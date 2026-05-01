Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2025 lan tỏa dự án “Gieo mầm tương lai”

(GLO)- Ngày 29-4, Lê Phương Nghi, Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025 (SN 2006, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã triển khai dự án “Gieo mầm tương lai” tại Trường mầm non Nắng Hồng (phường Pleiku), với các hoạt động trải nghiệm tái chế và trao quà khuyến học cho trẻ em.

Chương trình thu hút hơn 100 trẻ em tham gia. Tại đây, các em được chia thành 8 đội, tham gia cuộc thi làm sản phẩm tái chế từ những vật liệu quen thuộc như chai nhựa, giấy, bìa carton… dưới sự hướng dẫn của tình nguyện viên và giáo viên.

Nhiều sản phẩm sáng tạo, gần gũi với đời sống được các đội hoàn thiện và trưng bày tại chương trình.

Dự án “Gieo mầm tương lai” lan tỏa hoạt động trải nghiệm tái chế chai nhựa đến các em nhỏ. Ảnh: Ngọc Duy

Kết thúc hoạt động, Ban tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba cho những đội thi có sản phẩm nổi bật, nhằm khuyến khích tinh thần sáng tạo và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ em.

Song song đó, các em còn tham gia hoạt động “đổi sản phẩm tái chế lấy sen đá”. Qua chương trình, hơn 100 cây sen đá được trao, góp phần tạo thêm hứng thú cho các em trong việc phân loại và tái chế rác thải.

Cùng với đó, chương trình trao 100 bình đựng nước cho các em tham gia như một phần quà nhằm hình thành thói quen sử dụng bình đựng nước cá nhân, hạn chế rác thải nhựa dùng một lần.

Đại diện Câu lạc bộ Áo dài Sống Xanh Pleiku trao tặng 100 khẩu trang vải cho các em nhỏ tham gia chương trình. Ảnh: Ngọc Duy

Dịp này, Câu lạc bộ Áo dài Sống Xanh Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) cũng trao tặng 100 chiếc khẩu trang vải cho các em nhỏ tham gia chương trình, góp phần bảo vệ sức khỏe và lan tỏa thói quen sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường.

Trong khuôn khổ dự án “Gieo mầm tương lai”, Ban tổ chức đã thăm hỏi và trao quà khuyến học cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo đó, gia đình em Võ Minh Anh (phường Diên Hồng) và gia đình em Nguyễn Ngọc Nghĩa (phường Hội Phú) mỗi em được hỗ trợ 1 triệu đồng tiền mặt cùng nhu yếu phẩm, nhằm động viên các em tiếp tục nỗ lực trong học tập.

Đại diện dự án “Gieo mầm tương lai” trao quà khuyến học cho gia đình em Nguyễn Ngọc Nghĩa (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Ngọc Duy

Theo Ban tổ chức, dự kiến từ ngày 29-4-2026, dự án “Gieo mầm tương lai” sẽ được triển khai tại một số trường học và khu dân cư, trong đó ưu tiên địa bàn vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Gia Lai, hướng đến mục tiêu tạo thêm sân chơi trải nghiệm cho trẻ em, đồng thời lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải và nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.