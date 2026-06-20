Gia Lai hôm nay
Du lịch xanh
Điểm đến Gia Lai
Khám phá và trải nghiệm
Kỹ năng sống
Văn hóa và Bản sắc
Ẩm thực Gia Lai
Cẩm nang du lịch
Đi muôn phương
Multimedia
{ Gia Lai sáng tạo { Emagazine { Infographic { Gia Lai mỗi tuần một điểm đến { Video { 60s Gia Lai
Gia Lai hôm nay Du lịch xanh Điểm đến Gia Lai Khám phá và trải nghiệm Văn hóa và Bản sắc Ẩm thực Gia Lai Cẩm nang du lịch Đi muôn phương Multimedia

Tổng duyệt chương trình nghệ thuật Lễ hội du lịch “Gia Lai chào hè năm 2026”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tối 19-6, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức tổng duyệt chương trình nghệ thuật Lễ hội du lịch “Gia Lai chào hè năm 2026”.

Mở đầu là đại cảnh “Gia Lai tầm cao mới” kết hợp visual art cùng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại, tái hiện bức tranh thiên nhiên, văn hóa và nhịp sống sôi động của vùng đất Gia Lai từ đại ngàn đến biển xanh.

tong-duyet-chuong-trinh-nghe-thuat-le-hoi-du-lich-he-gia-lai-chao-he-nam-2026-1.jpg
Đông đảo khán giả đến xem buổi tổng duyệt. Ảnh: Dương Linh
tong-duyet-chuong-trinh-nghe-thuat-le-hoi-du-lich-he-gia-lai-chao-he-nam-2026-6.jpg
Tiết mục “Gia Lai tầm cao mới” với sự trình diễn của các nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hoá tỉnh. Ảnh: Dương Linh
tong-duyet-chuong-trinh-nghe-thuat-le-hoi-du-lich-he-gia-lai-chao-he-nam-2026-4.jpg
Tiết mục "Mùa hè tuyệt vời" với sự trình bày của ca sĩ Felix Tiến Quang và Liz Ngụy Thùy Linh. Ảnh: Dương Linh

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục đặc sắc, đưa khán giả hòa mình vào không gian du lịch biển, văn hóa và âm nhạc sôi động.

Các tiết mục như “Ngẫu hứng bài chòi”, “Em trong mắt tôi”, “Mùa hè tuyệt vời”, “Vũ điệu cồng chiêng”, “Phép màu”, “Hẹn lần sau”, “Tên tôi Việt Nam”, “Quy Nhơn, Gia Lai - Bức tranh sơn thủy” được thể hiện bởi các ca sĩ Hồng Gấm, Felix Tiến Quang, Liz Ngụy Thùy Linh, Nguyễn Hùng...

tong-duyet-chuong-trinh-nghe-thuat-le-hoi-du-lich-he-gia-lai-chao-he-nam-2026-3.jpg
Tiết mục "Tên tôi Việt Nam" do ca sĩ, rapper Phúc Bồ, Rick trình bày. Ảnh: Dương Linh

Phần 2 có chủ đề “Chill cùng thần tượng” sẽ bắt đầu từ lúc 21 giờ 20 phút đến 22 giờ 30 phút. Không khí lễ hội được đẩy lên cao trào với sự xuất hiện của các nghệ sĩ trẻ được đông đảo khán giả yêu mến.

Những ca khúc sôi động như “Phơi cháy máy”, “Nước hoa”, “Đường vào tim em”, “Tỏa sáng những vì sao”, “Lời đường mật”, “24h” khuấy động sân khấu qua phần trình diễn của Kay Trần, LyLy và Liz Nguỵ Thùy Linh… mang đến bầu không khí trẻ trung, sôi động cho khán giả.

Chương trình Khai mạc Du lịch hè Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai chào hè năm 2026” sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 20-6 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Chương trình do UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức; được truyền hình trực tiếp trên sóng GTV và các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như: Hồng Gấm, Felix Tiến Quang, Nguyễn Hùng, rapper Phúc Bồ và đông đảo diễn viên, vũ công chuyên nghiệp.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Ngày đầu tiên điểm đón, trả khách mới phục vụ tuyến du lịch Nhơn Châu tại Bến Mũi Tấn (đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn) đi vào hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi kiểm tra thực tế, đồng thời chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và siết chặt công tác quản lý.

Mở hội mùa du lịch hè

Mở hội mùa du lịch hè

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Tối 20-6, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), chương trình khai mạc Lễ hội Du lịch hè 2026 với chủ đề “Gia Lai - Điểm đến kỳ thú” sẽ chính thức mở màn cho mùa du lịch sôi động của tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh và thu hút du khách.

Theo con nước làm bánh tráng cá cơm

Độc đáo món bánh tráng cá cơm làng Dăng

Ẩm thực Gia Lai

(GLO)- Những mẻ cá cơm tươi rói mang lại thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân ở làng Dăng (xã Ia O, tỉnh Gia Lai), nhất là từ khi cá cơm trở thành nguyên liệu để làm nên món bánh tráng cá cơm - đặc sản dân dã nhưng khá nổi tiếng của địa phương.

Trốn nóng ngày hè ở suối Ma Rừng

Trốn nóng ngày hè ở suối Ma Rừng

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Giữa những ngày nắng nóng gay gắt của mùa hè, nhiều du khách tìm về suối Ma Rừng (thôn 4, xã An Hòa, tỉnh Gia Lai) để tận hưởng bầu không khí trong lành và hòa mình vào làn nước mát lạnh chảy ra từ đại ngàn.

Ngư dân Gia Lai tích cực bảo tồn biển

Ngư dân Gia Lai tích cực bảo tồn biển

Gia Lai hôm nay

(GLO)- Từ đầu năm 2026 đến nay, ngư dân Gia Lai đã cứu hộ và thả về biển thành công 19 cá thể rùa biển quý hiếm gồm: 2 đồi mồi, 10 đồi mồi dứa và 7 vích. Trong đó có không ít cá thể rùa biển được giải cứu khỏi “lưới ma” trôi nổi trên đại dương.

Tìm an yên giữa vườn bonsai nghệ thuật

Tìm an yên giữa vườn bonsai nghệ thuật

Video

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những không gian giúp con người sống chậm lại và hòa mình với thiên nhiên. Khu vườn bonsai nghệ thuật của anh Nguyễn Đức (phường Hội Phú), với những dáng thông, tùng và hồ cá koi thơ mộng, chính là một khoảng bình yên như thế.