Hơn 1.600 học sinh Trường THCS Tuy Phước được hướng dẫn kỹ năng PCCC và phòng - chống đuối nước

(GLO)- Ngày 29-4, tại Trường THCS Tuy Phước (xã Tuy Phước), Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC và phòng - chống đuối nước cho 1.634 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Tại buổi tuyên truyền, học sinh được nhận diện nguy cơ cháy từ hệ thống điện, thiết bị gia dụng; trực tiếp sử dụng bình chữa cháy xách tay để xử lý đám cháy giả định; nắm cách xử lý ban đầu khi xảy ra cháy, rò rỉ khí gas.

Học sinh thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay. Ảnh: N.L

Kỹ năng thoát nạn trong môi trường có khói được luyện tập cụ thể như: di chuyển thấp, che chắn đường hô hấp, xác định lối thoát an toàn; kết hợp thực hành thao tác hỗ trợ người bị nạn và sơ cứu ban đầu...

Ngoài ra, các tình huống phòng - chống đuối nước cũng được Ban Tổ chức lồng ghép, giúp học sinh nhận biết khu vực nguy hiểm, nguyên tắc bảo đảm an toàn khi tiếp cận người bị nạn; thực hành sử dụng vật dụng sẵn có để hỗ trợ từ xa, cách gọi lực lượng cứu hộ và sơ cứu sau khi đưa nạn nhân lên bờ...

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn thao tác cấp cứu cho người bị đuối nước. Ảnh: N.L

Chương trình nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng sống, đồng thời nâng cao ý thức phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho học sinh.