Hơn 1.600 học sinh Trường THCS Tuy Phước được hướng dẫn kỹ năng PCCC và phòng - chống đuối nước

NHẬT LINH
(GLO)- Ngày 29-4, tại Trường THCS Tuy Phước (xã Tuy Phước), Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC và phòng - chống đuối nước cho 1.634 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Tại buổi tuyên truyền, học sinh được nhận diện nguy cơ cháy từ hệ thống điện, thiết bị gia dụng; trực tiếp sử dụng bình chữa cháy xách tay để xử lý đám cháy giả định; nắm cách xử lý ban đầu khi xảy ra cháy, rò rỉ khí gas.

Học sinh thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay. Ảnh: N.L

Kỹ năng thoát nạn trong môi trường có khói được luyện tập cụ thể như: di chuyển thấp, che chắn đường hô hấp, xác định lối thoát an toàn; kết hợp thực hành thao tác hỗ trợ người bị nạn và sơ cứu ban đầu...

Ngoài ra, các tình huống phòng - chống đuối nước cũng được Ban Tổ chức lồng ghép, giúp học sinh nhận biết khu vực nguy hiểm, nguyên tắc bảo đảm an toàn khi tiếp cận người bị nạn; thực hành sử dụng vật dụng sẵn có để hỗ trợ từ xa, cách gọi lực lượng cứu hộ và sơ cứu sau khi đưa nạn nhân lên bờ...

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn thao tác cấp cứu cho người bị đuối nước. Ảnh: N.L

Chương trình nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng sống, đồng thời nâng cao ý thức phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho học sinh.

(GLO)- Vượt hơn 1.100 km từ Gia Lai ra Hà Nội học tập, đầu tháng 4-2026, Vũ Lương Ngọc Anh (22 tuổi) đã tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình Chất lượng cao ngành Kinh tế đối ngoại (Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương) chỉ sau 3 năm rưỡi với GPA 3.99/4.0.

(GLO)- Ngày 18 và 19-4, Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi "Robocon ORC - APC Gia Lai" dành cho học sinh tiểu học, THCS và THPT năm học 2025-2026.

(GLO)- Sáng 17-4, tại phường Diên Hồng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức Hội nghị định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề gắn với giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

