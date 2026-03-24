“Sức trẻ tình nguyện - Kết nối yêu thương”: Thắm tình kết nghĩa

(GLO)- Chương trình “Sức trẻ tình nguyện - Kết nối yêu thương” không chỉ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên mà còn góp phần chăm lo thiết thực cho học sinh, người dân vùng khó, thắt chặt tình kết nghĩa và lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Ngày 21-3, Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai, Đoàn Thanh niên BIDV chi nhánh Gia Lai, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Giao thông, Đoàn Thanh niên Công an phường Diên Hồng, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1, Đoàn xã Uar đã tổ chức chương trình tình nguyện với chủ đề “Sức trẻ tình nguyện - Kết nối yêu thương” tại buôn Ngôl (xã Uar, tỉnh Gia Lai).

Gần 200 suất quà trao đến người dân xã Uar. Ảnh: Hoàng Hoài

Đây là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện nội dung giao ước kết nghĩa theo Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 7-8-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường hoạt động kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị với thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026 và chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tại chương trình, đoàn công tác đã trao tặng 20 suất quà và 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng), 50 suất quà (mỗi suất 300.000 đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời hỗ trợ kinh phí 5 triệu đồng/em cho 2 học sinh vượt khó vươn lên trong học tập.

Là một trong 2 em học sinh khó khăn được nhận hỗ trợ 5 triệu đồng, em Nay H’Si Hon (học sinh lớp 2A, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, xã Uar) không khỏi xúc động. Em chia sẻ: “Em rất vui khi nhận được sự quan tâm của các đơn vị. Đây là động lực để em cố gắng học tập tốt hơn trong thời gian tới”.

Chị Nay H’Luên (mẹ của H’Si Hon) nghẹn ngào nói: “Gia đình tôi không có đất sản xuất, cũng chưa có đất ở ổn định. Hiện cả nhà đang sống trong căn nhà dựng tạm bợ bên bờ suối của làng. Vợ chồng tôi làm thuê đủ nghề để lo cái ăn, cái chữ cho con. Tôi rất cảm ơn chương trình đã quan tâm, hỗ trợ cho con tôi. Gia đình tôi sẽ cố gắng hơn để con được tiếp tục đến trường”.

Ông Nguyễn Minh Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai - động viên chị Nay H’Luên và em Nay H’Si Hon (học sinh lớp 2A, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, xã Uar) cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Hoàng Hoài

Theo cô Khương Thị Mến (giáo viên chủ nhiệm lớp 2A, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, xã Uar), phần lớn học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện còn nhiều thiếu thốn. “Những phần quà không chỉ giúp các em về vật chất mà còn tiếp thêm động lực để các em học tập, vươn lên”, cô Mến nhìn nhận.



Bên cạnh những phần quà sẻ chia, các đơn vị còn bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê” cho buôn Ngôl, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phục vụ sinh hoạt của người dân.

Các nhân viên Công ty Điện lực Gia Lai lắp đèn điện cho công trình “Thắp sáng đường quê” cho buôn Ngôl. Ảnh: Hoàng Hoài

Anh Nguyễn Đức Hải (Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai) cho hay: Thực hiện chương trình “Sức trẻ tình nguyện - Kết nối yêu thương”, đơn vị đã lắp đặt 10 bóng đèn chiếu sáng dọc tuyến đường trong buôn và sửa chữa điện miễn phí cho 5 hộ dân. Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai kỳ vọng công trình sẽ góp phần thắp sáng buôn làng, nâng cao đời sống người dân, đồng thời lan tỏa tinh thần xung kích của tuổi trẻ đến nhiều địa phương khó khăn khác.

Hưởng ứng phong trào “Vì một Việt Nam xanh”, chương trình còn tổ chức trồng 200 cây bàng Đài Loan tại khu vực nhà sinh hoạt cộng đồng và dọc các tuyến đường trong buôn. Hoạt động góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, hướng đến xây dựng không gian sống xanh - sạch - đẹp.

Đoàn viên hưởng ứng hoạt động trồng cây tại buôn Ngôl (xã Uar). Ảnh: Lạc Hà

Bên cạnh đó, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Giao thông đã tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho người dân và đoàn viên, thanh niên; đồng thời trao tặng 50 mũ bảo hiểm, 40 ba lô cùng nhiều nhu yếu phẩm như bánh kẹo, quần áo cho học sinh.

Thượng úy Nguyễn Hữu Hiếu - Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông - chia sẻ: “Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho người dân, học sinh, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái của tuổi trẻ trong Tháng Thanh niên”.

Đoàn viên Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Giao thông tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho người dân và đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Hoàng Hoài

Đồng hành cùng chương trình, anh Phạm Xuân Long - Bí thư Đoàn Thanh niên BIDV chi nhánh Gia Lai - chia sẻ: “Đây không chỉ là hoạt động an sinh xã hội mà còn là dịp để tuổi trẻ rèn luyện tinh thần trách nhiệm, lan tỏa giá trị sẻ chia trong cộng đồng. Thời gian tới, đoàn thanh niên sẽ tiếp tục đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện, hướng về cơ sở với những hoạt động thiết thực hơn nữa”.

Theo ông Lê Văn Tiệp - Phó Bí thư Đảng ủy xã Uar, toàn xã hiện có 4.811 hộ dân, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 70%. Riêng hai buôn Ngôl và Choanh có hơn 510 hộ, 100% là người Jrai, đời sống còn nhiều khó khăn với 44 hộ nghèo và 93 hộ cận nghèo. “Những công trình, phần quà của đoàn có ý nghĩa rất thiết thực, giúp người dân không chỉ cải thiện đời sống mà còn cảm nhận rõ sự quan tâm, sẻ chia từ các đơn vị kết nghĩa”, ông Tiệp khẳng định.

Nhiều phần quà, công trình thiết thực được trao tại chương trình. Ảnh: Hoàng Hoài

Ông Nguyễn Minh Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai - nhấn mạnh: Với nhiều hoạt động thiết thực, chương trình “Sức trẻ tình nguyện - Kết nối yêu thương” không chỉ mang lại hỗ trợ cụ thể cho người dân và học sinh vùng khó, mà còn góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa các đơn vị kết nghĩa, khẳng định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong các hoạt động vì cộng đồng.

“Thời gian tới, chúng tôi mong muốn các hoạt động kết nghĩa sẽ được duy trì thường xuyên, đi vào chiều sâu, tập trung vào những nhu cầu thiết thực của người dân như hỗ trợ sinh kế, cải thiện điều kiện học tập, nâng cao nhận thức pháp luật và xây dựng nếp sống văn minh. Qua đó, góp phần cùng địa phương từng bước nâng cao đời sống người dân, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai khẳng định.