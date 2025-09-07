Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Minh Phương-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; Nguyễn Thị Quỳnh Hoa-Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; Nguyễn Thị Bích Hậu-Bí thư Đoàn cơ sở các cơ quan Đảng tỉnh; đại diện các chi ủy chi bộ, Chi hội Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai cùng 49 đoàn viên.

Quang cảnh Đại hội Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2027. Ảnh: Ngọc Duy

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo, định hướng sâu sát của Đảng ủy, Ban Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã hoàn thành tốt những chỉ tiêu đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ.

Nổi bật là phong trào “Thanh niên tình nguyện - Tuổi trẻ sáng tạo”. Theo đó, tại chương trình “Xuân tình nguyện-Tết sẻ chia” năm 2024, Chi đoàn đã trao tặng 100 suất quà Tết cho các hộ dân khó khăn và bộ dụng cụ thể thao cho Chi đoàn thanh niên thôn 2, xã An Toàn (huyện An Lão cũ) với tổng trị giá 87 triệu đồng. Chi đoàn cùng Thành đoàn Pleiku và Câu lạc bộ Tiếng Anh vì cộng đồng tỉnh Bình Dương, nhóm từ thiện Fly To Sky tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, trao tặng Đồn Biên phòng Ia Púch một bộ loa di động và 100 lá cờ Tổ quốc.

Chi đoàn luôn khuyến khích đoàn viên tham gia các giải báo chí chất lượng cao và Giải Báo chí tỉnh do Hội Nhà báo tổ chức. Nhiều tác phẩm của đoàn viên trong Chi đoàn đã đạt giải, trong đó có một đoàn viên đạt giải C tại Giải Báo chí viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn quốc năm 2024; đạt 1 giải C tại Giải Báo chí viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn quốc năm 2025.

Trong nhiệm kỳ, Chi đoàn đã giới thiệu 7 đoàn viên ưu tú cho Đảng ủy xem xét, trong đó có 3 đoàn viên được kết nạp Đảng.

Trong nhiệm kỳ 2025-2027, Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phấn đấu thực hiện đạt 9 chỉ tiêu như: Phấn đấu 100% đoàn viên được học tập các chủ trương của Đảng, Đoàn, thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo năm; chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan và quy định của địa phương nơi cư trú. Hằng năm, 100% đoàn viên đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới; trong nhiệm kỳ nhận giúp đỡ thường xuyên ít nhất 1 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; giới thiệu ít nhất 5 đoàn viên ưu tú cho Đảng ủy xem xét, cử học đối tượng cảm tình Đảng, trong đó phấn đấu được kết nạp Đảng từ 2 đoàn viên trở lên; hằng năm phấn đấu thực hiện 2 hoạt động tình nguyện.

Đồng chí Nguyễn Minh Phương-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Ngọc Duy

Phát biểu tại Đại hội, Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Nguyễn Minh Phương chúc mừng Đại hội Chi đoàn và đánh giá cao những kết quả Chi đoàn đã đạt được trong công tác tuyên truyền, giáo dục và trong các phong trào hành động cách mạng như: Phong trào Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc...

Đồng thời, đề nghị Chi đoàn tiếp tục tích cực thực hiện các phong trào hoạt động, phải là cánh tay đắc lực cho Đảng bộ, cơ quan trong nhiều hoạt động.

Ban Chấp hành Chi đoàn ra mắt Đại hội. Ảnh: Ngọc Duy

Đại hội đã công bố các quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai khóa I (nhiệm kỳ 2025-2027). Theo đó, Ban Chấp hành có 5 anh chị, chị Phan Thị Lài giữ chức danh Bí thư Chi đoàn.