370 thí sinh tham gia hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026

DƯƠNG LINH
(GLO)- Chiều 2-6, tại Trường Đại học Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam), Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ và Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức khai mạc hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026.

Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026 thu hút 370 thí sinh đến từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh tham gia theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Trong đó, thí sinh thuộc các xã, phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc thi trực tiếp tại Trường Đại học Quy Nhơn. Thí sinh thuộc các địa phương còn lại tham gia thi tập trung tại điểm cầu do địa phương bố trí.

Quang cảnh lễ khai mạc tại Trường Đại học Quy Nhơn. Ảnh: D.L

Từ chiều 2-6, các thí sinh bảng A, B, C1, C2, M1 và M2 thi theo hình thức trực tuyến trên nền tảng tinhoctre.vn. Trong đó, bảng A dành cho học sinh tiểu học thi kỹ năng lập trình bằng ngôn ngữ Scratch hoặc Python; bảng B dành cho học sinh trung học cơ sở thi lập trình giải các bài toán thuật toán bằng các ngôn ngữ Pascal, C/C++, Python.

Thượng tá Võ Trần Trung - Phó Giám đốc Giải pháp Công nghệ Thông tin Viettel Gia Lai, Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (phải) trao bảng tượng trưng tài trợ cho hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026. Ảnh: D.L

Bảng C1 (dành cho học sinh trung học phổ thông khối chuyên) và C2 dành cho học sinh trung học phổ thông khối không chuyên) thi lập trình giải thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình bất kỳ như Pascal, C/C++, Python… Bảng M1 (dành cho học sinh tiểu học) và M2 (dành cho học sinh trung học cơ sở) thi toán tư duy, tư duy thuật toán.

Anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức hội thi (bìa phải) trao thư cảm ơn cho các đơn vị đồng hành. Ảnh: D.L

Đối với nội dung thi sản phẩm sáng tạo, bảng D1 dành cho học sinh tiểu học diễn ra chiều 2-6 với chủ đề “Tìm hiểu, khám phá cuộc sống xung quanh em”; bảng D3 dành cho học sinh trung học phổ thông được tổ chức chiều 2-6; bảng D2 dành cho học sinh trung học cơ sở diễn ra sáng 3-6.

Theo kế hoạch, lễ bế mạc và trao giải hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026 sẽ diễn ra vào chiều 4-6.

Gia Lai: Khơi nguồn sáng tạo trong học sinh

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26-4), cuộc thi “Ươm mầm trí tuệ” do Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức ngày 24-4 tại phường Tam Quan thu hút nhiều ý tưởng sáng tạo của học sinh trên đa dạng các lĩnh vực.

Tập huấn sử dụng nền tảng số và khởi nghiệp cho cán bộ Đoàn tỉnh Champasak

(GLO)- Ngày 27-5, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn Thanh niên Nhân dân tỉnh Champasak (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) tổ chức tập huấn trực tuyến về sử dụng các ứng dụng, tiện ích trên nền tảng số và kiến thức khởi nghiệp, lập nghiệp cho cán bộ Đoàn tỉnh Champasak.

Tỉnh đoàn Gia Lai ký kết hợp tác về chuyển đổi số, giáo dục, an sinh

(GLO)- Chiều 24-5, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 với Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn, Công ty cổ phần Giáo dục Educa Corporation (TP Hà Nội) và Tập đoàn Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức (TP Hồ Chí Minh).

Lãnh đạo phường An Phú đối thoại với đoàn viên thanh niên

(GLO)- Chiều 21-5, Thường trực Đảng ủy phường An Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại với đoàn viên, thanh niên năm 2026 với chủ đề: “Phát huy vai trò của thanh niên trong ổn định tổ chức, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đẩy mạnh chuyển đổi số”.

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số cho cán bộ Mặt trận, đoàn thể

(GLO)- Ngày 13 và 14-5, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Tỉnh đoàn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức lớp tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số năm 2026.

Mang yêu thương tới học sinh nghèo xã Phú Túc

(GLO)- Ngày 8-5, Đoàn xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Khuyến học xã và 2 nhà hảo tâm Alê H’Nhoang, Alex Frei tổ chức chương trình trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm Trường Tiểu học Hùng Vương (buôn Ma Giai).

Đoàn UBND tỉnh triển khai chương trình “Áo xanh hành động - phục vụ nhân dân” tại xã Canh Liên

(GLO)- Ngày 9-5, Đoàn UBND tỉnh phối hợp với Đoàn xã Canh Liên, Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai, Đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định, Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức chương trình “Áo xanh hành động - phục vụ nhân dân” tại xã Canh Liên.

Trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Nguyễn Hữu Đạo

(GLO)- Ngày 7-5, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Gia Lai đã trao bằng khen và huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Nguyễn Hữu Đạo, đoàn viên Chi đoàn Công an phường An Phú vì có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

