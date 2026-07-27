2 học sinh Gia Lai đạt thành tích cao tại Cuộc thi Toán học quốc tế EMCC 2026

Ngày 26-7, tại Trường Đại học Management & Science University (MSU, thành phố Shah Alam, Malaysia), Cuộc thi Toán học quốc tế The 22nd Elite Maths Challenge Cup (EMCC) 2026 đã diễn ra với sự tham gia của 13 đoàn học sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.
Đại diện cho đoàn Việt Nam tại cuộc thi có Công ty Giáo dục Smart Kids Gia Lai với 2 học sinh khối 3. Kết quả, em Nguyễn Lương Phát (học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt, phường Pleiku) xuất sắc giành danh hiệu Á quân 1 (1st Runner-up), em Huỳnh Lê Gia Bảo (học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku) đạt Á quân 2 (2nd Runner-up).
EMCC là cuộc thi Toán học quốc tế được tổ chức thường niên nhằm phát triển tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và tạo cơ hội giao lưu học thuật cho học sinh.