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Infographic Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Báo Chính phủ)

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi hoàn tất đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần kiểm tra lại danh sách nguyện vọng đã lưu, rà soát mã trường, mã ngành, phương thức xét tuyển và thứ tự ưu tiên.

Sau khi thanh toán lệ phí, cần kiểm tra trạng thái giao dịch trên hệ thống để bảo đảm việc nộp lệ phí đã được ghi nhận thành công.

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Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến cáo thí sinh không nên chờ đến sát thời hạn mới nộp lệ phí để tránh nguy cơ quá tải hệ thống hoặc phát sinh lỗi giao dịch. Sau khi hoàn thành các bước trên, thí sinh tiếp tục theo dõi kết quả xét tuyển và thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến nếu trúng tuyển theo đúng thời gian quy định.

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