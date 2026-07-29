(GLO)- Ngày 28-7, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai ban hành quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 và hướng dẫn tuyển sinh bổ sung đối với các trường THPT công lập còn thiếu chỉ tiêu sau đợt tuyển sinh chính.

Theo đó, có 20 trường được điều chỉnh tăng chỉ tiêu tuyển sinh, gồm: PTDTNT THCS và THPT Vân Canh (từ 270 lên 290 chỉ tiêu); THPT Vân Canh (180 lên 225); PTDTNT THCS và THPT Vĩnh Thạnh (140 lên 146); THPT Pleiku (675 lên 720); THPT Hoàng Hoa Thám (675 lên 720); THPT Nguyễn Chí Thanh (675 lên 746); THPT Lê Thánh Tôn (360 lên 436); THPT Lý Thường Kiệt (315 lên 370); THCS và THPT Phạm Hồng Thái (225 lên 230); THPT Huỳnh Thúc Kháng (585 lên 624); THPT Phạm Văn Đồng (270 lên 291); THPT số 2 Nguyễn Thái Học (490 lên 520); THCS và THPT Nguyễn Văn Cừ (225 lên 240); THPT Trường Chinh (450 lên 490); THPT số 2 Nguyễn Trường Tộ (315 lên 318); THPT Nguyễn Tất Thành (360 lên 390); THCS và THPT Kon Hà Nừng (90 lên 95); THPT Lương Thế Vinh (495 lên 520); THPT Hà Huy Tập (540 lên 573) và THPT Trần Quốc Tuấn (630 lên 674).

Gia Lai điều chỉnh tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 đối với 20 trường THPT. Ảnh: H.Đ

Theo hướng dẫn, học sinh có nhu cầu đăng ký tuyển sinh bổ sung nộp hồ sơ trực tiếp tại các trường THPT từ 7 giờ ngày 29-7 đến 17 giờ ngày 30-7-2026. Sau thời gian này, các trường không tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh bổ sung.

Từ 17 giờ ngày 30-7 đến 8 giờ ngày 31-7, các trường hoàn tất việc xét duyệt hồ sơ trên hệ thống tuyển sinh. Ngày 31-7, Sở GD&ĐT sẽ xét tuyển và gửi danh sách trúng tuyển bổ sung cho các trường. Trên cơ sở danh sách này, các trường thông báo kết quả và hướng dẫn học sinh xác nhận nhập học theo quy định.

Việc xét tuyển được thực hiện theo điểm xét tuyển quy đổi từ kết quả rèn luyện, học tập 4 năm THCS, cộng điểm ưu tiên và khuyến khích theo quy định; xét từ điểm cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp cuối chỉ tiêu có nhiều học sinh bằng điểm xét tuyển, hội đồng tuyển sinh ưu tiên học sinh có điểm trung bình cả năm lớp 9 cao hơn.

Sau ngày 31-7-2026, các trường còn thiếu chỉ tiêu tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đến hết ngày 10-8-2026.