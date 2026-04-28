Ra mắt Trung tâm học tập cộng đồng về PCCC và CNCH đầu tiên tại Gia Lai

NHẬT LINH
(GLO)- Ngày 28-4, tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai), UBND phường Quy Nhơn phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức ra mắt Trung tâm học tập cộng đồng về PCCC và CNCH.

Đây là mô hình đầu tiên trên địa bàn tỉnh được xây dựng nhằm đưa công tác tuyên truyền, huấn luyện kỹ năng PCCC và CNCH đi vào chiều sâu, gắn với thực tiễn đời sống.

Phường Quy Nhơn và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: N.L

Trung tâm tạo môi trường để người dân, học sinh, các cơ quan, đơn vị được trực tiếp tiếp cận, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống; từng bước hình thành thói quen chủ động phòng ngừa cháy nổ ngay từ cơ sở.

Hoạt động trọng tâm của Trung tâm là trang bị kiến thức, kỹ năng thiết yếu như: bảo đảm an toàn phòng cháy trong gia đình, khu dân cư; xử lý cháy ban đầu; thoát nạn, cứu người và sơ cấp cứu khi xảy ra sự cố.

Các nội dung được tổ chức linh hoạt, phù hợp từng nhóm đối tượng, kết hợp giữa tuyên truyền và thực hành, giúp người học dễ tiếp thu, dễ áp dụng.

Ra mắt Ban điều hành Trung tâm học tập cộng đồng phường Quy Nhơn. Ảnh: N.L

Tại chương trình, UBND phường Quy Nhơn và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã ký kết phối hợp tổ chức hoạt động của Trung tâm, phân công lực lượng trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong quá trình tham gia học tập, trải nghiệm.

Dịp này, hơn 500 học sinh Trường THPT Trần Cao Vân và Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Quy Nhơn) được tham gia thực hành tại các khu vực bố trí thiết bị chữa cháy, trải nghiệm phun nước; thực hiện kỹ năng thoát nạn, cứu người trong môi trường kín, trên cao và tại khu vực dốc.

Hoạt động giúp học sinh làm quen tình huống thực tế, nâng cao ý thức, kỹ năng bảo đảm an toàn cho bản thân khi xảy ra cháy nổ, sự cố.

Việc đưa Trung tâm vào hoạt động góp phần lan tỏa phong trào Toàn dân PCCC và CNCH; nâng cao nhận thức, kỹ năng cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ và tai nạn, sự cố trên địa bàn.

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

Gia Lai: 4 bị cáo lãnh 54 năm tù vì chiếm đoạt 65,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn đáo hạn ngân hàng

(GLO)- Ngày 23-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Huỳnh Thành Tâm (SN 1994, phường Bồng Sơn) 18 năm tù; Lương Thị Kiều Oanh (SN 1991), Bùi Thị Lệ (SN 1974) đều trú phường Quy Nhơn Nam và Nguyễn Trương Bảo Nhân (SN 1994, phường Quy Nhơn) cùng 12 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

