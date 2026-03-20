Sôi nổi các hoạt động trong Tháng Thanh niên

(GLO)- Chiều 20-3, Đoàn phường Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức tọa đàm kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026).

Đoàn viên, thanh niên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi với những đoàn viên ưu tú, cán bộ Đoàn qua các thời kỳ. Ảnh: Vũ Chi

Tại chương trình, đoàn viên, thanh niên phường cùng nhau ôn lại truyền thống 95 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi với những đoàn viên ưu tú, cán bộ Đoàn qua các thời kỳ; đồng thời bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cũng như đề xuất giải pháp thúc đẩy hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương.

Đoàn phường Ayun Pa tuyên dương, khen thưởng cán bộ Đoàn tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Dịp này, Đoàn phường Ayun Pa tặng quà tri ân cán bộ Đoàn qua các thời kỳ và tuyên dương, khen thưởng 22 cán bộ Đoàn tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương.

* Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cùng ngày, nhiều tổ chức Đoàn đã tổ chức các hoạt động chia sẻ yêu thương-tiếp sức em đến trường. Trong đó, Đoàn xã Ia Rbol trao tặng 40 thùng sữa cho các em học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Đoàn xã Ia Rbol trao tặng sữa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Ảnh: ĐVCC

Đoàn xã Pờ Tó phối hợp với các thôn, trường Mẫu giáo trong xã trao tặng 5.000 quả trứng gà do Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam tài trợ cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em nghèo.

Những phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng; qua đó, tiếp thêm động lực để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Gia Lai: Hơn 1300 đội viên tham gia Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn"

Gia Lai: Hơn 1.300 đội viên tham gia Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”

(GLO)- Ngày 10-3, tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Quy Nhơn), Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” năm 2026. Chương trình diễn ra theo hình thức trực tuyến, điểm cầu chính đặt tại TP. Hồ Chí Minh.

Gia Lai: Khởi động chương trình “Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp” năm 2026

(GLO)- Sáng 2-3, tại Trường THPT Pleiku (phường Pleiku), Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường cao đẳng, đại học tổ chức chương trình “Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp” tỉnh Gia Lai năm 2026, mở đầu cho chuỗi hoạt động diễn ra tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Ðổi mới tuyên truyền bằng công nghệ số

(GLO)- Thời gian qua, các tổ chức Ðoàn - Ðội ở tỉnh Gia Lai đã linh hoạt ứng dụng công nghệ vào hoạt động giáo dục, truyền thông và kết nối thanh thiếu nhi. Việc đổi mới về phương thức tuyên truyền vừa nâng cao hiệu quả, vừa từng bước hình thành thói quen số trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Cô Nguyễn Thị Thanh Sen (bìa phải) triển khai cuộc thi trang trí nón lá, giúp học sinh thể hiện sự sáng tạo. Ảnh: P.L

Bí thư Đoàn trường THPT Trần Quốc Tuấn nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026

(GLO)- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026. Tỉnh Gia Lai có cô  giáo Nguyễn Thị Thanh Sen - Bí thư Đoàn trường THPT Trần Quốc Tuấn (xã Phú Thiện) vinh dự được nhận giải thưởng này. 

Tết của những người trẻ không nghỉ

(GLO)- Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi nhiều gia đình sum vầy, không ít bạn trẻ ở Gia Lai lại chọn ở lại làm thêm xuyên Tết. Với họ, những ca làm giữa ngày xuân không chỉ để tăng thu nhập mà còn là hành trình va chạm thực tế, học cách trưởng thành.

