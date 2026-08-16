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Khai giảng năm học 2026-2027: Điểm cầu trung tâm chuyển về trường học vùng biên

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NHÃ UYÊN

(GLO)- Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tiếp tục được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc vào ngày 5-9. Điểm đáng chú ý trong năm nay là điểm cầu trung tâm được đặt tại 1 trường phổ thông nội trú ở xã biên giới Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Kế hoạch số 1710/KH-BGDĐT ngày 14-8-2026 về tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 và lễ khánh thành trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.

Theo kế hoạch, Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện sẽ được tổ chức thống nhất, đồng loạt vào sáng 5-9.

Đáng chú ý, điểm cầu trung tâm được đặt tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương (xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai), dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đây là điểm khác biệt đáng chú ý so với lễ khai giảng năm học 2025-2026, khi điểm cầu trung tâm được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội.

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Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện sẽ được tổ chức thống nhất, đồng loạt vào sáng 5-9. Ảnh minh họa: Đ.T

Chương trình năm nay được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Mỗi tỉnh, thành phố bố trí 1 điểm cầu chính do địa phương lựa chọn, lãnh đạo địa phương chủ trì. Với những địa phương có trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đất liền đủ điều kiện khánh thành, địa phương lựa chọn 1 trường làm điểm cầu chính; các trường khánh thành còn lại kết nối với điểm cầu này.

Ngoài các điểm cầu chính, Bộ GD&ĐT sẽ lựa chọn một số cơ sở giáo dục đại diện cho các cấp học, trình độ đào tạo, loại hình trường và vùng miền để bố trí thêm điểm cầu. Các cơ sở giáo dục còn lại tham dự chương trình chung bằng hình thức kết nối trực tuyến hoặc theo dõi qua VTV1, VOV1.

Một điểm đáng chú ý khác của lễ khai giảng năm nay là chương trình được tổ chức gắn với khánh thành trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đã hoàn thành và đủ điều kiện đưa vào sử dụng.

Cụ thể, từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ ngày 5-9, tại các trường đủ điều kiện sẽ diễn ra lễ khánh thành. Các điểm cầu thực hiện nghi thức khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng, đồng thời kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm.

Bộ GD&ĐT yêu cầu bảo đảm chất lượng công trình, tiến độ, điều kiện nghiệm thu và đưa vào sử dụng an toàn, hiệu quả; không tổ chức khánh thành đối với công trình chưa đủ điều kiện theo quy định.

Từ 8 giờ đến 8 giờ 45 phút, chương trình lễ khai giảng chung toàn quốc diễn ra với các nội dung dự kiến gồm: chào cờ, hát Quốc ca; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; báo cáo của Bộ GD&ĐT; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nghi thức đánh trống khai giảng năm học 2026-2027.

Sau 8 giờ 45 phút, các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức hoạt động đầu năm học theo kế hoạch riêng. Bộ GD&ĐT yêu cầu không kéo dài phần lễ; ưu tiên những hoạt động gần gũi, thiết thực, phù hợp với tâm lý lứa tuổi, nhất là trẻ mầm non và học sinh đầu cấp.

Theo Bộ GD&ĐT, việc tổ chức đồng loạt lễ khai giảng và khánh thành trường nội trú vùng biên nhằm tạo không khí phấn khởi bước vào năm học mới; đồng thời thể hiện sự quan tâm đối với phát triển giáo dục, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và hải đảo.

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