia sẻ về cơ duyên đưa hoa về trồng trên vùng cát trắng quê mình?

- Tôi sinh ra, lớn lên tại Gia An Nam, phường Hoài Nhơn Bắc (trước đây là thôn Gia An Nam, xã Hoài Châu Bắc, TX Hoài Nhơn). Tôi từng là Xã đội trưởng, rồi Chủ tịch Hội CCB xã. Đến năm 2011, tôi nghỉ công tác. Nhận thấy vùng cát trắng bạc màu mỗi năm chỉ trồng được một vụ khoai lang, đậu phụng, hiệu quả kinh tế quá thấp, đất bỏ hoang nhiều, tôi nghĩ cần phải làm gì đó để thay đổi. Từ suy nghĩ đó, tôi nảy ra ý tưởng đưa hoa về trồng trên cát, vừa phủ xanh đất trống, vừa tạo cơ hội phát triển kinh tế hộ gia đình. Ban đầu, tôi tự tìm hiểu, học hỏi kỹ thuật trồng hoa ở Đà Lạt. Ý tưởng cũng được sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng hỗ trợ tích cực của các hội, đoàn thể, tôi mạnh dạn đưa các giống hoa về quê như cúc, vạn thọ, lay ơn, ly ly… Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, dần dần chúng tôi đã hình thành được vùng chuyên canh hoa ngay trên cát trắng.

* Và, kết quả mang lại của việc trồng hoa trên vùng đất cát như thế nào?

- Sau hơn 10 năm gắn bó với nghề trồng hoa, tôi đã làm chủ kỹ thuật, biết cách chăm sóc phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết địa phương. Mỗi tháng, tôi xuống giống 2 đợt, khoảng 9.000 - 10.000 cây hoa cúc, vạn thọ để có hoa luân phiên cung cấp cho thị trường. Trung bình mỗi ngày thu hoạch từ 200 - 300 bình hoa, giá bán dao động từ 3.000 - 5.000 đồng/bình; riêng mùng 1 và rằm có thể đạt 1.500 - 2.000 bình. Dịp Tết, gia đình tôi trồng thêm 14.000 - 15.000 chậu hoa phục vụ thị trường. Nhờ đó, diện tích trồng hoa của gia đình đã mở rộng hơn 1 ha, mỗi năm doanh thu khoảng 1 tỷ đồng, lợi nhuận chừng 500 triệu đồng. Nghề trồng hoa đã giúp gia đình tôi ổn định kinh tế và còn tạo việc làm cho nhiều lao động thời vụ.

Ông Nguyễn Văn Quả bên vườn hoa cúc, vạn thọ của mình. Ảnh: N.H

* Có lẽ con đường đến thành công với nghề trồng hoa trên cát trắng của ông cũng không hề dễ dàng?

- Đúng vậy! Lúc mới trồng hoa, tôi gặp rất nhiều khó khăn, nhiều phen lao đao vì thời tiết bất thường, sâu bệnh phá hoại, có vụ lỗ nặng. Nhưng mỗi lần thất bại như thế tôi không nản chí mà lại rút ra cho mình bài học kinh nghiệm để làm tiếp. Với niềm tin chắc chắn về hiệu quả của cây hoa trên vùng đất cát, tôi cứ thế “thua keo này, bày keo khác”. Đến nay, tôi thấy quyết định của mình là đúng. Nghề trồng hoa không chỉ giúp gia đình tôi sung túc, mà còn tạo sinh kế cho hàng chục hộ khác, biến Gia An Nam từ vùng cát trắng nghèo khó thành miền đất nở hoa đúng nghĩa.

"Dân vận khéo" từ mắt thấy, tai nghe

Gia An Nam nay bừng lên sức sống mới với những cánh đồng hoa rực rỡ bốn mùa. Kết quả đó là nhờ sự tiên phong cùng khả năng dân vận khéo của ông Nguyễn Văn Quả trong việc đưa các loài hoa về trồng trên vùng đất cát, mở ra cơ hội chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý.

* Nhiều người nói ông đã khéo dân vận nên mới có thể lan tỏa nghề trồng hoa, giúp hàng trăm hộ dân ở Gia An Nam có cuộc sống khá giả.

- Tôi luôn tâm niệm “hạnh phúc chính là được sẻ chia”. Thấy mình làm được, tôi liền nghĩ đến việc giúp người khác cùng làm. Ban đầu, tôi mời bà con đến vườn, tận mắt chứng kiến cây hoa phát triển, tận tay chăm sóc thử. Phương pháp “mắt thấy, tai nghe, tay sờ đụng” này thuyết phục hơn mọi lời nói. Mỗi năm, vườn hoa của tôi có hàng trăm lượt bà con đến tham quan, học hỏi. Tôi không giấu nghề, sẵn sàng chỉ dẫn từ kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, phòng bệnh đến cách tiêu thụ. Nhờ vậy, ngày càng nhiều hộ tham gia, nghề hoa được nhân rộng nhanh chóng.

* Kinh nghiệm mang lại thành công qua việc vận động, hỗ trợ bà con cùng trồng hoa của ông là gì?

- (Cười). Cứ như những gì đã làm thời gian qua thì tôi cho rằng: Nói ít thôi, hãy làm trước để bà con thấy hiệu quả! Khi mô hình cụ thể chứng minh được hiệu quả, lợi ích, lời vận động mới có sức nặng. Bên cạnh đó, người làm công tác dân vận phải luôn rộng mở tấm lòng, luôn đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật, giúp bà con kết nối đầu ra sản phẩm… Nhờ vậy, bà con tin tưởng, sẵn sàng làm theo. Cứ thế, nghề trồng hoa lan rộng khắp Gia An Nam.

Ông Nguyễn Văn Quả (đứng giữa) trao đổi kỹ thuật trồng hoa cúc vụ tết với người dân trong khu phố. Ảnh: N.H

Hoa làm thay da đổi thịt vùng quê

* Đến nay, hẳn ông có nhiều niềm vui khi từ mô hình tiên phong của mình, nghề trồng hoa ở Gia An Nam đã phát triển mạnh mẽ?

- Điều khiến tôi vui là từ mô hình chuyên canh hoa của gia đình đã thổi được luồng sinh khí mới cho vùng đất khó Gia An Nam; không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Đến nay, toàn khu phố có hơn 80 hộ chuyên canh hoa, với diện tích hơn 20 ha. Các giống chủ lực vẫn là cúc, vạn thọ, lay ơn, ly ly… Mỗi năm, tổng thu nhập từ hoa tại đây đạt trên 20 tỷ đồng, bình quân mỗi người dân có thu nhập hơn 80 triệu đồng/năm. Từ đó, mở ra hướng đi mới trong việc xây dựng vùng chuyên canh gắn với phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm - tiềm năng đang được địa phương quan tâm khai thác.

* Thành quả ấy cũng trở nên ngọt ngào hơn khi ông là một trong những điển hình “Dân vận khéo” được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

- Là đảng viên, tôi luôn thấm nhuần và ghi nhớ lời Bác Hồ căn dặn người làm công tác dân vận: “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Tôi chỉ cố gắng làm theo lời Bác, từ những việc nhỏ, cụ thể, thiết thực, gắn với công việc của bản thân. Trước hết là làm giàu cho gia đình, sau đó là góp phần nhỏ giúp cộng đồng phát triển. Được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về điển hình “Dân vận khéo”, tôi thấy vui và tự hào. Vui vì những việc làm của mình có ích, tạo sức lan tỏa. Tự hào vì bà con tin tưởng, cùng đồng hành để xây dựng một Gia An Nam ngày càng giàu đẹp.

* Xin cảm ơn ông. Chúc ông tiếp tục gặt hái thêm những thành công mới!