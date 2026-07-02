Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn công bố điểm sàn, cao nhất 21 điểm

(GLO)- Sau khi có kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn đã công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2026. Hiện ngưỡng điểm sàn cao nhất của trường là 21 điểm.

Theo đó, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào hệ đại học chính quy năm 2026 của Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn là 18 điểm. Riêng chương trình Cử nhân tài năng ngành Khoa học máy tính, điểm sàn xét tuyển là 21 điểm.

Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào hệ đại học chính quy năm 2026 của Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn là 18 điểm. Ảnh: Trần Dung

Trường áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp giữa kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập lớp 12. Năm 2026, Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn dự kiến tuyển sinh 1.200 sinh viên với 38 chuyên ngành thuộc 8 nhóm ngành đào tạo.

Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển cần đăng ký nguyện vọng trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian xét tuyển từ ngày 2 đến 17 giờ ngày 14-7.