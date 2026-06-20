Tổng duyệt chương trình nghệ thuật Lễ hội du lịch “Gia Lai chào hè năm 2026”

Mở đầu là đại cảnh “Gia Lai tầm cao mới” kết hợp visual art cùng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại, tái hiện bức tranh thiên nhiên, văn hóa và nhịp sống sôi động của vùng đất Gia Lai từ đại ngàn đến biển xanh.
Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục đặc sắc, đưa khán giả hòa mình vào không gian du lịch biển, văn hóa và âm nhạc sôi động.
Các tiết mục như “Ngẫu hứng bài chòi”, “Em trong mắt tôi”, “Mùa hè tuyệt vời”, “Vũ điệu cồng chiêng”, “Phép màu”, “Hẹn lần sau”, “Tên tôi Việt Nam”, “Quy Nhơn, Gia Lai - Bức tranh sơn thủy” được thể hiện bởi các ca sĩ Hồng Gấm, Felix Tiến Quang, Liz Ngụy Thùy Linh, Nguyễn Hùng...
Phần 2 có chủ đề “Chill cùng thần tượng” sẽ bắt đầu từ lúc 21 giờ 20 phút đến 22 giờ 30 phút. Không khí lễ hội được đẩy lên cao trào với sự xuất hiện của các nghệ sĩ trẻ được đông đảo khán giả yêu mến.
Những ca khúc sôi động như “Phơi cháy máy”, “Nước hoa”, “Đường vào tim em”, “Tỏa sáng những vì sao”, “Lời đường mật”, “24h” khuấy động sân khấu qua phần trình diễn của Kay Trần, LyLy và Liz Nguỵ Thùy Linh… mang đến bầu không khí trẻ trung, sôi động cho khán giả.
Chương trình Khai mạc Du lịch hè Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai chào hè năm 2026” sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 20-6 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).
Chương trình do UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức; được truyền hình trực tiếp trên sóng GTV và các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.
Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như: Hồng Gấm, Felix Tiến Quang, Nguyễn Hùng, rapper Phúc Bồ và đông đảo diễn viên, vũ công chuyên nghiệp.