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Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn có điểm chuẩn cao nhất là 21 điểm

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TRẦN DUNG TRẦN DUNG
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(GLO)- Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn vừa công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy năm 2026. Theo đó, điểm chuẩn đối với các ngành đào tạo là 18 điểm, riêng với ngành Khoa học máy tính là 21 điểm.

Năm 2026, Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn tuyển sinh 1.200 sinh viên với 38 chuyên ngành thuộc 8 nhóm ngành đào tạo.

Trong đó, nổi bật là: Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Khoa học máy tính, Ngôn ngữ Anh...

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Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn có điểm chuẩn đối với các ngành đào tạo là 18 điểm, riêng với ngành Khoa học máy tính là 21 điểm. Ảnh: T.D

Năm nay, Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp giữa kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập lớp 12.

Nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển ở một số ngành còn chỉ tiêu, mở thêm cơ hội để thí sinh lựa chọn và theo đuổi ngành học phù hợp trong môi trường đào tạo gắn với công nghệ, thực tiễn và trải nghiệm toàn cầu.

Thí sinh đăng ký xét tuyển bổ sung và làm thủ tục nhập học trực tuyến từ 8 giờ ngày 10-8.

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