Lựa chọn môn học lớp 10: Cân nhắc tổ hợp phù hợp với định hướng

(GLO)- Sau khi hoàn tất xác nhận nhập học, học sinh trúng tuyển lớp 10 bắt đầu đăng ký các môn học lựa chọn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ðây là bước khởi đầu quan trọng, ảnh hưởng đến lộ trình học tập trong 3 năm THPT và định hướng nghề nghiệp sau này.

Tư vấn để học sinh lựa chọn phù hợp

Cùng với việc tiếp nhận hồ sơ nhập học, nhiều trường THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai tư vấn lựa chọn môn học cho học sinh lớp 10. Giáo viên không chỉ giới thiệu chương trình học mà còn trao đổi với học sinh, phụ huynh về năng lực, sở trường và định hướng nghề nghiệp để các em có cơ sở đưa ra quyết định phù hợp.

Trường THPT số 1 An Nhơn (phường Bình Định) tập hợp học sinh trúng tuyển vào lớp 10 để hướng dẫn đăng ký các môn học lựa chọn. Ảnh: H.Đ

Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngoài 8 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Lịch sử, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp và Nội dung giáo dục của địa phương, học sinh lớp 10 được lựa chọn 4 môn trong nhóm các môn học lựa chọn. Căn cứ đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và nhu cầu đăng ký của học sinh, mỗi trường xây dựng các tổ hợp môn phù hợp để tổ chức giảng dạy.

Sau khi đăng ký và được xếp lớp, học sinh sẽ học các môn lựa chọn theo kế hoạch giáo dục của nhà trường trong suốt 3 năm THPT. Vì vậy, các trường đều khuyến nghị học sinh cân nhắc kỹ trước khi đăng ký bởi việc điều chỉnh môn học sau khi ổn định lớp học sẽ gặp nhiều khó khăn.

Đến nay, Trường THCS và THPT Y Đôn (xã Đak Pơ) đã tuyển sinh đợt 1 được 275 học sinh. Ngay từ ngày làm thủ tục nhập học, nhà trường bố trí giáo viên tư vấn trực tiếp cho học sinh và phụ huynh về các tổ hợp môn, khả năng xét tuyển đại học cũng như định hướng nghề nghiệp, giúp các em có cơ sở lựa chọn môn học phù hợp.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Y Đôn, cho biết: Điều chúng tôi lưu ý nhiều nhất là học sinh không nên lựa chọn theo bạn bè hoặc theo tâm lý môn nào dễ học. Các em cần căn cứ vào năng lực, sở trường và định hướng nghề nghiệp của bản thân để có quyết định phù hợp ngay từ đầu, bởi sau khi xếp lớp, việc thay đổi sang tổ hợp khác sẽ rất khó khăn.

Tại Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học (phường Quy Nhơn Nam), phương án tổ hợp môn được công khai ngay khi học sinh làm thủ tục nhập học để các em chủ động lựa chọn. Căn cứ điều kiện đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất, nhà trường tổ chức giảng dạy 8 môn lựa chọn gồm: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Thiết kế và công nghệ, Công nghệ trồng trọt; đồng thời xây dựng 6 tổ hợp môn gợi ý để học sinh tham khảo. Ngoài các tổ hợp này, học sinh vẫn có thể đăng ký tổ hợp khác nếu phù hợp với nguyện vọng và điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường.

Em Đỗ Nguyễn Hà Anh, học sinh trúng tuyển lớp 10 Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học, cho biết đã lựa chọn tổ hợp gồm các môn Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ trồng trọt sau khi tham khảo ý kiến của giáo viên và gia đình để phù hợp với sở thích cũng như định hướng của bản thân.

Việc lựa chọn tổ hợp môn phù hợp là định hướng quan trọng cho quá trình theo học tại trường THPT. Trong ảnh: Học sinh Trường THPT số 1 Phù Cát (xã Phù Cát). Ảnh: H.Đ

Có con gái trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, ông Trần Đình Giỏi (phường Quy Nhơn) cho rằng: Phụ huynh cần dành thời gian trao đổi để con hiểu rõ đặc điểm từng môn học trước khi quyết định. Theo ông, cha mẹ nên đóng vai trò định hướng, lắng nghe và tôn trọng lựa chọn của con thay vì áp đặt.

Lựa chọn môn học là lựa chọn lộ trình học tập

Việc được nhà trường tư vấn, định hướng ngay từ đầu giúp nhiều học sinh chủ động hơn trong lựa chọn môn học. Qua tìm hiểu tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh cho thấy, xu hướng lựa chọn môn học của học sinh hiện nay đã có nhiều thay đổi. Nếu trước đây, nhiều em chủ yếu quan tâm đến các tổ hợp xét tuyển truyền thống thì nay đã chủ động tìm hiểu yêu cầu của từng ngành nghề để lựa chọn các môn học phù hợp với mục tiêu học tập và nghề nghiệp.

Theo đó, nhóm môn Vật lý, Hóa học và Tin học tiếp tục thu hút nhiều học sinh đăng ký, nhất là những em có định hướng theo các ngành kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo hoặc điện - điện tử. Trong khi đó, các môn Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật cũng được nhiều học sinh lựa chọn để phục vụ định hướng theo các ngành kinh tế, luật, quản trị, du lịch, khoa học xã hội và sư phạm.

Theo ông Bùi Xuân Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Diệu (xã Hoài Ân), việc lựa chọn môn học tuy không quyết định hoàn toàn nghề nghiệp tương lai nhưng sẽ tạo nền tảng kiến thức cho định hướng xét tuyển sau này. Vì vậy, học sinh cần cân nhắc kỹ ngay từ đầu để xây dựng lộ trình học tập phù hợp.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tăng cường tư vấn hướng nghiệp, tạo điều kiện để học sinh lựa chọn tổ hợp môn phù hợp. Việc lựa chọn môn học cần dựa trên 3 yếu tố cốt lõi là năng lực học tập, sở thích và định hướng nghề nghiệp; đồng thời cần có sự đồng hành của gia đình để học sinh có đầy đủ thông tin trước khi đưa ra quyết định.