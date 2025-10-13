Mô hình đại lý dịch vụ công trực tuyến và mô hình kiosk thông minh: Nhiều tiện ích, thúc đẩy chuyển đổi số

(GLO)- Nhằm giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến thuận lợi, hiệu quả, một số ngân hàng lớn như BIDV Bình Định, BIDV Phú Tài, Agribank Bình Định triển khai mô hình đại lý dịch vụ công trực tuyến và mô hình kiosk thông minh.

Các mô hình này góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, thúc đẩy mạnh mẽ công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

BIDV Bình Định đi tiên phong

Với mục tiêu đưa dịch vụ công (DVC) trực tuyến đến gần hơn với người dân và DN, đầu tháng 6-2025, BIDV Bình Định đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh triển khai mô hình đại lý DVC trực tuyến tại 7 điểm giao dịch tín dụng của ngân hàng ở các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam. Tại đây, ngân hàng bố trí khu vực và nhân viên riêng để hỗ trợ người dân, DN nộp, tra cứu hồ sơ và sử dụng DVC trực tuyến; đồng thời hướng dẫn thanh toán phí, lệ phí một cách an toàn, thuận tiện.



Chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh (ở phường Quy Nhơn Nam) cho biết, sử dụng DVC trực tuyến không chỉ giúp tôi xử lý nhanh các vấn đề liên quan đến hộ tịch và xây dựng mà còn giảm thiểu tối đa các chi phí gián tiếp như: Đi lại, photo, in ấn các loại giấy tờ, tạo tâm lý thoải mái.

BIDV Bình Định bố trí khu vực riêng cùng nhân viên hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: T.Sỹ

Không dừng lại ở đó, BIDV Bình Định còn triển khai mô hình kiosk thông minh thông qua việc lắp đặt 12 kiosk tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và trung tâm phục hành chính công các xã, phường: Vân Canh, Canh Vinh, Canh Liên, Cát Tiến, Nhơn Châu, Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây phục vụ người dân, DN. Các kiosk được trang bị màn hình cảm ứng, máy đọc thẻ, máy in/scan, tích hợp nhiều chức năng chính như: Nộp, tra cứu hồ sơ, tra cứu văn bản liên quan khác và thanh toán các loại phí DVC.

Đặc biệt, kiosk hỗ trợ công dân và DN trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính trên lĩnh vực quan trọng như: Tư pháp, hộ tịch, đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, cả trong và ngoài giờ hành chính.

Ông Văn Minh Hoàng-Phó Giám đốc BIDV Bình Định-cho hay: Mô hình DVC trực tuyến và mô hình kiosk thông minh đều được đầu tư đồng bộ, cả về nhân lực lẫn thiết bị công nghệ, đảm bảo các giao dịch hành chính trên môi trường điện tử diễn ra thông suốt, nhanh chóng, chính xác, an toàn và bảo mật. Đây là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ ngân hàng, góp phần thúc đẩy công tác chuyển đổi số của tỉnh.

Nhanh chóng, tiện lợi

Hiện mô hình DVC trực tuyến và mô hình kiosk thông minh còn có sự tham gia của BIDV Phú Tài và Agribank Bình Định. Địa bàn triển khai của 2 ngân hàng này chủ yếu là khu vực nông thôn, trong đó BIDV Phú Tài đã lắp đặt 31 kiosk thông minh tại 31 trung tâm phục vụ hành chính công của 31 xã, phường; Agribank Bình Định triển khai mô hình DVC trực tuyến tại 23 điểm giao dịch của ngân hàng trên địa bàn Bình Định (cũ), phục vụ người dân và DN.

Chị Nguyễn Thanh Tú (ở thôn Vân Hội 1, xã Tuy Phước) thực hiện thủ tục hành chính trên hệ thống kiosk đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tuy Phước. Ảnh: T.Sỹ

Vừa hoàn tất các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai trên hệ thống kiosk đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tuy Phước, chị Nguyễn Thanh Tú, ở thôn Vân Hội 1, chia sẻ: Thực hiện các thủ tục hành chính trên màn hình cảm ứng, trong không gian rộng thoáng là một trải nghiệm thú vị, công việc trôi chảy, thanh toán các loại phí cũng rất tiện lợi, nhanh chóng.

Ông Hồ Đắc Thông-nhân viên văn phòng xã Tuy Phước cho biết: Có kiosk, Trung tâm hiện đại hơn hẳn. Chúng tôi đỡ vất vả hơn khi cùng lúc phải trực tiếp giải quyết nhiều hồ sơ thủ tục hành chính, còn người dân và DN có điều kiện tiếp cận với công nghệ, trải nghiệm dịch vụ tiện ích, giải quyết nhanh việc họ cần. Điều này góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng nền hành chính công hiệu quả, minh bạch, hiện đại.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang, việc triển khai các mô hình đại lý DVC trực tuyến và kiosk thông minh trên địa bàn tỉnh là bước đi thiết thực trong việc hiện đại hóa nền hành chính công, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số nhằm phục vụ nhân dân, DN ngày càng tốt hơn.

Hiện UBND tỉnh đang chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp với các ngân hàng nhân rộng các mô hình trên phạm vi toàn tỉnh, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22.12.2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.