Tiến sĩ Tô Bá Lâm giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Quang Trung

TRẦN DUNG TRẦN DUNG
(GLO)- Ngày 11-10, Trường Đại học Quang Trung (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ chào mừng năm học mới 2025-2026. Dịp này, Hội đồng trường đã công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Quang Trung đối với Tiến sĩ Tô Bá Lâm.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; cùng đông đảo giảng viên, sinh viên Trường Đại học Quang Trung.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-lam-hai-giang-tang-hoa-chuc-mung-truong-dai-hoc-quang-trung.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (bên trái) tặng hoa chúc mừng Trường Đại học Quang Trung tại lễ chào mừng năm học mới 2025-2026. Ảnh: T.D

Tại buổi lễ, đại diện Hội đồng trường Trường Đại học Quang Trung đã công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng đối với Tiến sĩ Tô Bá Lâm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tiến sĩ Tô Bá Lâm cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường tập trung vào 3 trọng tâm lớn gồm: đổi mới mạnh mẽ môi trường đào tạo thông qua không gian thực nghiệm, hợp tác doanh nghiệp, hợp tác quốc tế; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, đưa trường trở thành trường đại học thông minh, vận hành hiện đại và hiệu quả; xây dựng văn hóa trách nhiệm, phụng sự và sáng tạo-nơi mỗi người đều được truyền cảm hứng để cùng xây dựng ước mơ, cống hiến và trưởng thành.

gen-h-z7104391944202-a8abab026904d84a80e4e323dd09677a.jpg
Đại diện Hội đồng trường Trường Đại học Quang Trung tặng hoa chúc mừng Hiệu trưởng Tô Bá Lâm. Ảnh: T.D

“Hy vọng Trường Đại học Quang Trung sẽ là nơi kiến tạo nền giáo dục trọng trách, biến khát vọng thành hiện thực, gieo mầm tri thức và nuôi dưỡng những công dân có đủ trí-tài-tâm-tầm phụng sự cộng đồng"- Hiệu trưởng Tô Bá Lâm chia sẻ.

gen-h-z7104391949288-3abe7350251bbaf05285014732ee49c1.jpg
Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn trao giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng 4 chương trình đào tạo cho Trường Đại học Quang Trung. Ảnh: T.D

Cũng tại buổi lễ, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn đã công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng 4 chương trình đào tạo cho Trường Đại học Quang Trung, gồm: Điều dưỡng, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin và Công nghệ kỹ thuật xây dựng.

Trước đó, tháng 2-2025, nhà trường cũng đã đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục. Đây là cột mốc quan trọng khẳng định sự cam kết của nhà trường trong việc không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo.

gen-h-z7104428763922-ae1e49edf1e1811ea10fc942fc4d3c34.jpg
Đại diện doanh nghiệp trao tặng học bổng cho sinh viên Trường Đại học Quang Trung.
﻿Ảnh: T.D

Trong khuôn khổ buổi lễ, Trường Đại học Quang Trung cũng ký kết hợp tác với các doanh nghiệp nhằm mang đến cho sinh viên nhiều cơ hội trải nghiệm thực tiễn, dễ dàng tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp, thắt chặt các mối quan hệ.

Nhân dịp năm học mới 2025-2026, các doanh nghiệp đã trao nhiều suất học bổng với tổng trị giá 558 triệu đồng cho sinh viên xuất sắc, sinh viên nghèo có thành tích cao trong học tập.

