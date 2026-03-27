100 sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn tham gia tình nguyện tại lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Đoàn trường Trường Đại học Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cử 100 sinh viên tham gia đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ công tác tổ chức tại lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Các sinh viên tham gia tình nguyện viên được phân công thực hiện các nhiệm vụ như: hướng dẫn tại bãi đỗ xe, hỗ trợ điều tiết giao thông theo sự chỉ đạo của lực lượng chức năng; tham gia đón tiếp, hướng dẫn đại biểu và người dân đến dự lễ.

sinh-vien-truong-dai-hoc-quy-nhon-tham-gia-hoat-dong-don-ve-sinh-moi-truong.jpg
Đoàn trường Đại học Quy Nhơn phối hợp Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh, Đoàn phường Quy Nhơn Nam ra quân Ngày chủ nhật xanh, dọn vệ sinh môi trường. Ảnh: ĐVCC

Thời gian tham gia tình nguyện là ngày 27 và 28-3, tại khu vực tổ chức lễ khai mạc theo sự điều phối của Ban tổ chức.

Anh Bùi Tuấn Kiệt - Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên cho biết: Việc tham gia phục vụ một sự kiện quy mô lớn không chỉ giúp sinh viên có thêm trải nghiệm thực tế mà còn rèn luyện kỹ năng tổ chức, giao tiếp, làm việc nhóm; đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh Gia Lai năng động, thân thiện đến bạn bè, du khách.

Trước đó, ngày 22-3, sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn đã ra quân dọn vệ sinh môi trường, bóc gỡ quảng cáo trái phép tại một số khu vực trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp, sẵn sàng cho chuỗi hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

null