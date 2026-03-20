Sôi nổi các hoạt động trong Tháng Thanh niên

Đoàn viên, thanh niên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi với những đoàn viên ưu tú, cán bộ Đoàn qua các thời kỳ. Ảnh: Vũ Chi

Tại chương trình, đoàn viên, thanh niên phường cùng nhau ôn lại truyền thống 95 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi với những đoàn viên ưu tú, cán bộ Đoàn qua các thời kỳ; đồng thời bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cũng như đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương.

Đoàn phường Ayun Pa tuyên dương, khen thưởng cán bộ Đoàn tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Dịp này, Đoàn phường Ayun Pa tặng quà tri ân cán bộ Đoàn qua các thời kỳ và tuyên dương, khen thưởng 22 cán bộ Đoàn tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương.

* Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cùng ngày, nhiều tổ chức Đoàn đã tổ chức các hoạt động chia sẻ yêu thương-tiếp sức em đến trường. Trong đó, Đoàn xã Ia Rbol trao tặng 40 thùng sữa cho các em học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Đoàn xã Ia Rbol trao tặng sữa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Ảnh: ĐVCC

Đoàn xã Pờ Tó phối hợp với các thôn, trường Mẫu giáo trong xã trao tặng 5.000 quả trứng gà do Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam tài trợ cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em nghèo.

Những phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng; qua đó, tiếp thêm động lực để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống.