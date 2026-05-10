Gia Lai: Khen thưởng hội viên thanh niên về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai vừa trao tặng bằng khen cho anh A Hải - hội viên Chi hội LHTN làng Doch 1 (xã Ia Ly) vì đã có thành tích xuất sắc trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Anh Đỗ Đức Thanh - Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai (thứ 2 từ phải sang) tặng bằng khen cho anh A Hải. Ảnh: Sơn Ca

​Theo đó, anh A Hải (làng Doch 1, xã Ia Ly) đã cung cấp thông tin và hướng dẫn để Đội quy tập mộ liệt sĩ Quân đoàn 34 phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ trong hang đá tại khu vực núi Chư Pa (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai).

Từ nguồn thông tin ban đầu do anh A Hải cung cấp, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật liên quan.

Đến tháng 4-2026, Đội quy tập mộ liệt sĩ Quân đoàn 34 tiếp tục mở rộng tìm kiếm, quy tập thêm 18 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật liên quan tại khu vực hang đá núi Chư Pa.