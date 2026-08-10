Trường Đại học Quang Trung công bố điểm chuẩn 11 ngành học

(GLO)- Chiều 9-8, Trường Đại học Quang Trung chính thức công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học chính quy đợt 1 - 2026. Theo đó, 11 ngành học của trường có điểm trúng tuyển dao động từ 15-18 điểm.

Cụ thể, ngành Điều dưỡng có điểm chuẩn cao nhất với 18 điểm (theo điểm xét tuyển học bạ) và 17 điểm (theo điểm thi tốt nghiệp THPT).

Trường Đại học Quang Trung đã công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học chính quy đợt 1 - 2026. Ảnh: T.D

Điểm chuẩn thấp nhất là 15 (theo điểm thi tốt nghiệp THPT) thuộc các ngành: Y tế công cộng; Kế toán; Tài chính - Ngân hàng; Công nghệ Kỹ thuật xây dựng; Ngôn ngữ Anh; Công nghệ Tài chính; Quản trị Khách sạn - Nhà hàng; Quản trị Kinh doanh - Quản trị Kinh doanh định hướng Trà học; Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành; Công nghệ thông tin - Công nghệ thông tin định hướng Trí tuệ nhân tạo.

Tất cả ngành học của Trường Đại học Quang Trung đều xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh với điểm số là 450.

Ngành Quản trị Kinh doanh định hướng Trà học có điểm chuẩn là 15. Ảnh: T.D

Năm 2026, Trường Đại học Quang Trung tuyển sinh 1.058 chỉ tiêu cho 11 ngành đào tạo. Dự kiến, nhà trường sẽ có 400 suất học bổng đầu vào cho tân sinh viên (mỗi suất 6 triệu đồng).

Ngoài ra, sinh viên đạt điều kiện chương trình học bổng "Thủ lĩnh trẻ" sẽ được xét học bổng miễn học phí năm đầu tiên.