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Khoa học - Công nghệ

Năm Lượng tử Gia Lai 2026

Năm Lượng tử Gia Lai 2026 Nghị quyết số 57 Tin tức

Ra mắt Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung

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TRẦN DUNG TRẦN DUNG

(GLO)- Sáng 28-7, Trường Đại học Quang Trung ra mắt Trung tâm Giải mã lượng tử và công bố chương trình phát triển nhân lực, nhân tài lượng tử Việt Nam. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Năm Lượng tử Gia Lai 2026.

Dự lễ ra mắt có GS.TS. Trần Hồng Thái - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Về phía tỉnh Gia Lai, tham dự lễ ra mắt có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Huỳnh Thúy Vân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung. Ảnh: Trần Dung

Việc khởi động Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung và công bố Chương trình đào tạo nhân lực, nhân tài lượng tử Việt Nam đánh dấu một bước đi mới đưa khoa học, công nghệ đến gần hơn với cộng đồng; đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực cho những lĩnh vực công nghệ của tương lai.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang khẳng định: Trong bối cảnh công nghệ lượng tử còn rất mới tại Việt Nam, việc chủ động đầu tư xây dựng Trung tâm Giải mã lượng tử là một bước đi tiên phong, thể hiện tầm nhìn chiến lược và khát vọng đóng góp vào sự phát triển khoa học, công nghệ.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Dung

Để Trung tâm thực sự phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đề nghị Trường Đại học Quang Trung và các đơn vị đồng hành nhanh chóng hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành, bảo đảm hoạt động thường xuyên, chuyên nghiệp, phát huy tối đa vai trò là cầu nối giữa nhà trường với các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức khoa học trong nước, quốc tế; mở rộng hợp tác nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao tri thức mới.

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Trường Đại học Quang Trung ký kết hợp tác với các đơn vị đồng hành. Ảnh: Trần Dung

“Xây dựng Trung tâm trở thành không gian học tập, trải nghiệm khoa học; qua đó khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Gắn hoạt động của Trung tâm với Chương trình đào tạo nhân lực, nhân tài lượng tử Việt Nam; từng bước hình thành đội ngũ giảng viên, chuyên gia và nhà nghiên cứu trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên công nghệ mới” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh.

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Các đại biểu tham quan, trải nghiệm mô hình công nghệ lượng tử tại phòng trưng bày. Ảnh: Trần Dung

Tại buổi lễ, Trường Đại học Quang Trung đã tiến hành ký kết hợp tác với các đơn vị đồng hành và biên bản ghi nhớ (MOU) với các đơn vị hợp tác đào tạo.

Sau khi thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giải mã lượng tử Quang Trung, các đại biểu đã tham quan, trải nghiệm mô hình công nghệ lượng tử tại phòng trưng bày.

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