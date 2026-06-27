Ngày thi đầu tiên Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027: Đề thi vừa sức, bám sát chương trình

(GLO)- Ngày 27-6, thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 đã hoàn thành ngày thi đầu tiên với 2 môn Ngữ văn và tiếng Anh trong tâm lý thoải mái. Nhiều thí sinh cho rằng đề thi vừa sức, bám sát chương trình và gắn với thực tiễn.

“Cạm bẫy trên không gian mạng” trong đề thi Ngữ văn

Hoàn thành môn thi Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút, hầu hết thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng vui vẻ, phấn khởi. Nhiều thí sinh bày tỏ sự tự tin và hài lòng với đề thi Ngữ văn năm nay khi bám sát chương trình, không mang tính đánh đố và phù hợp với kiến thức ở bậc THCS.

Thí sinh dự thi môn Ngữ văn tại điểm thi Trường THPT Quốc học Quy Nhơn. Ảnh: Trần Dung

“Hiện nay, Internet là một phần quan trọng trong hành trình con người khám phá tri thức và làm chủ thế giới. Tuy nhiên, ở đó luôn tiềm ẩn những cạm bẫy khiến chúng ta, nhất là một bộ phận giới trẻ, bị kéo xa khỏi mục tiêu ban đầu. Viết bài văn nghị luận để đề xuất những giải pháp sử dụng Internet một cách hiệu quả” là câu nghị luận trong đề thi Ngữ văn khiến nhiều thí sinh cảm thấy ấn tượng.

Cho rằng câu hỏi có nội dung gần gũi và thiết thực trong bối cảnh hiện nay, em Đặng Võ Hoài Hậu (học sinh Trường THCS Ghềnh Ráng, phường Quy Nhơn Nam) bày tỏ: Internet là công cụ không thể thiếu trong học tập và giải trí của học sinh hiện nay.

Bản thân em thường sử dụng Internet để tra cứu tài liệu, bổ sung những phần kiến thức còn thiếu và giải trí sau những giờ học căng thẳng. Đề thi giúp học sinh có cơ hội nói lên suy nghĩ và quan điểm của mình.

Đề thi Ngữ văn khiến nhiều thí sinh thích thú. Ảnh: Trần Dung

Tương tự, em Lê Nguyễn Diệu Phương (học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh, phường Quy Nhơn) chia sẻ: Đề Ngữ văn bám sát nội dung trong chương trình học. Ngoài phần đọc hiểu gợi hình ảnh về tình yêu quê hương, đất nước thì phần câu hỏi nghị luận bàn về Internet là công cụ hữu ích để học tập và kết nối, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều cạm bẫy cũng khiến Phương vô cùng thích thú.

“Theo em, khi sử dụng Internet, người dùng nên chọn lọc thông tin, quản lý thời gian, ưu tiên học tập và không để mạng xã hội chi phối cuộc sống. Chỉ khi biết làm chủ bản thân, chúng ta mới có thể làm chủ Internet” - Diệu Phương nêu quan điểm.

Em Võ Kiều Oanh (bên phải) thảo luận về đề thi sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn tại điểm thi Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng). Ảnh: Hoàng Hoài

Em Võ Kiều Oanh (học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi, xã Chư Pưh) có nguyện vọng thi vào lớp chuyên Hóa, Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng). Cảm nhận đề Ngữ văn, Oanh cho biết nằm trong dự đoán của bản thân, em cũng đã ôn tập nhiều các chủ đề về công nghệ số, tuổi trẻ, nghị lực...

Các thí sinh được cô giáo phân tích đề sau khi kết thúc bài thi Ngữ văn. Ảnh: Hoàng Hoài

Cũng ấn tượng với đề Ngữ văn, em Khúc Huỳnh Diệp Anh (học sinh Trường THCS Trần Phú, xã Chư Pưh) chia sẻ: “Câu nghị luận xã hội rất sát thực tế vì có thể liên hệ trực tiếp với bản thân. Việc làm tốt môn Ngữ văn giúp em tự tin cho những môn thi tiếp theo”.

Đề tiếng Anh bám sát chương trình học

Đánh giá về đề thi môn tiếng Anh, hầu hết thí sinh nhận định đề bám sát định hướng đánh giá năng lực của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; đồng thời ngữ liệu gần gũi với học sinh, không xuất hiện các câu hỏi đánh đố hoặc kiến thức vượt quá phạm vi chương trình THCS.

Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng). Ảnh: Hoàng Hoài

Là một trong những thí sinh rời điểm thi Trường THPT Trưng Vương (phường Quy Nhơn) sớm nhất, em Lai Uyên Linh (học sinh Trường THCS Đống Đa, phường Quy Nhơn) cho biết: “Trong thời gian 60 phút, em đã tự tin hoàn thành bài thi của mình. Đề thi gồm các kiến thức ngữ pháp cơ bản, từ vựng trong sách giáo khoa. Em nghĩ mình có thể lấy điểm 9 ở môn thi này”.

Tự tin sau môn thi tiếng Anh, em Dương Nguyễn Thiên Hương (học sinh Trường THCS Quang Trung, phường Quy Nhơn Nam) cho hay: Học sinh nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa và có kỹ năng đọc hiểu cơ bản có thể đạt 7 điểm. Nhóm câu hỏi phân hóa chủ yếu nằm ở phần đọc hiểu và một số câu ngữ pháp yêu cầu hiểu vấn đề thay vì áp dụng công thức.

Em Lai Uyên Linh (bên phải, học sinh Trường THCS Đống Đa, phường Quy Nhơn) tự tin sau môn thi tiếng Anh. Ảnh: Trần Dung

Tham dự kỳ thi với nguyện vọng đậu vào lớp chuyên Hóa của Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng), em Lê Đức Duy Trường (học sinh trường THCS Trần Phú, xã Ia Le) chia sẻ: "Kết thúc ngày thi đầu tiên, em cảm thấy khá thoải mái bởi đề thi năm nay vừa sức. Em sẽ cố gắng hết sức hoàn thành bài thi ngày mai để đạt kết quả như ý muốn”.

Cùng tâm thế, em Võ Quốc Tuấn (học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh, phường Quy Nhơn) cho biết: “Bản thân em bước vào kỳ thi rất bình tĩnh, tự tin. Đối với môn Ngữ văn và tiếng Anh, em cũng chuẩn bị kiến thức khá vững vàng nên hy vọng sẽ đạt kết quả tốt để có thể vào Trường THPT Quốc học Quy Nhơn”.

Những gương mặt phấn khởi sau khi hoàn thành ngày thi đầu tiên. Ảnh: Hoàng Hoài

Thầy Huỳnh Công Binh - Giáo viên bộ môn tiếng Anh, Trường THPT chuyên Chu Văn An (phường Bồng Sơn) đánh giá: Nhìn chung, đề thi tiếng Anh bám sát cấu trúc đề minh họa, vừa sức với học sinh nhưng vẫn có độ phân hóa hợp lý.

“Đề bám sát chương trình, không đánh đố. Khoảng 70-80% câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu, học sinh trung bình - khá dễ dàng đạt điểm 6 - 7. Tuy nhiên, đề vẫn có khoảng 10-15% câu hỏi phân hóa nâng cao (thường nằm ở phần từ vựng hoặc câu hỏi suy luận trong bài đọc) để chọn lọc học sinh giỏi vào các trường top đầu. Dự kiến phổ điểm năm nay sẽ tập trung nhiều ở mức 6,5 đến 7,5. Điểm 9-10 sẽ không quá hiếm nhưng đòi hỏi học sinh phải cực kỳ cẩn thận và có vốn từ vựng mở rộng tốt" - thầy Binh nhận định.

Đông đảo phụ huynh đứng chờ các con tại điểm thi Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng). Ảnh: Hoàng Hoài

Sau khi con hoàn thành xong ngày thi đầu tiên, nhiều phụ huynh cảm thấy bớt lo lắng hơn phần nào. Anh Đỗ Ngọc Quanh (phường Ayun Pa) chia sẻ: “Con đã nghiêm túc ôn luyện cho kỳ thi quan trọng này nên gia đình cũng đặt trọn niềm tin và tạo tâm lý thoải mái nhất cho con. Mong con bình tĩnh, tự tin làm bài tốt ở những môn thi sau để thực hiện ước mơ của mình”.

Ngày mai (28-6), các thí sinh tiếp tục bước vào ngày thi cuối với môn Toán (120 phút) và môn chuyên (150 phút) dành cho thí sinh dự thi vào trường chuyên.

Tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh giải đề tiếng Anh sau khi kết thúc giờ thi tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương (phường Quy Nhơn). Ảnh: Trần Dung