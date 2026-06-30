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Gia Lai có 1 học sinh nằm trong danh sách 20 thí sinh đầu tiên trúng tuyển Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

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(GLO)- Chiều 29-6, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh đã công bố danh sách 20 thí sinh đầu tiên đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển thẳng năm 2026. Trong số này, tỉnh Gia Lai có 1 thí sinh.

Theo quy định, nhà trường tuyển thẳng đối với các thí sinh là anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chiến sĩ thi đua toàn quốc; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học.

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Năm 2026, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tuyển 2.746 chỉ tiêu, tăng khoảng 200 chỉ tiêu so với năm trước. Ảnh: Znews

Trong danh sách được công bố, có 3 em đủ điều kiện trúng tuyển ngành Y khoa; 16 em trúng tuyển ngành Dược học, 1 thí sinh trúng tuyển ngành Công nghệ dược phẩm. Trong đó, tỉnh Gia Lai có thí sinh Trần Quang Đông đã trúng tuyển ngành Dược học.

So với năm trước, danh sách thí sinh đủ điều kiện tuyển thẳng vào Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tăng 6 em. Tất cả thí sinh đều sinh năm 2008.

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh lưu ý: Mặc dù đã có tên trong danh sách đủ điều kiện trúng tuyển thẳng, thí sinh vẫn cần thực hiện đầy đủ các bước đăng ký nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Nếu không đăng ký đúng thời gian và đúng nguyện vọng, thí sinh sẽ không được công nhận trúng tuyển theo quy định hiện hành.

Được biết, năm 2026, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tuyển 2.746 chỉ tiêu, tăng khoảng 200 chỉ tiêu so với năm trước. Trong đó, gần 2.700 thí sinh sẽ được tuyển thông qua kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, phần còn lại thuộc diện tuyển thẳng và dự bị đại học.

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Danh sách các thí sinh đầu tiên đủ điều kiện trúng tuyển thẳng của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
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