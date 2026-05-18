2 học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An trả lại 15 triệu đồng cho người đánh rơi

(GLO)- Ngày 18-5, Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã tuyên dương 2 học sinh có hành động đẹp nhặt được của rơi trả lại người đánh mất.

Em Lò Kiều Phúc An (bìa phải) và em Trần Khả Hân có hành động đẹp nhặt được của rơi trả lại người đánh mất. Ảnh: ĐVCC

Theo đó, vào giờ ra chơi, em Lò Kiều Phúc An và em Trần Khả Hân (học sinh lớp 2.5) đã nhặt được số tiền 15 triệu đồng trên đường ra nhà vệ sinh của trường. Ngay sau đó, 2 em đã nhanh chóng báo với thầy - cô giáo để nhà trường tiến hành xác minh, tìm người đánh rơi.

Qua xác minh, Liên đội đã bàn giao lại số tiền cho chị Tạ Thị Loan (nhân viên của Trường Tiểu học Chu Văn An) là người đánh mất tài sản.

Hành động trung thực và đầy trách nhiệm của 2 học sinh đã góp phần lan tỏa những việc làm tốt trong môi trường học đường.

Được biết, hoạt động tuyên dương gương “người tốt - việc tốt” được Liên đội Trường Tiểu học Chu Văn An triển khai theo mô hình “Chúng em học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ”.

