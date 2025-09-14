Lễ hội xanh giữa lòng phố biển

Danh mục
ĐOÀN NGỌC NHUẬN
(GLO)- Từ ngày 14 đến 21-9, tại Quảng trường Quy Nhơn và Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) sẽ diễn ra Liên hoan triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ I-2025. Sự kiện quy tụ nhiều nhà vườn, nghệ nhân trong và ngoài tỉnh tham gia.

Liên hoan triển lãm sinh vật cảnh (SVC) tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ I-2025 (gọi tắt là Liên hoan SVC) do Hội SVC tỉnh tổ chức, sẽ khai mạc vào sáng 14-9, quy tụ 187 nghệ nhân, nhà vườn trong tỉnh và các tỉnh, thành (Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, TP. Hồ Chí Minh) tham gia, với hơn 5.000 tác phẩm SVC. Ngoài ra, còn có hơn 30.000 tác phẩm hoa, cây cảnh thương mại các loại phục vụ công chúng.

Kết nối nghệ nhân - Lan tỏa giá trị sinh vật cảnh

Theo ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội SVC tỉnh, đây là Liên hoan SVC có quy mô lớn, lần đầu tiên tổ chức sau khi hợp nhất hai tỉnh Bình Định - Gia Lai thành tỉnh Gia Lai (mới), hội tụ đầy đủ các chủng loại SVC gồm: cây cảnh, hoa cảnh, đá cảnh, chim cảnh; tiểu cảnh và không gian sắp đặt.

Ngoài các tác phẩm quen thuộc như: cây cảnh nghệ thuật, bonsai, đá cảnh, đá suiseki, còn có nội dung thi đấu hót chim chào mào.

quang-truong-quy-nhon.jpg
Quảng trường Quy Nhơn là không gian lý tưởng để tổ chức các sự kiện SVC quy mô lớn. Ảnh: Ngọc Nhuận

"Liên hoan SVC có thông điệp “Kết nối nghệ nhân - Lan tỏa giá trị - Phát triển bền vững”, là dịp khẳng định giá trị KT-XH của phong trào SVC. Vào tối 14-9, Ban tổ chức sẽ đấu giá cây cảnh gây quỹ từ thiện, tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Chúng tôi mong muốn tạo ra một sự kiện định kỳ, góp phần đưa thương hiệu SVC tỉnh Gia Lai kết nối với khu vực miền Trung - Tây Nguyên cùng cả nước lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa"- ông Thanh bày tỏ.

Ông Trần Đình Hòa - Trưởng nhóm Biển Xanh bonsai - hào hứng cho biết: “Nhóm chúng tôi có 3 nhà vườn với 10 tác phẩm duối cảnh nghệ thuật, cây đại, cùng nhiều tác phẩm khác từ 20 nhà vườn của Chi hội SVC Phù Cát rất phấn khởi góp mặt tham gia Liên hoan SVC”.

Để đảm bảo sự kiện diễn ra tạo ấn tượng tốt, Hội SVC tỉnh đã thành lập các tiểu ban chuyên môn cụ thể. Mỗi tiểu ban có kế hoạch chi tiết, từ kịch bản khai mạc, bố trí tác phẩm, đến công tác đảm bảo vệ sinh, ANTT.

Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết - Phó Chủ tịch Hội SVC tỉnh, Trưởng Tiểu ban Tài chính, hậu cần, an ninh - chia sẻ: “Cùng với tổ chức những tác phẩm SVC theo phân khu trưng bày tạo ấn tượng đẹp cho người thưởng lãm, chúng tôi còn ưu tiên hàng đầu cho vệ sinh môi trường và trật tự công cộng, để triển lãm thực sự là một không gian xanh - sạch - đẹp, thân thiện với mọi người”.

Kỳ vọng một lễ hội xanh

Chi hội bonsai nghệ thuật Sao Biển Quy Nhơn (thuộc Hội SVC tỉnh Gia Lai) triển khai sớm cho 24 hội viên chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều tháng trước để tham gia Liên hoan SVC lần này.

Ông Nguyễn Văn Hạng - Chi hội trưởng - chia sẻ: “Những tác phẩm SVC được anh em tuyển chọn “cân đo đong đếm” kỹ càng để trình làng. Mỗi người chọn từ 5 - 7 tác phẩm cây cảnh nghệ thuật đặc sắc nhất mang đến trưng bày”.

lien-hoan-trien-lam-sinh-vat-canh.jpg
Tham gia Liên hoan triển lãm SVC tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ I-2025, nhiều tác phẩm SVC được trưng bày tại khu vực Quảng trường Quy Nhơn (ảnh chụp sáng 11-9). Ảnh: Ngọc Nhuận

Chi hội SVC An Khê cũng đưa hơn 30 tác phẩm cây cảnh nghệ thuật, bonsai phong phú các loại như: bàng Đài Loan, linh sam, cần thăng… tham gia Liên hoan.

Ông Đỗ Văn Tuyên - Chi hội trưởng Chi hội SVC An Khê - cho biết: “Chúng tôi coi đây là dịp hiếm có để vừa giới thiệu những tác phẩm trong bộ sưu tập SVC, vừa giao lưu, học hỏi sáng tạo nghệ thuật nhằm phát triển phong trào SVC. Các tác phẩm chúng tôi mang đến xem như gửi gắm “hơi thở” của núi rừng Tây Nguyên hòa nhịp với phố biển Quy Nhơn”.

Hội SVC TP. Đà Nẵng cũng mang đến hơn 50 tác phẩm cây cảnh, tiểu cảnh non bộ, đá suiseki để giới thiệu. Ông Nguyễn Văn Chấn - Thường vụ Hội SVC TP Đà Nẵng - bộc bạch: “Đến Gia Lai để dự hội lần này, chúng tôi muốn tái hiện một không gian cây, hoa, đá cảnh rực rỡ sắc màu để quảng bá đến công chúng. Đây cũng là dịp để chúng tôi gửi lời mời đến nghệ nhân, nhà vườn SVC tỉnh Gia Lai và các tỉnh bạn về Đà Nẵng để dự hội SVC sẽ tổ chức sau này”.

chim-chao-mao.jpg
Nội dung thi đấu hót chim chào mào diễn ra vào 8 giờ sáng 14-9. Ảnh minh họa: Ngọc Nhuận

Nội dung thi đấu hót chim chào mào diễn ra vào 8 giờ sáng 14-9, thu hút 60 chim chào mào của các nghệ nhân trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia.

Ông Mai Chí Quốc - Thường vụ Hội SVC tỉnh, Trưởng tiểu ban Hội thi đấu hót chim chào mào - cho biết: “Hội thi là dịp để anh em nuôi chim chào mào giao lưu, tạo không khí vui tươi, góp thêm sắc màu tại Liên hoan SVC. Qua đó, góp phần phát triển phong trào SVC của tỉnh nói chung, thú chơi chim chào mào hót nói riêng”.

Từ sự chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức, sự hưởng ứng nhiệt tình của nghệ nhân, nhà vườn đến sự đồng hành của các doanh nghiệp, Liên hoan SVC hứa hẹn sẽ là “lễ hội xanh” đặc sắc giữa lòng phố biển Quy Nhơn.

Ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội SVC tỉnh - nhấn mạnh: “Liên hoan SVC mang ý nghĩa tôn vinh nghệ nhân, thúc đẩy kinh tế SVC, quảng bá du lịch và thương mại. Đây sẽ là bước khởi đầu để tỉnh Gia Lai trở thành điểm hẹn nghệ thuật SVC kết nối bạn bè cả nước”.

Các nghệ nhân làng Pleiku Róh trình diễn cồng chiêng trong Lễ hội đường phố. Ảnh: Nguyễn Dũng

Các nghệ nhân làng Pleiku Róh trình diễn cồng chiêng trong Lễ hội đường phố. Ảnh: Nguyễn Dũng

Con đường hàng thông trăm tuổi gắn liền với lịch sử hình thành đồn điền trà Biển Hồ trên cao nguyên. Ảnh: Hoàng Ngọc

