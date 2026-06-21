Tiến sĩ Nguyễn Thị Như Tú - Chủ tịch Hội Điều dưỡng tỉnh: Nghiên cứu để chăm sóc người bệnh tốt hơn

(GLO)- Sau hơn 30 năm gắn bó với ngành y, Tiến sĩ Nguyễn Thị Như Tú - Chủ tịch Hội Điều dưỡng tỉnh, luôn xem nghiên cứu khoa học là con đường góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Từ công tác quản lý, giảng dạy đến hoạt động nghề nghiệp, bà kiên trì theo đuổi mục tiêu đưa các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, tạo ra những thay đổi tích cực cho người bệnh và cộng đồng.

Vừa trở về từ Hà Nội sau lễ tôn vinh, biểu dương và nhận bằng khen của Hội Nữ trí thức Việt Nam vì những đóng góp trong nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn giai đoạn 2021 - 2026, Tiến sĩ Nguyễn Thị Như Tú đã có những chia sẻ về hành trình hơn 30 năm làm nghề, những trăn trở với công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo điều dưỡng và các hoạt động vì cộng đồng.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Như Tú nhận bằng khen của Hội Nữ trí thức Việt Nam vì những đóng góp trong nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn giai đoạn 2021 - 2026. Ảnh: NVCC

Nghiên cứu phải bắt nguồn từ thực tiễn

* Điều gì thôi thúc bà gắn bó với nghiên cứu khoa học suốt hơn 30 năm qua?

- Động lực lớn nhất của tôi là mong muốn nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh. Trong quá trình công tác, tôi nhận thấy nhiều vấn đề thực tiễn cần được giải quyết bằng các bằng chứng khoa học. Nghiên cứu giúp chuyển kinh nghiệm thực tiễn thành những giải pháp có cơ sở khoa học để nâng cao chất lượng chăm sóc. Tôi cũng mong muốn góp phần khẳng định vị thế của ngành điều dưỡng. Người điều dưỡng không chỉ thực hành chăm sóc mà còn cần tư duy khoa học và năng lực nghiên cứu. Khi biết đặt câu hỏi, tìm kiếm bằng chứng và cải tiến thực hành, nghề điều dưỡng sẽ phát triển bền vững.

* Những hướng nghiên cứu nào được bà quan tâm nhiều nhất?

- Tôi dành nhiều tâm huyết cho lĩnh vực sức khỏe phụ nữ, bà mẹ và trẻ em, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong các công trình đã thực hiện, tôi tâm đắc nhất với nghiên cứu phát hiện sớm ung thư vú thông qua hướng dẫn phụ nữ tự khám vú hằng tháng tại nhà. Sau khi triển khai, tỷ lệ phụ nữ biết và thực hành tự khám vú tăng rõ rệt. Tỷ lệ chủ động đi khám sàng lọc ung thư vú cũng cải thiện đáng kể. Điều đáng mừng là mô hình này đã được nhân rộng tại toàn bộ 159 xã, phường, thị trấn của tỉnh Bình Định trước đây. Điều khiến tôi xúc động nhất không phải kết quả nghiệm thu hay giải thưởng mà là việc nhiều phụ nữ có thêm kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ sức khỏe của mình. Đây là giải pháp đơn giản, chi phí thấp nhưng có ý nghĩa thiết thực trong phát hiện sớm bệnh tật.

* Nghiên cứu và sáng kiến có mối liên hệ như thế nào, thưa bà?

- Đây là hai mắt xích liền mạch. Nghiên cứu giúp nhận diện vấn đề và tạo ra bằng chứng khoa học. Sáng kiến giúp chuyển hóa các kết quả đó thành những giải pháp cụ thể, dễ áp dụng trong thực tế. Giá trị các giải pháp của tôi nằm ở chỗ được ứng dụng hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh và hỗ trợ nhân viên y tế làm việc tốt hơn.

Xây dựng đội ngũ điều dưỡng từ gốc

* Bên cạnh nghiên cứu khoa học, được biết tiến sĩ dành nhiều tâm huyết cho công tác đào tạo. Vì sao bà đặc biệt quan tâm đến đào tạo điều dưỡng?

- Một nền y tế chất lượng cần sự góp sức của đội ngũ điều dưỡng có năng lực chuyên môn vững vàng. Qua nhiều năm công tác, tôi nhận thấy muốn nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh phải bắt đầu từ con người. Nhiều nghiên cứu của tôi về năng lực điều dưỡng và chất lượng chăm sóc đã trở thành cơ sở khoa học phục vụ công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Là giảng viên, tôi luôn tin đào tạo tạo ra giá trị lâu dài. Đào tạo giúp hình thành nhiều thế hệ điều dưỡng có năng lực để tiếp tục chăm sóc người bệnh và lan tỏa các giá trị nghề nghiệp.

* Hội Điều dưỡng tỉnh có những đóng góp như thế nào trong quá trình này?

- Tôi luôn xem Hội Điều dưỡng là môi trường học tập, chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học và phát triển nghề nghiệp cho hội viên. Những năm qua, Hội tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm, gồm đào tạo liên tục, nghiên cứu khoa học - cải tiến chất lượng và phát triển nghề nghiệp. Riêng năm 2025, Hội tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn theo 4 chuyên đề với gần 200 hội viên tham gia. Hội cũng khuyến khích hội viên nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Điều đáng mừng là ngày càng nhiều điều dưỡng chủ động đổi mới, mạnh dạn nghiên cứu và đóng góp cho sự phát triển của ngành y tế.

Điều dưỡng của tương lai phải dựa trên khoa học

Hơn ba thập niên gắn bó với ngành y, TS Nguyễn Thị Như Tú luôn kỳ vọng nghề điều dưỡng sẽ phát triển trên nền tảng tri thức, nghiên cứu và thực hành dựa trên bằng chứng khoa học.

* Bà kỳ vọng gì về tương lai của nghề điều dưỡng?

- Tôi mong nghề điều dưỡng được nhìn nhận như một ngành khoa học độc lập và được ghi nhận đúng với những đóng góp cho sức khỏe cộng đồng. Người điều dưỡng ngày nay cần vừa giỏi chuyên môn, vừa có tư duy khoa học và năng lực nghiên cứu. Tôi cũng kỳ vọng đội ngũ điều dưỡng trẻ tiếp tục học tập, nâng cao trình độ và tự tin khẳng định giá trị nghề nghiệp.

* Bà muốn gửi gắm điều gì đến các điều dưỡng trẻ yêu thích nghiên cứu khoa học?

- Tôi mong các bạn hiểu rằng nghiên cứu khoa học không phải điều gì quá xa vời. Nghiên cứu bắt đầu từ những câu hỏi rất gần gũi trong công việc hằng ngày. Cũng đừng làm nghiên cứu chỉ vì nhiệm vụ hay danh hiệu. Hãy bắt đầu từ sự trăn trở với nghề nghiệp và người bệnh. Mục tiêu cuối cùng của nghiên cứu khoa học là giúp người bệnh được chăm sóc tốt hơn, an toàn hơn và có cuộc sống tốt đẹp hơn.

* Điều gì giúp bà tiếp tục cống hiến sau nhiều thành tựu đã đạt được?

- Các danh hiệu là sự ghi nhận đáng quý, đồng thời cũng nhắc nhở tôi về trách nhiệm với nghề nghiệp và cộng đồng. Điều tạo động lực cho tôi chính là niềm tin vào những giá trị tốt đẹp có thể được tạo ra mỗi ngày. Mỗi nghiên cứu được ứng dụng, mỗi mô hình chăm sóc sức khỏe được nhân rộng hay mỗi điều dưỡng trẻ trưởng thành đều mang đến cho tôi thêm động lực để tiếp tục cống hiến.

* Ngoài nghiên cứu và đào tạo, bà còn duy trì nhiều hoạt động thiện nguyện hướng đến những hoàn cảnh khó khăn…

- Trong quá trình công tác, tôi gặp rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Tôi luôn nghĩ ai cũng có thể sẻ chia bằng khả năng của mình. Nhiều năm nay, tôi cùng gia đình và bạn bè duy trì các hoạt động hỗ trợ bệnh nhân, sinh viên nghèo và những người khác cần được giúp đỡ. Mỗi nụ cười hay ánh mắt biết ơn đều khiến tôi cảm thấy việc mình làm có ý nghĩa.

* Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện!