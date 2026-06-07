Hiến tóc - Trao yêu thương

(GLO)- Tại Gia Lai, phong trào hiến tóc ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia của nhiều phụ nữ, học sinh và cả những gia đình nhiều thế hệ cùng trao gửi yêu thương. Mỗi lọn tóc được cắt đi là món quà tinh thần vô giá dành cho những bệnh nhân đang chống chọi với bệnh ung thư.

Món quà của lòng nhân ái

Nhiều năm qua, chị Nguyễn Thị Nguyệt Nga (phường Quy Nhơn) không chỉ trực tiếp hiến tóc mà còn truyền cảm hứng cho hai con gái là Khánh My và Khánh Chi cùng thực hiện nghĩa cử đẹp.

Bé Khánh Chi được mẹ dẫn đến salon Hương baby cắt tóc hiến tặng. Ảnh: Hải Yến

Lần gần nhất, chị Nga cắt hơn 30 cm tóc để gửi về Thư viện tóc của Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV). Hai con gái của chị cũng lần lượt hiến những mái tóc dài từ 25 - 28 cm. Khánh Chi đã hiến tóc lần đầu khi mới 7 tuổi và hiện đang nuôi tóc để chuẩn bị cho lần hiến tiếp theo. Trong khi đó, Khánh My thực hiện việc hiến tóc khi 11 tuổi.

Chị Nga chia sẻ: “Tôi luôn nói với các con rằng mái tóc rồi sẽ dài lại, nhưng có những người bệnh không còn khả năng mọc tóc sau quá trình điều trị. Nếu mình có thể chia sẻ thì hãy cho đi. Điều quý giá nhất là các con hiểu được ý nghĩa của sự yêu thương và biết sống vì người khác”.

Theo chị Nga, để tóc đủ điều kiện hiến tặng, người hiến nên gội sạch, sấy khô trước khi cắt, buộc cố định để tránh tóc rơi rụng. Với những địa phương chưa có salon chuyên nhận tóc hiến, mọi người có thể tự đóng gói và gửi trực tiếp qua đường bưu điện đến các mạng lưới tiếp nhận. Sau khoảng 7 - 10 ngày sẽ nhận được thông báo tiếp nhận, còn giấy chứng nhận thường được gửi sau khoảng nửa tháng hoặc lâu hơn tùy đơn vị.

Mới đây, ngày 27-5, chị Đỗ Thúy Hiếu (phường Quy Nhơn Nam) vui mừng nhận giấy chứng nhận hiến tóc từ đơn vị tiếp nhận sau khi gửi mái tóc của mình tham gia chương trình. Chị Hiếu cho biết quyết định cắt đi mái tóc đã nuôi dưỡng nhiều năm không hề khiến chị tiếc nuối.

“Tóc rồi sẽ mọc lại, nhưng cơ hội để giúp đỡ một người đang cần sự động viên, tiếp thêm niềm tin trong lúc khó khăn thì không phải lúc nào cũng có. Tôi nghĩ nếu mái tóc của mình có thể mang đến niềm vui, sự tự tin cho một bệnh nhân ung thư thì đó là điều rất ý nghĩa” - chị Hiếu chia sẻ.

Từ trải nghiệm của bản thân, chị Hiếu mong muốn nhiều phụ nữ, đặc biệt là các bạn trẻ, mạnh dạn tham gia phong trào hiến tóc. Bởi mỗi lọn tóc được trao đi không chỉ là món quà vật chất mà còn chứa đựng sự sẻ chia, lòng nhân ái và niềm hy vọng gửi đến những người đang cần được tiếp sức.

Không chỉ người lớn, ngày càng nhiều học sinh trên địa bàn tỉnh tham gia hiến tóc. Em Phan Ngọc Minh (học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, phường Quy Nhơn Nam) đã hai lần hiến tặng mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều năm.

Còn em Đào Lan Phương (học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng, phường Quy Nhơn Nam) đã quyết định dành tặng mái tóc nuôi suốt 3 năm cho các bạn nhỏ mắc ung thư. Dù rất yêu quý mái tóc của mình, em vẫn lựa chọn sẻ chia với mong muốn các bạn có thêm niềm vui và nghị lực.

Những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đã được nhà trường biểu dương, tuyên dương trước toàn trường như những tấm gương đẹp về lòng nhân ái, góp phần giáo dục học sinh biết yêu thương và chia sẻ với cộng đồng.

Nối dài hành trình yêu thương

Đằng sau mỗi mái tóc được trao tặng là sự chung tay của nhiều tổ chức, cá nhân âm thầm kết nối những tấm lòng nhân ái với các bệnh nhân ung thư.

Tháng 1-2026, anh Phan Thành Sơn - chủ salon Phan Sơn Hair (87 Nguyễn Đình Chiểu, phường Pleiku) chính thức trở thành thành viên của Mạng lưới Salon Hiến tóc Myhair tại tỉnh. Từ đó đến nay, salon đã hỗ trợ nhiều người thực hiện việc hiến tóc đúng quy trình.

Em Hồ Lê Nhã Uyên (phường Pleiku) hiến tóc tại salon Phan Sơn. Ảnh: ĐVCC

Theo anh Sơn, salon miễn phí hoàn toàn chi phí cắt tóc cho người hiến. Sau khi cắt, tóc được bảo quản theo đúng quy cách, tập hợp và gửi về các đơn vị tiếp nhận. Mỗi người hiến tóc còn được tặng một chai dưỡng tóc như lời cảm ơn cho nghĩa cử đẹp.

“Chúng tôi mong muốn góp một phần nhỏ để lan tỏa chương trình Hiến tóc - Trao yêu thương. Có những khách hàng nuôi tóc suốt 4 - 5 năm mới đủ độ dài để hiến. Khi chứng kiến họ vui vẻ cắt đi mái tóc mình gìn giữ bấy lâu, tôi thật sự xúc động” - anh Sơn chia sẻ.

Theo quy định phổ biến của Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV), tóc hiến tự nhiên phải dài từ 25 cm trở lên; tóc đã qua hóa chất như uốn, nhuộm, duỗi phải dài từ 35 cm trở lên. Tóc cần được gội sạch, sấy khô, buộc chặt bằng dây thun trước khi cắt và bảo quản khô ráo trong quá trình vận chuyển.

Ngoài tóc đen tự nhiên, các tổ chức còn khuyến khích hiến tóc bạc, tóc muối tiêu nhằm phục vụ nhu cầu của những bệnh nhân lớn tuổi. Những mái tóc không đạt tiêu chuẩn làm tóc giả vẫn có thể được tận dụng để gây quỹ hỗ trợ chi phí sản xuất tóc cho bệnh nhân.

Giá trị của những mái tóc hiến tặng được thể hiện rõ qua câu chuyện của bà Nguyễn Thị Hạnh (62 tuổi, phường Pleiku). Sau 4 tháng điều trị ung thư vú, bà buộc phải cạo toàn bộ tóc do tác dụng phụ của hóa trị khiến tóc rụng rất nhiều. “Khi nhận được bộ tóc giả từ chương trình, tôi rất xúc động. Từ ngày có mái tóc mới, tôi tự tin hơn khi ra ngoài, không còn phải quấn khăn che đầu như trước” - bà Hạnh tâm sự.

Có thể nói, mỗi mái tóc được trao đi không chỉ giúp bệnh nhân cải thiện diện mạo mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để họ vững vàng trên hành trình điều trị.

Từ những người mẹ như chị Nguyễn Thị Nguyệt Nga, những học sinh như Phan Ngọc Minh, Đào Lan Phương đến những người thợ làm tóc như anh Phan Thành Sơn, tất cả đang góp phần tạo nên một mạng lưới yêu thương rộng lớn. Và khi những mái tóc tiếp tục được nối dài bằng lòng nhân ái, thông điệp “Cho đi là còn mãi” sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.