Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

Green Club QNU có gần 100 thành viên; trong đó, Ban Chấp hành gồm 7 thành viên với 1 chủ nhiệm, 2 phó chủ nhiệm và 4 ủy viên. Câu lạc bộ được thành lập nhằm tạo môi trường sinh hoạt cho sinh viên; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của sinh viên trong các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp...
Trước khi chính thức được thành lập, các thành viên của câu lạc bộ đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như chương trình “Share your green - Hành động nhỏ, thay đổi lớn”; tuyên truyền phân loại rác tại nguồn trong sinh viên; đổi rác lấy cây xanh; hướng dẫn học sinh thực hành tái chế; dọn vệ sinh khuôn viên trường và hỗ trợ các hoạt động truyền thông giảm rác thải nhựa...
Dịp này; Ban tổ chức còn tổ chức chương trình giao lưu giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên Bỉ đang thực tập tại trường.
Tại chương trình, các sinh viên đã chia sẻ về hệ thống bảo vệ môi trường, quy trình phân loại và xử lý rác thải tại châu Âu; đồng thời giao lưu văn nghệ, góp phần tăng cường kết nối văn hóa và lan tỏa thông điệp sống xanh trong sinh viên.
Dự án 7 có tên đầy đủ là “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn” (Building a Sustainable Waste Management System at Quy Nhon University); thuộc Chương trình Hợp tác thể chế đại học (IUC-QNU) giữa Trường Đại học Quy Nhơn với các trường đại học của Vương quốc Bỉ như KU Leuven, Đại học Antwerp và Đại học HOGent.
Dự án gồm 2 giai đoạn: 2022-2027 và 2027-2032; hướng đến việc xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững trong môi trường đại học; nâng cao hiệu quả phân loại, thu gom, xử lý rác thải tại nguồn và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường...