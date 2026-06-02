370 thí sinh tham gia hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Chiều 2-6, tại Trường Đại học Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam), Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ và Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức khai mạc hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026.

Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026 thu hút 370 thí sinh đến từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh tham gia theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Trong đó, thí sinh thuộc các xã, phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc thi trực tiếp tại Trường Đại học Quy Nhơn. Thí sinh thuộc các địa phương còn lại tham gia thi tập trung tại điểm cầu do địa phương bố trí.

Quang cảnh lễ khai mạc tại Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: D.L

Từ chiều 2-6, các thí sinh bảng A, B, C1, C2, M1 và M2 thi theo hình thức trực tuyến trên nền tảng tinhoctre.vn. Trong đó, bảng A dành cho học sinh tiểu học thi kỹ năng lập trình bằng ngôn ngữ Scratch hoặc Python; bảng B dành cho học sinh trung học cơ sở thi lập trình giải các bài toán thuật toán bằng các ngôn ngữ Pascal, C/C++, Python.

Thượng tá Võ Trần Trung - Phó Giám đốc Giải pháp Công nghệ Thông tin Viettel Gia Lai, Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (phải) trao bảng tượng trưng tài trợ cho hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026. Ảnh: D.L

Bảng C1 (dành cho học sinh trung học phổ thông khối chuyên) và C2 dành cho học sinh trung học phổ thông khối không chuyên) thi lập trình giải thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình bất kỳ như Pascal, C/C++, Python… Bảng M1 (dành cho học sinh tiểu học) và M2 (dành cho học sinh trung học cơ sở) thi toán tư duy, tư duy thuật toán.

Anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức hội thi (bìa phải) trao thư cảm ơn cho các đơn vị đồng hành. Ảnh: D.L

Đối với nội dung thi sản phẩm sáng tạo, bảng D1 dành cho học sinh tiểu học diễn ra chiều 2-6 với chủ đề “Tìm hiểu, khám phá cuộc sống xung quanh em”; bảng D3 dành cho học sinh trung học phổ thông được tổ chức chiều 2-6; bảng D2 dành cho học sinh trung học cơ sở diễn ra sáng 3-6.

Theo kế hoạch, lễ bế mạc và trao giải hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026 sẽ diễn ra vào chiều 4-6.