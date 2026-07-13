Hạnh phúc là được cho đi và sống có ích

(GLO)- Thiếu tá Lê Ðức Lâm (38 tuổi, cán bộ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh) đã có 33 lần hiến máu tình nguyện và vận động hơn 400 người tham gia hiến máu.

Tháng 6 vừa qua, anh là 1 trong 100 cá nhân hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026 được Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với Bộ Y tế và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tôn vinh.

Đây không chỉ là câu chuyện về một cá nhân mà còn là hành trình lan tỏa lòng nhân ái, hình ảnh đẹp của người chiến sĩ an ninh nhân dân trong cộng đồng. Nhân dịp Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam (12-7), phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình đã trò chuyện với thiếu tá Lê Đức Lâm.

Thiếu tá Lê Đức Lâm tại lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Ảnh: NVCC

Gần 20 năm bền bỉ hiến tặng những giọt hồng

Gần 20 năm trước, chàng trai Lê Đức Lâm đến với hiến máu tình nguyện (HMTN). Khi chứng kiến các bệnh nhân cần máu để giành giật sự sống, bắt đầu từ sự tò mò và lời rủ rê của bạn bè, anh đã biến một việc làm thiện nguyện thành trách nhiệm, lẽ sống và duy trì đều đặn suốt nhiều năm qua.

▪ Điều gì đã khiến một hành động xuất phát từ sự tò mò ban đầu trở thành hành trình 33 lần hiến máu đến nay?

- Thật ra tôi có hơn 40 lần HMTN, tuy nhiên, một số giấy chứng nhận hiến máu từ hồi sinh viên bị thất lạc nên số giấy còn giữ là 33 lần. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản là làm được một việc tốt. Sau khi trở thành sinh viên Trường ĐH An ninh nhân dân, tham gia các hoạt động Đoàn, được tập huấn về công tác tuyên truyền, vận động HMTN, được trực tiếp tham gia công tác tổ chức, hỗ trợ các chương trình HMTN cùng đồng đội tại trường đại học, tôi cảm nhận hết ý nghĩa của hoạt động này. Cùng với đó, thời gian là sinh viên, tôi có điều kiện tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện trong và ngoài trường. Tôi đã được đồng hành cùng Chương trình Ước mơ của Thúy do Báo Tuổi Trẻ tổ chức, chứng kiến những hoàn cảnh bệnh nhi ung thư đang từng ngày chờ máu để giành giật sự sống, hiểu rõ giá trị của mỗi đơn vị máu được trao đi. Chính điều đó đã trở thành động lực để tôi duy trì việc HMTN trong suốt gần 20 năm qua và sẽ tiếp tục tham gia khi sức khỏe còn cho phép. Với tôi hiện nay, HMTN không chỉ là niềm vui mà còn là một lần được kiểm tra máu để biết máu mình còn có thể cho đi, chung tay với cộng đồng góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong xã hội.

Thiếu tá Lê Đức Lâm (thứ 3 từ phải sang) chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng đội tại lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026. Ảnh: NVCC

▪ Rất nhiều lần hiến máu tình nguyện, trong đó có nhiều lần hiến máu khẩn cấp, đâu là kỷ niệm khiến anh nhớ nhất…

- Tôi hiến máu cấp cứu 5 lần và kỷ niệm nhớ nhất là sau khi sáp nhập tỉnh, tôi chuyển công tác về phường Quy Nhơn, có một lần qua mạng xã hội, một chị tên Dung đã liên hệ và nhờ hỗ trợ máu giúp mẹ chị ấy đang cấp cứu. Dù hôm đấy trùng với lịch công tác nhưng tôi cố gắng sắp xếp chu toàn công việc được giao và kịp chạy qua hỗ trợ bệnh nhân. Đó là lần đầu tiên tôi biết được người mình cần cấp cứu là ai, còn các lần trước thì có thông tin cần máu khẩn cấp là tôi đến hiến rồi về.

Lan tỏa yêu thương từ trái tim người chiến sĩ công an nhân dân

Từ người tham gia hiến máu, thiếu tá Lê Đức Lâm trở thành một tuyên truyền viên tích cực, vận động hơn 400 người cùng tham gia HMTN. Với anh, việc trao đi những giọt máu nghĩa tình cũng giống như nhiệm vụ của người chiến sĩ CA nhân dân - luôn sẵn sàng cống hiến vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

▪ Theo anh, hoạt động HMTN có những điểm tương đồng nào với nhiệm vụ của người chiến sĩ CA nhân dân?

- Nếu như người chiến sĩ CA luôn sẵn sàng hy sinh, cống hiến để bảo vệ tính mạng, sức khỏe và sự bình yên của nhân dân thì người HMTN cũng đang trao đi một phần máu của mình để cứu sống người bệnh. Cả hai đều xuất phát từ tinh thần vì cộng đồng, vì con người, đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích cá nhân. Đó đều là những hành động nhân văn, thể hiện trách nhiệm, lòng nhân ái và sự cống hiến không điều kiện cho xã hội. Có thể nói rằng, khoác trên mình sắc phục CA hay tham gia HMTN đều chung một sứ mệnh: Phụng sự nhân dân, bảo vệ và gìn giữ sự sống.

▪ Anh đã vận động được hơn 400 người tham gia HMTN. Bí quyết nào giúp anh tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ như vậy?

- Tôi có nhiều năm làm cán bộ Đoàn từ khi còn là sinh viên đến lúc ra công tác. Tôi dùng chính hoạt động chính trị của mình để tuyên truyền, vận động đồng nghiệp, bạn bè tham gia HMTN. Và đặc biệt, tôi luôn tham gia cùng mọi người để chứng minh việc HMTN là hoàn toàn tốt cho sức khỏe.

Thiếu tá Lê Đức Lâm trong một lần hiến máu tình nguyện. Ảnh: NVCC

▪ Giữa công việc chuyên môn khá bận rộn của một cán bộ Phòng Tham mưu, anh đã sắp xếp thời gian và duy trì các hoạt động HMTN như thế nào?

- Thực ra vì thời gian không cho phép nên hầu hết là hiến máu toàn phần, thời gian hiến khá nhanh; phải mất 3-4 tháng thì cơ thể mới hồi phục lại như ban đầu và cũng đủ điều kiện để hiến máu lần tiếp theo. Do đó, thời gian để hiến máu hoàn toàn chủ động mà không ảnh hưởng gì tới công việc. Các lần hiến máu của tôi hầu hết là khi đơn vị, địa phương tổ chức chương trình HMTN, còn một số lần là được liên hệ nhờ hiến máu cấp cứu tại bệnh viện.

▪ Gia đình đã đồng hành và cổ vũ anh như thế nào trong việc HMTN?

- Điều may mắn, vợ tôi là bác sĩ, cô ấy biết rất rõ về vấn đề hiến máu và cũng tham gia hiến máu từ lúc còn là sinh viên. Tuy nhiên, do thể trạng nhỏ nên hiện vợ tôi mới chỉ hiến máu được 4 lần. Khi vợ chồng cưới nhau, biết tôi hay đi HMTN, cô ấy đã tư vấn chuyên sâu về mặt y tế để tôi có thêm kiến thức, vừa giúp được người khác, vừa đảm bảo sức khỏe của bản thân.

▪ Nếu gửi một thông điệp đến thế hệ trẻ hôm nay, đặc biệt là những người còn băn khoăn trước các hoạt động vì cộng đồng, anh muốn nhắn nhủ điều gì?

- Tuổi trẻ chỉ đến một lần. Hãy sống hết mình, sống có ích và đừng bỏ lỡ cơ hội làm điều tốt cho cộng đồng, dù chỉ từ những việc rất nhỏ.

▪ Xin cảm ơn anh!