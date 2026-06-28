Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027: An toàn, nghiêm túc và đúng quy chế

(GLO)- Sau 2 ngày tổ chức, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Gia Lai diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Dù số lượng thí sinh tăng mạnh, áp lực cạnh tranh lớn, song đề thi năm nay được đánh giá có tính phân hóa hợp lý và không gây quá nhiều áp lực cho học sinh.

Đề Toán phân hóa hợp lý

Sau khi làm tốt bài thi trong ngày đầu tiên, nhiều thí sinh đã hoàn thành môn thi Toán vào sáng 28-6 với tâm lý nhẹ nhàng, thoải mái. Bài thi môn Toán là bài thi cuối cùng của kỳ thi đối với những thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 không chuyên. Trong khi đó, các thí sinh đăng ký vào lớp 10 chuyên sẽ tiếp tục dự thi môn chuyên vào chiều cùng ngày.

Thí sinh rời phòng thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Phường Quy Nhơn) sau môn thi Toán vào sáng 28-6. Ảnh: Trần Dung

Em Phước Toàn (học sinh Trường THCS Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam) cho biết khá tự tin với bài làm của mình. “Các câu hỏi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9, bám sát kiến thức mà em đã được ôn tập. Có vài câu hỏi khó nhưng em vẫn chinh phục được” - Phước Toàn bày tỏ.

Cũng cho rằng đề Toán có tính phân loại nhưng không hề làm khó thí sinh, em Tạ Bửu Uyên Phương (học sinh Trường THCS Tuy Phước, xã Tuy Phước) chia sẻ: “Với thời gian làm bài 120 phút, em thoải mái để hoàn thành bài làm của mình một cách cẩn thận nhất. Dạng toán đều nằm trong chương trình học, chỉ cần nắm vững kiến thức sẽ lấy được điểm cao”.

Em Tạ Bửu Uyên Phương (ngoài cùng bên phải, học sinh Trường THCS Tuy Phước, xã Tuy Phước) vui vẻ sau môn thi Toán không chuyên. Ảnh: Trần Dung

Tương tự, em Phạm Lê Quang Huy (học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ, phường Pleiku) nêu rõ: “Đối với đề Toán, em chỉ gặp khó ở câu toán hình. Em mất thời gian khá lâu để định hình được cách giải. Theo em, với đề toán này, những ai nắm chắc kiến thức thì có thể chinh phục điểm 10 trọn vẹn”.

Theo đánh giá của một số giáo viên, dù áp lực cạnh tranh năm nay tăng cao nhưng đề thi các môn trong kỳ thi vẫn đảm bảo tính vừa sức và giữ được sự ổn định về cấu trúc. Riêng đề Toán có sự phân hóa hợp lý, sát với chương trình học và ôn tập nên thí sinh sẽ dễ dàng lấy điểm. Phần lớn các câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu phù hợp với mặt bằng học sinh và giúp các em có học lực trung bình, khá có thể hoàn thành bài thi.

Em Phạm Lê Quang Huy (bên trái) thảo luận đề thi môn Toán không chuyên. Ảnh: Hoàng Hoài

Bên cạnh đó, đề vẫn dành khoảng 20% số điểm cho các câu hỏi mang tính phân hóa nhằm đánh giá năng lực của học sinh khá, giỏi. Các câu hỏi này đòi hỏi thí sinh phải có tư duy logic, khả năng tổng hợp kiến thức và vận dụng linh hoạt vào quá trình làm bài.

Sau khi nghe con chia sẻ đã làm tốt bài thi, chị Hồ Thị Hồng Duyên (phường Pleiku) không khỏi xúc động. Chị cho hay: “Gia đình cũng biết được năng lực học tập của con nên không đặt áp lực lên con. Sau buổi thi thấy con làm bài ổn, tôi rất vui và mong con đạt được nguyện vọng của mình”.

Thí sinh được gia đình tặng quà chúc mừng sau khi hoàn thành kỳ thi quan trọng. Ảnh: Hoàng Hoài

Chung tâm trạng, chị Trần Thị Huê (xã Ia Dom) nói: “Con vào phòng thi, mẹ ở ngoài cũng hồi hộp không kém. Con làm bài tốt, không bị áp lực, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mong con vào được ngôi trường THPT con yêu thích”.

Nỗ lực tranh suất vào trường chuyên

Trong buổi thi chiều 28-6, gần 2.500 thí sinh đã nỗ lực thể hiện kiến thức, trí tuệ qua từng bài thi để tranh suất vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn); Trường THPT chuyên Chu Văn An (phường Bồng Sơn) và Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng). Các môn chuyên dự thi trong thời gian 150 phút.

Thí sinh phấn khởi sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi. Ảnh: Trần Dung

Tự tin sau khi rời khỏi phòng thi, em Đặng Nguyễn An Khôi (học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ, phường Hội Phú) chia sẻ: “Độ khó của đề Toán chuyên ở mức vừa sức và nằm trong khả năng xử lý của bản thân. Em thấy ấn tượng với câu hỏi về bất đẳng thức và câu hỏi về số xấu, số đẹp khá là thú vị. Em hy vọng sẽ đạt được số điểm mong muốn để trở thành học sinh của Trường THPT chuyên Hùng Vương”.

Mặc dù năm nay chỉ được dự thi 1 môn chuyên nhưng các em đều tự tin với môn chuyên mình lựa chọn. Em Hoàng Đăng Cường (học sinh Trường THCS Nguyễn Du, phường Diên Hồng) dự thi môn Hóa học cho hay: “Em cảm thấy thoải mái sau khi hoàn thành 2 ngày thi vừa qua. Môn chuyên em làm khá tốt nên nắm chắc 70-80% số điểm”.

Em Hoàng Đăng Cường (giữa) cảm thấy thoái mái, tự tin sau khi thi chuyên môn Hóa học. Ảnh: Hoàng Hoài

Với nguyện vọng được học tại ngôi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn), em Hồ Phan Nhã Trân (học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh, phường Quy Nhơn) đã nỗ lực ôn luyện cho kỳ thi lần này. “Sau khi hoàn tất bài thi môn Sinh học, em rất hài lòng vì đề vừa sức. Em thấy mình đã nỗ lực hết khả năng và tự tin chiến thắng bản thân ở kỳ thi này” - Trân bày tỏ.

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025 - 2026 của tỉnh đã kết thúc an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Với sự chỉ đạo của tỉnh, cùng sự vào cuộc tích cực của các đơn vị liên quan, kỳ thi được chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu ra đề, in sao, vận chuyển đề thi đến tổ chức coi thi, đảm bảo điều kiện tốt nhất để kỳ thi diễn ra thành công.

Kỳ thi được tổ chức an toàn, đúng quy chế, bảo đảm quyền lợi cho thí sinh. Ảnh: Trần Dung

Ông Đặng Văn Phụng - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT - thông tin: Trong bối cảnh số lượng thí sinh dự thi đông, mức độ cạnh tranh vào các trường THPT công lập và trường chuyên ngày càng cao. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với công tác tổ chức kỳ thi phải được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối không chủ quan, lơ là ở bất kỳ khâu nào.

Các thí sinh hoàn thành kỳ thi trong chiều 28-6. Ảnh: Hoàng Hoài

“Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với học sinh, phụ huynh và toàn xã hội. Kết quả kỳ thi không chỉ quyết định cơ hội được học tập tại các trường THPT công lập mà còn là căn cứ để tuyển chọn những học sinh có năng lực nổi trội vào các trường THPT chuyên, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh trong tương lai. Vì vậy, kỳ thi đã được tổ chức chặt chẽ, khoa học, khách quan, công bằng và đúng quy chế, bảo đảm quyền lợi chính đáng của từng thí sinh” - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh.