Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Ban hành danh mục 111 ngành học sinh viên được hỗ trợ học bổng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo VnExpress, TT&CS)

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa có quyết định ban hành danh mục 111 ngành đào tạo thuộc 15 nhóm các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được áp dụng chính sách học bổng cho sinh viên với mức từ 3,5 - 5,5 triệu đồng/tháng.

Theo đó, tùy nhóm ngành, sinh viên được hỗ trợ mỗi tháng từ 3,7 - 5,5 triệu đồng nếu đạt điều kiện. Thời gian hưởng không quá 4 năm với chương trình cử nhân và 5 năm với kỹ sư. Học viên thạc sĩ, tiến sĩ được nhận nguyên cả năm, theo thời gian đào tạo chuẩn của chương trình.

111-nganh-hoc-sinh-vien-duoc-ho-tro-hoc-bong-tu-nam-hoc-2026-2027.jpg
Học sinh THPT tham quan các phòng thí nghiệm, thực hành khoa học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: HCMUS/VnExpress

Cụ thể, mức học bổng theo tháng được quy định đối với sinh viên theo học chương trình đào tạo tài năng là 5,5 triệu đồng/tháng; ngành vi mạch bán dẫn, các ngành khoa học cơ bản là 4,2 triệu đồng/tháng; chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược có mức học bổng là 3,7 triệu đồng/tháng.

Đối với học viên trình độ thạc sĩ, nếu học chương trình đào tạo tài năng được hỗ trợ 7,4 triệu đồng/tháng; chương trình đào tạo ngành vi mạch bán dẫn, các ngành khoa học cơ bản 6,3 triệu đồng/tháng; chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được áp dụng mức học bổng 5,5 triệu/tháng.

Danh mục ngành mà sinh viên được nhận học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Bộ GD&ĐT cho biết, các chương trình đào tạo có thể có tên khác tên ngành nhưng được xếp vào 1 mã ngành đào tạo của 1 nhóm ngành.

Trường hợp ngành đào tạo được sửa đổi tên gọi, mã ngành hoặc được thay thế trong danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học thì việc áp dụng chính sách học bổng được thực hiện đối với ngành đào tạo thay thế có nội dung chuyên môn tương đương. Bộ GD&ĐT cũng sẽ xem xét cập nhật nếu phát sinh các ngành mới thuộc nhóm này.

Bộ GD&ĐT nhìn nhận, chính sách học bổng sẽ tạo động lực cho học sinh ở bậc THPT, dù có điều kiện kinh tế hay không, đều có thể theo đuổi các ngành STEM. Từ đó, sau 3-5 năm nữa, nguồn nhân lực nhóm ngành này trên cả nước sẽ dồi dào hơn, đạt mục tiêu 35% người học đến năm 2030.

>>> Xem chi tiết danh mục 111 ngành đào tạo được áp dụng chính sách học bổng TẠI ĐÂY.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trường Đại học Quy Nhơn khai mạc đợt đánh giá ngoài theo chuẩn AUN-QA 4.0 cho 3 chương trình đào tạo

Trường Đại học Quy Nhơn khai mạc đợt đánh giá ngoài theo chuẩn AUN-QA 4.0 cho 3 chương trình đào tạo

Giáo dục

(GLO)- Sáng 23-6, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức Lễ khai mạc đợt đánh giá ngoài chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA 4.0, mở đầu chuỗi hoạt động khảo sát kéo dài từ ngày 23 đến 25-6 đối với 3 chương trình: Kế toán, Tài chính - Ngân hàng và Kỹ thuật điện.

Đổi mẫu chứng chỉ IELTS trên toàn cầu từ ngày 17-7

Đổi mẫu chứng chỉ IELTS trên toàn cầu từ ngày 17-7

Tin tức

(GLO)- Tổ chức IELTS vừa cho biết sẽ cập nhật thiết kế của mẫu chứng chỉ hiện hành để đáp ứng các yêu cầu của Ofqual - Cơ quan quản lý các loại bằng cấp, kỳ thi và khảo thí tại Anh. Tuy nhiên, hình ảnh mẫu chứng chỉ mới vẫn chưa được công bố.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Đổi mới, an toàn và đúng quy chế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Đổi mới, an toàn và đúng quy chế

Tin tức

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Gia Lai đã khép lại sau 2 ngày thi với sự tham gia của hơn 37.500 thí sinh. Không chỉ là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đây còn là dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.

null