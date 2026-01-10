Tuyên truyền an toàn giao thông và tặng quà người dân xã An Lão

(GLO)- Sáng 10-1, Đoàn xã An Lão phối hợp với Đoàn xã Tuy Phước Bắc và Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông - Xuân tình nguyện” năm 2026.

Các đơn vị tặng quà người dân xã An Lão. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ thuộc Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Giao thông đã tuyên truyền, phổ biến Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho hơn 100 đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương.

Bên cạnh đó, cán bộ Đoàn xã An Lão và Tuy Phước Bắc hướng dẫn kỹ năng phòng, tránh tai nạn đuối nước; hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNeID và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID. Ảnh: ĐVCC

Nhân dịp này, các đơn vị đã trao tặng 88 suất quà cho 88 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 40 thùng sữa cho thiếu nhi xã An Lão, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên người dân đón Tết ấm áp, nghĩa tình. Hoạt động cũng góp phần tạo sự gắn kết và chia sẻ, học tập kinh nghiệm giữa các tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh.