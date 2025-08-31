Danh mục
Tổng duyệt lễ hội đường phố “Sắc màu biển cả”

ĐOAN NGỌC
PHAN LÀI
(GLO)- Chiều 30-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Ban Tổ chức lễ hội tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ năm 2025 đã tổng duyệt lễ hội đường phố với chủ đề “Sắc màu biển cả”. 

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Lễ hội tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ năm 2025, được đông đảo người dân và du khách quan tâm.

dscf3265.jpg
Hoa hậu Đinh Thị Hoa - Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024, Đại sứ truyền thông lễ hội tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ hào hứng trải nghiệm tập diễn hát bội.
dscf3406.jpg
Tiết mục sôi động kèm biểu diễn tạp kỹ.
dscf3398.jpg
Trình diễn giới thiệu hội đánh bài chòi dân gian.

Tổng đạo diễn chương trình Lễ hội tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ năm 2025, NSƯT - TS Hoàng Duẩn, cho biết: Từng tiết mục được rà soát kỹ lưỡng từ kịch bản, âm nhạc, vũ đạo đến lộ trình diễu hành nhằm tạo nên một màn trình diễn đặc sắc, giàu tính cộng đồng, gần gũi với người dân, du khách.

dscf3321.jpg
Tổng đạo diễn chương trình, NSƯT - TS Hoàng Duẩn trao đổi với nghệ nhân tham gia trình diễn lễ hội đường phố.

Lễ hội đường phố năm nay quy tụ nhiều lực lượng nghệ thuật: nghệ nhân cồng chiêng, cà kheo, hát bội, bài chòi của tỉnh Gia Lai; vũ đoàn, nhóm nhảy hiện đại, nghệ sĩ xiếc đến từ TP Hồ Chí Minh; các ca sĩ trẻ như Phúc Bồ, Rich, 9Fire, Suzie Ngọc. Đặc biệt, Hoa hậu Đinh Thị Hoa - Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024, Đại sứ truyền thông lễ hội tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ sẽ đồng hành trong đoàn diễu hành, lan tỏa hình ảnh tươi mới của lễ hội.

z6961473068721-f8b8fd19135bcbfa7b13e68861a9c3e6.jpg
Nghệ nhân biểu diễn cồng chiêng.
dscf3376.jpg
Hoa hậu Đinh Thị Hoa (thứ hai từ trái sang) chụp ảnh với người dân, du khách đến xem tổng duyệt.

Chương trình Lễ hội đường phố “Sắc màu biển cả” chính thức khai mạc lúc 16 giờ 30 phút ngày 31-8 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, mở đầu bằng màn múa lân chào mừng và tổ khúc nghệ thuật “Quy Nhơn, Gia Lai - Bức tranh sơn thủy”. Tiếp đó, các tiết mục nghệ thuật truyền thống xen lẫn hiện đại sẽ lần lượt cống hiến cho khán giả những màn trình diễn độc đáo.

dscf3426.jpg
Chương trình lễ hội đường phố với nhiều tiết mục nghệ thuật truyền thống xen lẫn hiện đại.

Sau phần khai mạc, đoàn xe hoa, xe mô hình, xe điện và xe đạp diễu hành với tổng chiều dài gần 5 km sẽ mang đến sắc màu rực rỡ, tái hiện hình ảnh đời sống lao động, văn hóa và khát vọng vươn lên của tỉnh Gia Lai. Các mô hình xe hoa được thiết kế công phu với hình tượng cá ngừ đại dương, nhà rông, nhạc cụ dân tộc, hát bội, bài chòi… vừa tôn vinh bản sắc truyền thống, vừa quảng bá sản vật địa phương.

dscf3413.jpg
Điểm nhấn của lễ hội đường phố là những xe hoa diễu hành vừa tôn vinh bản sắc truyền thống, vừa quảng bá sản vật địa phương.
dscf3449.jpg
z6961473698793-cfe35feaaee1c52bf9c4d36177b6606a.jpg

Buổi tổng duyệt khép lại trong sự hào hứng. Tất cả đã sẵn sàng cho một đêm hội đường phố rực rỡ sắc màu, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm đáng nhớ, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Gia Lai đến bạn bè trong nước và quốc tế.

