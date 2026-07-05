15 tỉnh, thành phố sẽ thí điểm sắp xếp cơ sở giáo dục công lập

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa công bố danh sách 15 địa phương sẽ thí điểm sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập từ năm 2026 trước khi nhân rộng toàn quốc từ năm 2027.

Cụ thể, 15 địa phương được lựa chọn thực hiện thí điểm gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Đồng Nai.

Theo Bộ GD&ĐT, việc lựa chọn đảm bảo tính đại diện toàn diện về vùng miền, điều kiện kinh tế - xã hội cũng như đặc điểm dân cư của từng khu vực.

Theo lộ trình đặt ra, các địa phương sẽ hoàn thiện bộ máy tổ chức ngay trước thềm năm học 2026-2027. Ảnh minh họa: Vietnamnet

Tại các địa phương thí điểm, 2 mô hình trường học quy mô lớn sẽ được đưa vào vận hành là mô hình trường 1 cấp học có các phân hiệu và mô hình trường phổ thông nhiều cấp học.

Cấu trúc của các mô hình tập trung vào việc sử dụng chung 1 bộ máy hành chính nhân sự gồm: kế toán, thủ quỹ, văn thư để tinh giản tối đa đầu mối gián tiếp; đồng thời tăng cường nhân sự trực tiếp giảng dạy nhằm tối ưu hóa nguồn lực đầu tư.

Tùy vào khoảng cách địa lý và quy mô thực tế, các phân hiệu có thể được bố trí phó hiệu trưởng phụ trách riêng để luôn đảm bảo chất lượng giáo dục tốt nhất cho học sinh.

Về lộ trình, từ ngày 1-7-2026, các tỉnh, thành phố thí điểm sáp nhập đầu mối quản lý cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn để hình thành các mô hình trường học quy mô lớn có các phân hiệu, điểm trường; thiết lập mô hình quản trị trường học.

Trước ngày 30-8-2026, các tỉnh, thành phố hoàn thành giai đoạn thí điểm, thiết lập mạng lưới trường lớp phù hợp với địa bàn, quy mô dân số; hoàn thiện bộ máy tổ chức và phương án quản trị trường học để vận hành ngay từ đầu năm học 2026-2027.

Trước ngày 30-12-2026, Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành đánh giá toàn diện kết quả từ 15 tỉnh, thành phố này để làm căn cứ sửa đổi các quy định pháp lý, hoàn thiện cơ chế chính sách đặc thù nhằm chuẩn bị cho việc nhân rộng mô hình ra phạm vi toàn quốc từ tháng 3-2027.

Mục tiêu của Bộ GD&ĐT là đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, phấn đấu giảm ít nhất 30% đầu mối cơ sở hiện có.

Việc sắp xếp cơ sở giáo dục được thực hiện theo hướng tinh gọn đầu mối quản lý, gắn với cơ cấu lại đội ngũ theo hướng giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy.