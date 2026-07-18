Từ 1-9, giáo viên nghỉ hưu được ký hợp đồng làm việc toàn thời gian tại cơ sở giáo dục

(GLO)- Thông tư số 59/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 1-9-2026 lần đầu tiên quy định cụ thể về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu.

Cụ thể, Thông tư mới bổ sung cơ chế cho phép cơ sở giáo dục ký hợp đồng lao động toàn thời gian với nhà giáo sau khi nghỉ hưu nếu đáp ứng các điều kiện về sức khỏe, trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt và không trong thời gian bị xử lý kỷ luật. Đáng chú ý, thông tư quy định việc ký hợp đồng với nhà giáo nghỉ hưu không giới hạn độ tuổi cao nhất.

Nhà giáo sau khi nghỉ hưu được tiếp tục ký hợp đồng với cơ sở giáo dục. Ảnh: TPO

Thông tư cũng quy định rõ nguyên tắc ký kết hợp đồng, điều kiện của nhà giáo, thời giờ làm việc, tiền lương, phụ cấp, quyền, trách nhiệm của nhà giáo và trách nhiệm của cơ sở giáo dục khi sử dụng đội ngũ này.

Trong đó, tiền lương và các chế độ phụ cấp được thực hiện theo thỏa thuận. Nhà giáo được xem xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; xét, phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú và các danh hiệu thi đua khác khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nhà giáo chỉ được ký hợp đồng toàn thời gian với 1 cơ sở giáo dục để đảm bảo chất lượng.

Việc sử dụng nhà giáo sau nghỉ hưu phải bảo đảm không ảnh hưởng đến chiến lược phát triển đội ngũ kế cận, không thay thế đội ngũ nhà giáo cơ hữu và tuân thủ quy định của pháp luật lao động.

Đây là lần đầu tiên các nội dung liên quan đến nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng được quy định đầy đủ trong một văn bản riêng, góp phần thống nhất việc triển khai trong toàn hệ thống giáo dục.

Quy định này góp phần tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao đã nghỉ hưu, nhất là các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên giàu kinh nghiệm; đồng thời, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để các cơ sở giáo dục sử dụng đội ngũ nhà giáo sau khi nghỉ hưu trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng đào tạo.

Đối với nhà giáo thỉnh giảng, Thông tư quy định rõ tiêu chuẩn, hoạt động thỉnh giảng, định mức giờ giảng, hợp đồng thỉnh giảng, chế độ, chính sách cũng như quyền và trách nhiệm của nhà giáo, cơ sở giáo dục và cơ quan nơi nhà giáo đang công tác…