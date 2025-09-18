Dự án đường băng số 2 Cảng hàng không Phù Cát: Quyết tâm đẩy nhanh tiến độ

(GLO)- Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Cảng hàng không Phù Cát là công trình trọng điểm mang tính chiến lược, không chỉ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, thương mại mà còn đảm bảo quốc phòng - an ninh trong khu vực.

Hiện nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư đang được các địa phương triển khai quyết liệt, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đầu tư đồng bộ, tầm nhìn chiến lược

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.246 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2025 - 2028. Theo quyết định phê duyệt, đường băng số 2 (ký hiệu 33L-15R) sẽ xây dựng song song, cách đường băng hiện hữu 215 m về phía Tây, kích thước 3.048 x 45 m, kèm theo 4 đường lăn nối, 2 đường lăn thoát nhanh, hệ thống đèn hiệu đạt chuẩn quốc tế và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) cùng đại diện các đơn vị khảo sát địa bàn tại phường An Nhơn. Ảnh: Hải Yến

Ông Ngô Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý các công trình giao thông và dân dụng tỉnh, cho biết: “Chúng tôi xác định đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Ban sẽ tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương để đảm bảo tiến độ, chất lượng. Ngay từ khâu giải phóng mặt bằng (GPMB), tỉnh đã có phương án cụ thể về tái định cư (TĐC), cải táng, hạ tầng kỹ thuật nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân”.

Đáng chú ý, dự án sử dụng 1.500 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương, 1.746 tỷ đồng còn lại từ ngân sách tỉnh. Việc phân kỳ vốn hợp lý, ưu tiên bồi thường và TĐC ngay giai đoạn đầu thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh nhằm bảo đảm dự án khởi công đúng kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh: “Việc triển khai dự án đường cất hạ cánh số 2 có ý nghĩa rất lớn, giúp Sân bay Phù Cát khai thác hiệu quả hơn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hoạt động dân dụng lẫn quân sự. UBND tỉnh xem đây là bước đi quan trọng để Gia Lai và các tỉnh khác mở rộng hợp tác, phát triển du lịch, thương mại, đưa Gia Lai trở thành cửa ngõ du lịch quốc tế trong tương lai”.

Thực tế cho thấy, lượng khách đến Nam Trung bộ - Tây Nguyên tăng mạnh những năm qua; nhu cầu vận chuyển hàng hóa nông sản, thủy sản xuất khẩu cũng rất lớn. Khi hoàn thành, đường băng số 2 sẽ cho phép Sân bay Phù Cát tiếp nhận các loại máy bay hiện đại, mở thêm đường bay quốc tế, mở rộng kết nối thương mại và du lịch.

Làm nhanh, đúng quy trình

Theo phương án, dự án thu hồi hơn 100 ha đất, ảnh hưởng đến 547 hộ dân và 9 tổ chức. Riêng hạng mục đường băng số 2 tác động đến 422 hộ và 6 tổ chức, diện tích thu hồi 87,47 ha. Các địa phương đều coi GPMB là nhiệm vụ trọng tâm, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Tại xã Phù Cát, có 169 hộ dân bị ảnh hưởng với 18,46 ha đất bị thu hồi. UBND xã đang tập trung xác nhận nguồn gốc đất, phê duyệt và chi trả bồi thường. Ông Bùi Hữu Nghị, Chủ tịch UBND xã Phù Cát, nhấn mạnh: “Xã xác định đây là dự án trọng điểm, vì vậy tập trung cao độ trong hỗ trợ TĐC, cải táng và bồi thường. Đến nay, xã đã xác nhận nguồn gốc đất của 81/95 hộ, phê duyệt phương án đợt 1 cho 49 hộ, chi trả tiền bồi thường cho 44 hộ. Những trường hợp còn lại chủ yếu do già yếu, hoặc chưa phân chia thừa kế nên xã tiếp tục vận động, tháo gỡ”.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa trái) chỉ đạo các đơn vị triển khai dự án. Ảnh: Hải Yến

Ông Trần Châu (thôn Tân Lệ, xã Phù Cát) chia sẻ: “Lãnh đạo xã làm đúng quy trình, công khai minh bạch nên bà con chúng tôi hiểu rõ, thông suốt. Đây là dự án trọng điểm của tỉnh, phục vụ phát triển đất nước nên mọi người dân đều sẵn sàng chấp hành”.

Công tác TĐC cũng được các địa phương khẩn trương triển khai. Trong đó, phường An Nhơn đang triển khai khu TĐC Tân Nghi với diện tích 4 ha. Còn tại phường An Nhơn Bắc, khu TĐC Vĩnh Phú quy hoạch diện tích 3,3 ha. Ông Võ Hoàng Lưu, Phó Chủ tịch UBND phường An Nhơn Bắc, cho biết: “Địa phương đã phê duyệt giá bồi thường đất ở và đất nông nghiệp cho các hộ dân ảnh hưởng trong GPMB xây dựng khu TĐC. Chúng tôi phối hợp cùng các đơn vị liên quan phê duyệt giá bồi thường để hoàn thành chi trả, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trong tháng 9 này”.

Công tác GPMB, TĐC vốn là khâu khó khăn, dễ phát sinh vướng mắc. Tuy nhiên, với chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự đồng thuận từ nhân dân và tinh thần trách nhiệm cao của các địa phương, dự án đang tiến triển thuận lợi. Sự vào cuộc kịp thời, đồng bộ từ cơ sở đến tỉnh cùng với nguồn lực đầu tư lớn thể hiện quyết tâm đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ.