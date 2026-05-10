Gia Lai: Khen thưởng hội viên thanh niên về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai vừa trao tặng bằng khen cho anh A Hải - hội viên Chi hội LHTN làng Doch 1 (xã Ia Ly) vì đã có thành tích xuất sắc trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Anh Đỗ Đức Thanh - Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai (thứ 2 từ phải sang) tặng bằng khen cho anh A Hải. Ảnh: Sơn Ca

​Theo đó, anh A Hải (làng Doch 1, xã Ia Ly) đã cung cấp thông tin và hướng dẫn để Đội quy tập mộ liệt sĩ Quân đoàn 34 phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ trong hang đá tại khu vực núi Chư Pa (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai).

Từ nguồn thông tin ban đầu do anh A Hải cung cấp, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật liên quan.

Đến tháng 4-2026, Đội quy tập mộ liệt sĩ Quân đoàn 34 tiếp tục mở rộng tìm kiếm, quy tập thêm 18 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật liên quan tại khu vực hang đá núi Chư Pa.

Lần theo ký ức, tìm hài cốt liệt sĩ giữa đại ngàn

(GLO)- Những hang đá ở núi Chư Pa - Ia Kreng (làng Doch 1, xã Ia Ly) từng che chở bộ đội, là bệnh xá dã chiến cứu chữa thương binh. Ký ức và dấu tích của năm tháng chiến tranh khốc liệt nơi đây được khai mở khi lực lượng quy tập tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ, di vật thời kháng chiến chống Mỹ.

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được "đánh thức" bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

(GLO)- Ngày 29-4, Lê Phương Nghi, Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025 (SN 2006, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã triển khai dự án "Gieo mầm tương lai" tại Trường mầm non Nắng Hồng (phường Pleiku), với các hoạt động trải nghiệm tái chế và trao quà khuyến học cho trẻ em.

(GLO)- Môi trường học đường an toàn không chỉ dựa vào nội quy mà còn được củng cố từ việc trang bị kỹ năng sống và kịp thời nắm bắt, tháo gỡ tâm lý cho học sinh. Tại Gia Lai, các đơn vị đang chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp, góp phần xây dựng môi trường học đường tiến bộ.

(GLO)- Ngày 24-4, tại hội trường trụ sở Đảng ủy phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai), Đoàn phường Pleiku phối hợp với tổ chức Đoàn các phường Diên Hồng, Thống Nhất, Hội Phú, An Phú và 2 xã Biển Hồ, Gào tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội - Đội năm 2026.

(GLO)- Đồng hành cùng thanh niên trên hành trình lập nghiệp, khởi nghiệp, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, từ hỗ trợ vốn, tín chấp vay ưu đãi đến tư vấn, tập huấn kỹ năng.

(GLO)- Từ ngày 12-3 đến 17-4, chương trình "Chiếc xe tri thức" do Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ), Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức đã góp phần khơi dậy đam mê khoa học cho học sinh.

(GLO)- Chiều 19-4, tại Nhà Văn hóa trung tâm phường Bình Định đã diễn ra vòng chung kết chương trình "Đường đến thành công - UTC2" tỉnh Gia Lai năm 2026 do Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Đoàn phường Bình Định tổ chức.

