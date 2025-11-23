Phụ nữ đồng bằng đan mũ ấm tặng người yếu thế vùng cao

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều phụ nữ ở Gia Lai đã âm thầm đan mũ, khăn len gửi tặng trẻ em và người già vùng cao. Từ những cuộn len nhỏ, họ dành thời gian rảnh rỗi để tạo nên hàng trăm sản phẩm ấm áp tình người.

Việc làm bền bỉ nhưng đầy nhân văn ấy đã trở thành niềm vui, hành trình sống có ích của những người phụ nữ bình dị.

Câu lạc bộ Handmade Quy Nhơn cùng nhau đan mũ gửi tặng trẻ em nghèo. Ảnh: Hải Yến

Sau khi đan được những chiếc mũ len, chị Phạm Thị Thu Hồng và Nguyễn Thị Thanh Tâm (phường Quy Nhơn) liên hệ bạn bè để tìm cách trao tặng cho trẻ em và người già vùng cao. Trên những chiếc kệ gỗ, hàng trăm chiếc mũ len, khăn len đủ kích cỡ và màu sắc đã được hoàn thiện, gói ghém cẩn thận, chờ ngày theo chân các đoàn thiện nguyện.

Hai chị Hồng và Tâm bắt đầu đan móc từ sự đồng cảm với những mảnh đời khó khăn. Không thuộc bất kỳ tổ chức hay hội nhóm chính thức nào, các chị tự dành dụm từng cuộn len, tự tìm mẫu móc, rồi kiên trì tạo ra từng chiếc mũ. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn nhưng với hai chị, đó lại là niềm vui giản dị.

“Cứ rảnh là mình lại ngồi móc vài chiếc mũ, khăn. Làm hoài thành quen. Gom góp cả năm, đến mùa lạnh gửi cho các đoàn thiện nguyện. Chỉ cần nghĩ đến cảnh các bé có mũ ấm đội trên đường tới trường, mình có làm cả đêm cũng thấy vui”, chị Tâm chia sẻ.

Những chiếc mũ do chị Hồng và chị Tâm móc. Ảnh: Hải Yến

Trải qua nhiều mùa thiện nguyện, đôi tay của chị Phạm Thị Thu Hồng đã quen với từng mũi móc, từng vòng len. Nhìn những sản phẩm đã hoàn thiện, chị không giấu được xúc động: “Nhìn cảnh các bé đi học mặc quần áo phong phanh, trời thì lạnh căm, tôi xót lắm. Mình ở đây không biết cái lạnh như trên ấy đâu. Các bé rồi người già thấm thía cái rét đến mức chỉ cần một chiếc mũ nhỏ cũng giúp họ dễ chịu hơn. Giờ còn sức tôi cứ làm, làm được chừng nào hay chừng đó”. Từng lời nói của chị Hồng như chứa đựng biết bao tình thương dành cho đồng bào vùng khó.

Ở xã Phù Cát, chị Vũ Thị Thu Nguyệt cũng có chung niềm trăn trở ấy. Chị tham gia một nhóm thiện nguyện chuyên đan móc mũ và khăn len gửi tặng đồng bào miền núi. Nhóm của chị quy tụ chị em từ nhiều tỉnh, thành khác nhau. Có người ở Gia Lai, có người ở TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, thậm chí tận ngoài Bắc. Họ kết nối nhau qua mạng xã hội, qua lời giới thiệu của bạn bè và cùng chung mục đích góp chút sức mình để mang hơi ấm đến những nơi lạnh giá.

Theo chị Nguyệt, nhóm có nhiều chị em muốn làm từ thiện nhưng không có điều kiện mua len nên các chị em khá giả hơn sẵn sàng tặng len để mọi người cùng đan móc. Người góp của, người góp công, vậy mà mỗi đợt chuẩn bị, nhóm cũng hoàn thành được vài trăm chiếc mũ, đủ để gửi cho các đoàn thiện nguyện trong mùa đông.

“Có chị bận con nhỏ nhưng vẫn tranh thủ làm được 4 - 5 cái gửi về. Người tan làm ghé qua giao mũ, rồi lại vội vã về lo cho gia đình. Nhìn từng chiếc mũ được gửi đến, mình thấy ấm lòng lắm”, chị Nguyệt kể.

Ở CLB Handmade Quy Nhơn, có chị vừa học đan móc vừa làm, mỗi tháng chỉ hoàn thành vài chiếc mũ nhưng mỗi chiếc đều được gói ghém cẩn thận. Có chị dành thời gian rảnh trong lúc chờ con tan học để móc thêm vài vòng len.

Những chiếc mũ do chị Nguyệt đan móc được trao cho trẻ em ở xã An Toàn. Ảnh: Hải Yến

Mỗi chiếc mũ nhỏ nhưng là tình cảm lớn, là sự chung tay của biết bao tấm lòng. Nhờ vậy, CLB luôn nhận được “đơn hàng” dễ thương từ khắp mọi nơi gửi về để kịp chuyến đi của các đoàn thiện nguyện trong năm.

Những chiếc mũ, chiếc khăn được hoàn thành không chỉ mang chức năng giữ ấm, mà còn chứa đựng tình cảm của những người mẹ, người chị ở đồng bằng gửi tặng những em nhỏ nơi núi rừng xa xôi. Chúng là thông điệp yêu thương, là lời nhắn nhủ rằng “ngoài kia luôn có người quan tâm đến các em”. Đó là sự ấm áp không dễ đo đếm bằng vật chất, nhưng lại đủ sức sưởi ấm những ngày đông giá buốt.

Công việc đan móc không ồn ào, không rầm rộ như nhiều hoạt động thiện nguyện khác, nhưng lại bền bỉ và nhân văn theo cách rất riêng. Đối với các chị, đây không chỉ đơn thuần là việc làm thiện nguyện, mà đã trở thành hành trình sống có ích, là niềm vui mỗi ngày.