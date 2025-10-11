Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Độc đáo nghi lễ bôi huyết lên cột nêu của người Bahnar

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HOÀNG NGỌC HOÀNG NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Giữa núi rừng Đông Trường Sơn (tỉnh Gia Lai), nghi lễ bôi huyết lên cây nêu vẫn được đồng bào Bahnar gìn giữ như sợi dây thiêng liêng kết nối con người với thần linh.

Đối với người Bahnar ở vùng Đông Trường Sơn, nghi thức bôi huyết của con vật hiến tế lên cây nêu không chỉ là biểu tượng tín ngưỡng, mà còn là cách họ gửi gắm ước vọng mùa màng, sức khỏe và sự bình yên của buôn làng đến các thần linh.

dscf1818.jpg
Chuẩn bị cây nêu trong lễ Sơmă Kơcham ở làng Hrách, xã Sró

Nghệ nhân ưu tú Đinh Keo (làng Pyang, xã Kông Chro) cho biết, trong bất cứ lễ hội nào, người Bahnar cũng đều dựng cây nêu, trang trí hoa văn, họa tiết rất cầu kỳ, sặc sỡ.

Nhưng khác với cây nêu lớn trong lễ hội có thể được trang trí bằng sơn hoặc quả rừng có màu đỏ, cây nêu trong lễ cúng bắt buộc phải có nghi thức bôi huyết của con vật tế thần để thể hiện lòng thành kính tuyệt đối với Yàng - đấng bảo hộ buôn làng.

dscf1851.jpg
Huyết vật tế được bôi lên thân cây nêu phải theo quy định nghiêm ngặt của tục lệ
dscf1830.jpg
Những chàng trai khỏe mạnh, khéo léo trong làng đảm nhiệm việc trang trí, bôi huyết lên cây nêu
dscf1836.jpg
Người Bahnar gửi gắm mọi mong ước, khát vọng vào cây nêu - cầu nối giữa đất và trời, con
người với thần linh
dscf1822.jpg
dscf1829-2.jpg

Theo nghệ nhân Đinh Keo, việc bôi huyết vật tế được xem là “truyền linh khí” cho cây nêu, giúp chuyển những mong muốn, ước nguyện của dân làng đến với thần linh. Đặc biệt, lễ Sơmă Kơcham - lễ cúng mừng năm mới của người Bahnar - thường có 2 cây nêu, một đặt trong nhà rông để cúng tổ tiên, một đặt ngoài sân để cúng đất trời.

dscf1862.jpg
dscf1947.jpg
Cây nêu cúng trời đất, thần linh dựng trước sân nhà rông với những họa tiết đặc trưng

Trên thân cây nêu, đồng bào thường khắc các họa tiết như rìu, rựa, bắp, lúa, cây me… tạo thành dãy hoa văn nối liền nhau như bản trường ca về lao động, sinh tồn và gắn kết cộng đồng. "Việc bôi huyết tạo hoa văn đều có quy định chặt chẽ theo tục lệ, không thêm không bớt, cũng không được cải tiến”-nghệ nhân Keo nhấn mạnh.

Ở mỗi làng, nghi thức bôi huyết có thể khác nhau. Ở làng Hrách (xã Sró), trong lễ Sơmă Kơcham, việc dựng nêu và bôi huyết được giao cho những chàng trai khỏe mạnh, ưu tú nhất.

Còn tại làng Kgiang (xã Tơ Tung), trong lễ cúng bến nước, nghi thức này lại do hội đồng già làng – những người am hiểu luật tục, đảm trách. Nhưng ở đâu, nghi lễ ấy cũng phản ánh nhân sinh quan của người Bahnar, đó là tôn trọng tự nhiên, biết ơn đất trời đã nuôi dưỡng sự sống.

dscf1834.jpg
Ở làng Hrách (xã Sró), việc dựng nêu và bôi huyết được giao cho những chàng trai khỏe mạnh, ưu tú
dscf1842.jpg
dscf6406.jpg
Tại làng Kgiang (xã Tơ Tung), nghi thức này lại được thực hiện bởi hội đồng già làng, những người am hiểu luật tục
dscf6410.jpg
dscf6416.jpg
Một già làng vẽ hoa văn từ huyết gà lên cột nêu trong lễ cúng bến nước
dscf6473.jpg
Hội đồng già làng làm lễ cúng bến nước trước một cây nêu được trang trí bằng huyết gà

Khác với những cây nêu được điêu khắc cầu kỳ của các tộc người ở Trường Sơn – Tây Nguyên, cây nêu trong lễ cúng của người Bahnar tuy đơn giản, mộc mạc nhưng ẩn chứa nhân sinh quan sâu sắc: con người không tách rời núi rừng, mà sống trong sự giao hòa với vạn vật, thần linh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Biểu tượng vũ trụ trên cây nêu của người Bahnar

Biểu tượng vũ trụ trên cây nêu của người Bahnar

(GLO)- Người Bahnar quan niệm rằng mọi sự vật, hiện tượng đều có sự hiện diện của thần linh và con người phải tôn trọng, thờ cúng. Vì vậy, họ có nếp sống, sinh hoạt văn hóa với hệ thống lễ hội vô cùng phong phú, gắn với vòng đời người và chu kỳ canh tác nông nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Nữ họa sĩ ba miền hội ngộ phố Núi

Nữ họa sĩ ba miền hội ngộ phố Núi

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Những ngày này, công tác chuẩn bị cho triển lãm “Về miền đất đỏ” của các nữ họa sĩ Bắc - Trung - Nam đang được gấp rút triển khai nhằm kịp ra mắt đông đảo công chúng yêu nghệ thuật vào ngày 20-10, đúng dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Để biểu diễn Mai hoa thung, nhiều đoàn lân đã phải đầu tư và tập luyện trong thời gian dài.

Nét đặc sắc của Mai hoa thung trong nghệ thuật lân sư rồng

Văn hóa

(GLO)-Để biểu diễn Mai hoa thung, nhiều đoàn lân phải đầu tư công phu và tập luyện trong thời gian dài. Đây là tiết mục khó, đòi hỏi vận động viên phải vừa giữ thăng bằng trên hệ thống cọc sắt cao, vừa thực hiện các động tác mạnh mẽ, dứt khoát mà vẫn uyển chuyển.

Du khách tham quan không gian trưng bày bản sao ba pho tượng Đức Ông trưng bày tại Bảo tàng Quang Trung. Ảnh: Ngọc Nhuận

Độc đáo những pho tượng tại Bảo tàng Quang Trung

Văn hóa

(GLO)- Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) đang lưu giữ nhiều hiện vật quý gắn liền với phong trào nông dân Tây Sơn. Bên cạnh những binh khí, sắc phong, tư liệu Hán Nôm, đồ thờ tự…, còn có những pho tượng vừa mang giá trị nghệ thuật, vừa gợi mở nhiều câu chuyện lịch sử thú vị.

“Ung dung thanh thản giữa mây trời”

“Ung dung thanh thản giữa mây trời”

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Tôi mượn câu thơ “Ung dung thanh thản giữa mây trời” trong bài mở đầu tập “Vân không” để giới thiệu tập thơ mới của Ngô Thanh Vân. “Vân không” ghi dấu sự trở lại của nữ thi sĩ sau 8 năm chị không xuất bản cuốn sách nào về thơ.

Gia Lai: Rộn ràng trung thu

Gia Lai: Rộn ràng trung thu

Văn hóa

(GLO)-Trung thu đang đến gần, không khí tập luyện và làm lân ở một số nơi ở trở nên sôi nổi. Người tỉ mỉ chế tác từng chiếc đầu lân, người hăng say luyện tập, góp phần giữ gìn truyền thống và mang niềm vui đến cho thiếu nhi.

Nhà thơ Ngô Thanh Vân: Đường văn chạm vào trái tim, thành tình yêu biết hát

Nhà thơ Ngô Thanh Vân: Đường văn chạm vào trái tim, thành tình yêu biết hát

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Hơn 20 năm nuôi mộng văn chương, nhà thơ Ngô Thanh Vân đã trình làng 5 tập thơ, 2 tập truyện ngắn, 2 tập tản văn. Với chị, khi đường văn chạm vào trái tim sẽ trở thành tình yêu biết hát bởi mong muốn của người viết là được đồng hành với bạn đọc bằng những điều bình dị, chân thành nhất.

Ngọt thơm hương vị bánh dân gian

Ngọt thơm hương vị bánh dân gian

Văn hóa

(GLO)- Nhân lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 233 (1792-2025), ngày 19-9, tại Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai), Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức hội thi “Làm bánh dân gian”.

null