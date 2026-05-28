Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

​Green Club QNU có gần 100 thành viên; trong đó, Ban Chấp hành gồm 7 thành viên với 1 chủ nhiệm, 2 phó chủ nhiệm và 4 ủy viên. Câu lạc bộ được thành lập nhằm tạo môi trường sinh hoạt cho sinh viên; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của sinh viên trong các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp...

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn trao quyết định thành lập câu lạc bộ. Ảnh: ĐVCC

Trước khi chính thức được thành lập, các thành viên của câu lạc bộ đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như chương trình “Share your green - Hành động nhỏ, thay đổi lớn”; tuyên truyền phân loại rác tại nguồn trong sinh viên; đổi rác lấy cây xanh; hướng dẫn học sinh thực hành tái chế; dọn vệ sinh khuôn viên trường và hỗ trợ các hoạt động truyền thông giảm rác thải nhựa...

Sinh viên Bỉ đang thực tập tại Trường Đại học Quy Nhơn giao lưu tại chương trình. Ảnh: ĐVCC

Dịp này; Ban tổ chức còn tổ chức chương trình giao lưu giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên Bỉ đang thực tập tại trường.



Tại chương trình, các sinh viên đã chia sẻ về hệ thống bảo vệ môi trường, quy trình phân loại và xử lý rác thải tại châu Âu; đồng thời giao lưu văn nghệ, góp phần tăng cường kết nối văn hóa và lan tỏa thông điệp sống xanh trong sinh viên.