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Gia Lai hôm nay

Hoài Nhơn Đông thông qua phương án thiết kế cột cờ và điểm check-in Mũi Gành

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(GLO)- Ngày 7-7, Thường trực Đảng ủy phường Hoài Nhơn Đông tổ chức hội nghị đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, đầu tư, thi công, giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời xem xét, thông qua phương án thiết kế công trình cột cờ và điểm check-in Mũi Gành.

Theo báo cáo tại hội nghị, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình đầu tư công và giải ngân vốn trên địa bàn phường Hoài Nhơn Đông được tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt. Đến cuối tháng 6-2026, phường đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 7/20 công trình theo chỉ tiêu tỉnh giao, đạt 35% kế hoạch năm; ban hành 470 thông báo thu hồi đất với tổng diện tích hơn 157.000 m²; phê duyệt 28 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng kinh phí trên 30,7 tỷ đồng.

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Quang cảnh buổi làm việc.

Đối với các dự án trọng điểm, phường tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là dự án tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn Mỹ Thành - Lại Giang, các khu tái định cư, các tuyến giao thông kết nối và các dự án phát triển công nghiệp trên địa bàn. Đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 41% kế hoạch vốn do HĐND tỉnh giao, vượt mục tiêu quý II, tạo nền tảng thuận lợi để hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2026.

Tại hội nghị, đơn vị tư vấn đã trình bày phương án thiết kế công trình cột cờ và điểm check-in Mũi Gành với tổng mức đầu tư dự kiến gần 6 tỷ đồng. Sau khi xem xét, thảo luận và đóng góp ý kiến về kiến trúc, cảnh quan, công năng sử dụng cũng như tính thẩm mỹ của công trình, lãnh đạo phường thống nhất thông qua phương án thiết kế, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

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Phương án thiết kế điểm check-in Mũi Gành.
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