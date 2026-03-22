Trường Đại học Quang Trung kỷ niệm 20 năm thành lập

Dự lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang, lãnh đạo Vụ Giáo dục Đại học, Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo); lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và tập thể lãnh đạo, cán bộ, sinh viên Trường Đại học Quang Trung.

Trường Đại học Quang Trung được thành lập theo Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 17-3-2006 của Thủ tướng Chính phủ, là trường đại học tư thục đầu tiên tại tỉnh Bình Định (cũ).

Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã không ngừng đổi mới, khẳng định bản sắc riêng, tạo nền tảng vững chắc, nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và khu vực Nam Trung bộ.

Quang cảnh lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trường Đại học Quang Trung. Ảnh: T.D

Nhà trường đã từng bước phát triển toàn diện về quy mô đào tạo và ngành nghề, chất lượng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cũng như các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác doanh nghiệp. Những nỗ lực không ngừng đó đã góp phần đào tạo hàng nghìn sinh viên có năng lực, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Hiện nay, Trường Đại học Quang Trung có gần 200 cán bộ, giảng viên; 13 ngành đào tạo đại học và 1 ngành đào tạo sau đại học thuộc 3 lĩnh vực: sức khỏe, kinh tế, kỹ thuật. Nhà trường đã hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở năm 2024 và có 7 chương trình đào tạo đạt kiểm định.

Trường Đại học Quang Trung nhận quyết định và giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 3 chương trình đào tạo mới, gồm: Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Ngôn ngữ Anh. Ảnh: T.D

Phát biểu tại buổi lễ, Hiệu trưởng Trường Đại học Quang Trung Tô Bá Lâm khẳng định: Trường Đại học Quang Trung hình thành và phát triển mang đến cơ hội giáo dục cho thế hệ trẻ, góp phần phát triển nguồn nhân lực và đóng góp cho sự phát triển của địa phương cũng như đất nước.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, Trường Đại học Quang Trung đặt mục tiêu trở thành trường đại học tiên phong kiến tạo nền giáo dục gắn liền với trách nhiệm xã hội và nhu cầu thực tiễn.

Trường Đại học Quang Trung tri ân cán bộ, giảng viên đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nhà trường. Ảnh: T.D

“Chúng ta đang đứng trước một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới. Một giai đoạn mà giáo dục không còn giới hạn trong giảng đường, tri thức không còn là lợi thế duy nhất, mà giá trị thật sự nằm ở khả năng thích ứng, sáng tạo và tạo ra tác động.

Với nền tảng 20 năm và tinh thần không chấp nhận giới hạn, tôi tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể viết nên một chương mới mạnh mẽ hơn, khác biệt hơn và ý nghĩa hơn” - Hiệu trưởng Trường Đại học Quang Trung nhấn mạnh.

Trường Đại học Quang Trung và các doanh nghiệp ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: T.D

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho Tiến sĩ Tô Bá Lâm - Hiệu trưởng nhà trường; Khoa Y và Khoa Kinh tế Du lịch (Trường Đại học Quang Trung) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các doanh nghiệp trao tặng nhiều suất học bổng ý nghĩa cho thầy và trò Trường Đại học Quang Trung. Ảnh: T.D



Dịp này, Trường Đại học Quang Trung nhận quyết định và giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 3 chương trình đào tạo mới, gồm: Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Ngôn ngữ Anh.