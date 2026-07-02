Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tuyển sinh

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn công bố điểm sàn, cao nhất 21 điểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN DUNG TRẦN DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sau khi có kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn đã công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2026. Hiện ngưỡng điểm sàn cao nhất của trường là 21 điểm.

Theo đó, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào hệ đại học chính quy năm 2026 của Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn là 18 điểm. Riêng chương trình Cử nhân tài năng ngành Khoa học máy tính, điểm sàn xét tuyển là 21 điểm.

dai-hoc-fpt-cong-bo-diem-san-dai-hoc.jpg
Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào hệ đại học chính quy năm 2026 của Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn là 18 điểm. Ảnh: Trần Dung

Trường áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp giữa kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập lớp 12. Năm 2026, Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn dự kiến tuyển sinh 1.200 sinh viên với 38 chuyên ngành thuộc 8 nhóm ngành đào tạo.

Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển cần đăng ký nguyện vọng trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian xét tuyển từ ngày 2 đến 17 giờ ngày 14-7.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Sẵn sàng kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Sẵn sàng kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Tuyển sinh

(GLO)- Hôm nay (26-6), hơn 23.000 học sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh Gia Lai làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 diễn ra trong 2 ngày 27 và 28-6. Công tác chuẩn bị tại 48 điểm thi đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi.

Xuống tận buôn làng tuyển sinh đầu cấp

Xuống tận buôn làng tuyển sinh đầu cấp

Tuyển sinh

(GLO)- Những ngày đầu tháng 6, các cô giáo mầm non ở những xã vùng sâu ở Gia Lai lại trực tiếp xuống từng thôn, làng, gõ cửa từng nhà để tuyển sinh đầu cấp. Đối với giáo viên vùng sâu, tuyển sinh không đơn thuần là nhiệm vụ chuyên môn, đó còn là tình yêu và trách nhiệm dành cho trẻ nhỏ.

null