Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

(GLO)- Giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia tốt sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là ở những vùng kinh tế còn khó khăn. Vì thế, càng về cuối năm các địa phương trong tỉnh Gia Lai càng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân dòng vốn này.

Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) gồm 3 chương trình lớn: Xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo nhanh và bền vững; phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Kết quả tích cực

Do có sự thay đổi đơn vị hành chính, thay đổi chủ đầu tư thực hiện danh mục, công trình khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nên so với các năm trước, công tác giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 của chương trình MTQG gặp nhiều khó khăn hơn.

Tuy vậy, nhiều địa phương đã được tỉnh bố trí vốn đã có nhiều nỗ lực trong công tác giải ngân vốn và đạt kết quả tích cực, xã An Lương là một điển hình. Hiện địa phương này đã sử dụng hơn 5,4 tỷ đồng vốn đầu tư từ chương trình xây dựng nông mới để thanh quyết toán khối lượng hoàn thành của 21 công trình.

Vốn sự nghiệp hơn 1,3 tỷ đồng từ chương trình nói trên cũng đã được xã giải ngân hết cho 3 hoạt động: Phát triển hạ tầng KT-XH; nâng cao chất lượng đời sống văn hóa nông thôn; nâng cao chất lượng môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn.

Xã An Lương sử dụng vốn chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư hoàn thiện hệ thống thủy lợi, phục vụ sản xuất. Ảnh: T.Sỹ

Ông Trần Đình Vương-Phó Chủ tịch UBND xã An Lương-khẳng định: “Các chương trình MTQG đã góp phần làm thay đổi bộ mặt các xã, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Số tiền hơn 1,4 tỷ đồng vốn sự nghiệp của Chương trình MTQG giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2025 tỉnh mới phân bổ cũng sẽ được xã giải ngân hết trước ngày 31-12-2025”.

Tương tự, nhiều xã miền núi như: An Toàn, An Vinh, Canh Liên, Vĩnh Thạnh… cũng đang tập trung cao độ cho công tác giải ngân vốn chương trình MTQG. Riêng xã An Vinh đang đẩy nhanh tiến độ để giải ngân hết gần 26 tỷ đồng đã được tỉnh phân bổ để thực hiện 10 danh mục, công trình trên lĩnh vực giao thông, thủy lợi, y tế…

Ông Đinh Văn Cung-Chủ tịch UBND xã An Vinh cho biết, khối lượng công việc hoàn thành đến đâu, xã thanh quyết toán ngay, không để dồn vào tháng cuối năm. Trong khi đó, xã An Toàn sử dụng hơn 30 tỷ đồng vốn từ chương trình MTQG để xây dựng các công trình và tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi cho người dân… Đến nay, địa phương này cũng đã giải ngân được hơn 9,5 tỷ đồng.

Với sự nỗ lực, quyết tâm của nhiều đơn vị, địa phương, đến nay toàn tỉnh giải ngân được hơn 1.021 tỷ đồng vốn đầu tư kế hoạch năm 2025 của chương trình MTQG, đạt 92,71% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (hơn 1.101 tỷ đồng), đạt 59,88% so với kế hoạch HĐND tỉnh giao (hơn 1.451 tỷ đồng).

Nguồn vốn sự nghiệp cũng đã giải ngân được 204,16 tỷ đồng, đạt 27,52% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao (741,97 tỷ đồng), đạt hơn 15% so với dự toán HĐND tỉnh giao (836,94 tỷ đồng).

Cần nỗ lực nhiều hơn

Dù kết quả giải ngân vốn chương trình MTQG đạt kết quả tích cực, nhưng theo ông Trần Cang-Giám đốc Sở Tài chính, hiện còn một số địa phương, đơn vị chưa đảm bảo tiến độ đề ra; vốn sự nghiệp chưa giải ngân vẫn còn nhiều.

Vì thế, cần tập trung đẩy nhanh đồng bộ các giải pháp với quyết tâm cao mới giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2025 đã được phân bổ.

Nhờ sự hỗ trợ của chương trình MTQG, đời sống, sản xuất của người dân ở Vĩnh Thạnh đã được cải thiện đáng kể. Ảnh: T.Sỹ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cho biết: UBND tỉnh vừa ban hành công văn chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các chủ chương trình, địa phương để nắm bắt tiến độ thực hiện chương trình MTQG, kịp thời tham mưu điều hòa, điều chuyển vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án có nhu cầu.

Các cơ quan chủ chương trình (Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Dân tộc và Tôn giáo) phải chủ động rà soát, tham mưu ban hành, sửa đổi các văn bản pháp luật có liên quan; đồng thời thành lập các đoàn hoặc tổ công tác để kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại các địa phương.

Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường được giao vốn, kinh phí chương trình MTQG phải gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác giải ngân vốn và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả giải ngân các dự án.

UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện, giải ngân vốn năm 2025 đối với các công trình, nội dung được giao vốn theo định kỳ hằng tuần/tháng/quý. Trên cơ sở đó, phân công cụ thể cho cán bộ, công chức phụ trách chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, theo đúng nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

Đối với các công trình đang triển khai, UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phải tập trung tối đa nguồn lực để thực hiện; tổ chức nghiệm thu và giải ngân ngay khi có khối lượng hoàn thành, không để dồn ứ cuối năm, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư năm 2025.

Đối với vốn sự nghiệp, các đơn vị chỉ đạo lập và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định để làm cơ sở tổ chức thực hiện và giải ngân dự toán kinh phí đã giao trong năm. Đồng thời, khẩn trương rà soát đối với các nội dung không còn đối tượng, không còn nhiệm vụ chi, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo…