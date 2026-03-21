Gần 200 suất quà trao đến người dân xã Uar

(GLO)- Ngày 21-3, Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình tình nguyện với chủ đề “Sức trẻ tình nguyện - Kết nối yêu thương” tại buôn Ngôl (xã Uar).

Cùng phối hợp tổ chức chương trình còn các đơn vị: Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai, Đoàn Thanh niên BIDV chi nhánh Gia Lai, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Giao thông, Đoàn Thanh niên Công an phường Diên Hồng, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1, Đoàn xã Uar.

Toàn cảnh chương trình. Ảnh: Hoàng Hoài

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Minh Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; lãnh đạo xã Uar cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên các đơn vị và hơn 100 học sinh các trường: Tiểu học Lý Thường Kiệt, THCS Phan Bội Châu.

Tại chương trình, các đơn vị đã trao 20 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng), 50 suất quà cho học sinh (mỗi suất 300.000 đồng), 20 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng), hỗ trợ kinh phí cho 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi em 5 triệu đồng). Ngoài ra, đoàn còn trao 50 mũ bảo hiểm, 40 ba lô cùng nhiều nhu yếu phẩm, bánh kẹo, quần áo cho các em học sinh.

Bên cạnh đó, các đơn vị đã trao tặng công trình “Thắp sáng đường quê” tại buôn Ngôl, trồng 200 cây bàng Đài Loan tại khu vực nhà sinh hoạt cộng đồng và các tuyến đường trong buôn, góp phần cải thiện cảnh quan và điều kiện sinh hoạt của người dân.

Ngoài ra, đoàn viên Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Giao thông đã tuyên truyền, phổ biến Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho người dân và đoàn viên, thanh niên, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Minh Phương gửi lời thăm hỏi, động viên đến người dân và các em học sinh, đồng thời bày tỏ mong muốn những hoạt động thiết thực này sẽ góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Ông Nguyễn Minh Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hoàng Hoài

Đây là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện nội dung giao ước kết nghĩa theo Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 7-8-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường hoạt động kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị với thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026 và chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.