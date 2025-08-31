Danh mục
Khai mạc lễ hội đường phố với chủ đề "Sắc màu biển cả"

THẢO KHUY
NGUYỄN DŨNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Chiều 31-8, tại khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), UBND tỉnh Gia Lai đã khai mạc lễ hội đường phố với chủ đề “Sắc màu biển cả”.

Đây là một trong những điểm nhấn trong khuôn khổ Lễ hội Tinh hoa đại ngàn - Biển xanh hội tụ năm 2025.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức lễ hội; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đông đảo người dân và du khách.

gen-o-daibieu.jpg
Các đại biểu tham dự khai mạc lễ hội. Ảnh: Nguyễn Dũng

Các tiết mục nghệ thuật trong lễ hội được dàn dựng công phu, quy tụ nhiều loại hình đặc sắc. Mở màn là tổ khúc “Quy Nhơn, Gia Lai - Bức tranh sơn thủy” và ca khúc “Gia Lai rừng vàng biển xanh”, khắc họa sự giao hòa giữa núi rừng đại ngàn và biển cả mênh mông.

gen-o-casi.jpg
Tổ khúc “Quy Nhơn, Gia Lai - Bức tranh sơn thủy” và ca khúc “Gia Lai rừng vàng biển xanh” rộn ràng, vui tươi. Ảnh: Nguyễn Dũng

Tiếp nối là diễn tấu cồng chiêng của đoàn nghệ nhân làng Pleiku Róh (phường Thống Nhất), nghệ thuật hát bội và bài chòi do các nghệ nhân ở khu vực phía Đông tỉnh trình diễn, cùng màn biểu diễn sôi động của 40 nghệ sĩ, nhóm nhảy chuyên nghiệp đến từ TP Hồ Chí Minh với các tiết mục nhảy hiện đại, carnival, xiếc hề, tung hứng, xe đạp nhào lộn…

Điểm nhấn là các đoàn gồm hơn 200 nghệ nhân, nghệ sĩ, sinh viên và cộng đồng tham gia diễu hành trên các tuyến trung tâm phố biển Quy Nhơn như: An Dương Vương, Xuân Diệu, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ, Lê Hồng Phong, Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Tất Thành… trước khi quay lại đường An Dương Vương.

Hơn 15 đoàn xe hoa, xe mô hình, lực lượng biểu diễn cồng chiêng, bài chòi, vũ đoàn, sinh viên cùng người dân đồng hành đã mang đến bầu không khí lễ hội náo nhiệt, rực rỡ sắc màu.

Với chủ đề “Sắc màu biển cả”, lễ hội đường phố 2025 không chỉ tạo nên không gian sôi động, giàu sắc màu âm nhạc - nghệ thuật, mà còn lan tỏa thông điệp về tình yêu quê hương, bản sắc văn hóa truyền thống và sức sống mới của vùng đất Gia Lai.

3a5a9249.jpg
Người dân và du khách vui vẻ hòa mình vào không gian lễ hội. Ảnh: Nguyễn Dũng

Đây là sự kiện văn hóa - du lịch để du khách trong nước, quốc tế trải nghiệm sự giao thoa giữa văn hóa biển - rừng, giữa truyền thống và hiện đại, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Gia Lai đa dạng sắc màu đến bạn bè gần xa.

gen-h-lehoi3.jpg
Du khách vui vẻ chụp hình lưu niệm cùng nghệ nhân. Ảnh: T.K
null