Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chuyển động trẻ

Sống đẹp

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Sống đẹp Kỹ năng sống Khởi nghiệp

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

​Green Club QNU có gần 100 thành viên; trong đó, Ban Chấp hành gồm 7 thành viên với 1 chủ nhiệm, 2 phó chủ nhiệm và 4 ủy viên. Câu lạc bộ được thành lập nhằm tạo môi trường sinh hoạt cho sinh viên; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của sinh viên trong các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp...

hoi-sinh-vien-truong-dai-hoc-quy-nhon-ra-mat-green-club-2.jpg
Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn trao quyết định thành lập câu lạc bộ. Ảnh: ĐVCC

Trước khi chính thức được thành lập, các thành viên của câu lạc bộ đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như chương trình “Share your green - Hành động nhỏ, thay đổi lớn”; tuyên truyền phân loại rác tại nguồn trong sinh viên; đổi rác lấy cây xanh; hướng dẫn học sinh thực hành tái chế; dọn vệ sinh khuôn viên trường và hỗ trợ các hoạt động truyền thông giảm rác thải nhựa...

hoi-sinh-vien-truong-dai-hoc-quy-nhon-ra-mat-green-club-1.jpg
Sinh viên Bỉ đang thực tập tại Trường Đại học Quy Nhơn giao lưu tại chương trình. Ảnh: ĐVCC

Dịp này; Ban tổ chức còn tổ chức chương trình giao lưu giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên Bỉ đang thực tập tại trường.

Tại chương trình, các sinh viên đã chia sẻ về hệ thống bảo vệ môi trường, quy trình phân loại và xử lý rác thải tại châu Âu; đồng thời giao lưu văn nghệ, góp phần tăng cường kết nối văn hóa và lan tỏa thông điệp sống xanh trong sinh viên.

​Dự án 7 có tên đầy đủ là “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn” (Building a Sustainable Waste Management System at Quy Nhon University); thuộc Chương trình Hợp tác thể chế đại học (IUC-QNU) giữa Trường Đại học Quy Nhơn với các trường đại học của Vương quốc Bỉ như KU Leuven, Đại học Antwerp và Đại học HOGent.

Dự án gồm 2 giai đoạn: 2022-2027 và 2027-2032; hướng đến việc xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững trong môi trường đại học; nâng cao hiệu quả phân loại, thu gom, xử lý rác thải tại nguồn và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường...

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sắc màu tình nguyện qua cuộc thi ảnh

Sắc màu tình nguyện qua cuộc thi ảnh

Sống đẹp

(GLO)- Nhằm lan tỏa hình ảnh đẹp của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), một số tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai cuộc thi ảnh với chủ đề “Nét đẹp cán bộ Đoàn tỉnh Gia Lai” hay “Thanh thiếu nhi Thống Nhất - những việc làm đẹp vì cộng đồng”. 

Người "gầy phong trào, dựng niềm tin" ở Phù Mỹ Đông

Người "gầy phong trào, dựng niềm tin" ở Phù Mỹ Đông

Sống đẹp

(GLO)- Với sự tận tâm, trách nhiệm và luôn lấy việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là “kim chỉ nam”, anh Phan Văn Nhật - Trưởng thôn 9 (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) đã góp phần quan trọng trong việc thay đổi diện mạo quê hương.

Tình nguyện xây dựng làng hạnh phúc

Tình nguyện xây dựng làng hạnh phúc

Du lịch xanh

Với mong muốn chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa TP.Tuy Hòa (Phú Yên) thành địa phương có chỉ số hạnh phúc cao, Hội thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên thực hiện thí điểm Làng hạnh phúc tại thôn Minh Đức (xã Hòa Kiến,TP.Tuy Hòa).

Nam sinh lớp 8 lan tỏa đam mê tiếng Anh đến trẻ em yếu thế

Nam sinh lớp 8 lan tỏa đam mê tiếng Anh đến trẻ em yếu thế

Hành trang

(GLO)- Hành trình dạy tiếng Anh cho trẻ em yếu thế của nam sinh Nguyễn Viết Minh-Lớp 8.1, Trường THCS Lý Tự Trọng (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) thời gian qua đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến cộng đồng. Bằng việc làm này, em đã biến tình yêu Anh ngữ của mình trở nên thiết thực, đầy ý nghĩa.

null