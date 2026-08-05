Gia Lai: 15 trường thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới

(GLO)- Từ ngày 3 đến 5-8, Trường Mầm non Hoa Hồng (phường Pleiku) tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai chương trình giáo dục mầm non mới năm học 2026-2027. Đây là 1 trong 15 đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai được chọn triển khai chương trình thí điểm.

Theo đó, 43 cán bộ, giáo viên nhà trường được nghiên cứu, trao đổi và thực hành 6 chuyên đề về chương trình giáo dục mầm non thí điểm; phát triển chương trình giáo dục nhà trường; tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo; tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo đảm an toàn cho trẻ và giáo dục hòa nhập trong cơ sở giáo dục mầm non.

Nội dung tập huấn tập trung làm rõ những điểm cốt lõi của chương trình mới; giúp giáo viên từng bước vận dụng vào xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch giáo dục nhóm, lớp phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, 15 đơn vị được lựa chọn tham gia thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới trong năm học 2026-2027 phân bố trên địa bàn các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Bồng Sơn, Pleiku, Diên Hồng, An Khê, Ayun Pa và các xã: An Nhơn Tây, Phù Cát, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Chư Păh, Đak Đoa, Đak Pơ.

Trong quá trình thực hiện thí điểm, ngành Giáo dục sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật và đánh giá định kỳ, dự kiến mỗi tháng 1 lần.

Trường Mầm non Hoa Sen (phường Ayun Pa) tập huấn triển khai Chương trình giáo dục mầm non thí điểm năm học 2026-2027. Ảnh: ĐVCC

Việc thí điểm nhằm đánh giá tính phù hợp, khả thi và hiệu quả của chương trình giáo dục mầm non mới trong điều kiện thực tế tại địa phương; qua đó, góp phần cung cấp cơ sở thực tiễn để nghiên cứu, điều chỉnh, hoàn thiện chương trình trước khi áp dụng đại trà.

Quá trình này cũng giúp ngành Giáo dục chuẩn bị về đội ngũ, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non. Hiện nay, 15 cơ sở thí điểm có 43 cán bộ quản lý và 325 giáo viên; nhu cầu bổ sung thêm 1 cán bộ quản lý và 89 giáo viên.

Về cơ sở vật chất, 15 trường có tổng số 185 phòng học, trong đó dự kiến sửa chữa, sơn mới 28 phòng; bổ sung 185 bộ thiết bị tối thiểu và 27 bộ đồ chơi ngoài trời. Tổng kinh phí thực hiện ước tính hơn 16,1 tỷ đồng.