Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Từ 1-9, giáo viên nghỉ hưu được ký hợp đồng làm việc toàn thời gian tại cơ sở giáo dục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo GD&ĐT, TPO)

(GLO)- Thông tư số 59/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 1-9-2026 lần đầu tiên quy định cụ thể về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu.

Cụ thể, Thông tư mới bổ sung cơ chế cho phép cơ sở giáo dục ký hợp đồng lao động toàn thời gian với nhà giáo sau khi nghỉ hưu nếu đáp ứng các điều kiện về sức khỏe, trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt và không trong thời gian bị xử lý kỷ luật. Đáng chú ý, thông tư quy định việc ký hợp đồng với nhà giáo nghỉ hưu không giới hạn độ tuổi cao nhất.

tu-1-9-giao-vien-nghi-huu-duoc-ky-hop-dong-lam-viec-toan-thoi-gian-tai-co-so-giao-duc-4268.jpg
Nhà giáo sau khi nghỉ hưu được tiếp tục ký hợp đồng với cơ sở giáo dục. Ảnh: TPO

Thông tư cũng quy định rõ nguyên tắc ký kết hợp đồng, điều kiện của nhà giáo, thời giờ làm việc, tiền lương, phụ cấp, quyền, trách nhiệm của nhà giáo và trách nhiệm của cơ sở giáo dục khi sử dụng đội ngũ này.

Trong đó, tiền lương và các chế độ phụ cấp được thực hiện theo thỏa thuận. Nhà giáo được xem xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; xét, phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú và các danh hiệu thi đua khác khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nhà giáo chỉ được ký hợp đồng toàn thời gian với 1 cơ sở giáo dục để đảm bảo chất lượng.

Việc sử dụng nhà giáo sau nghỉ hưu phải bảo đảm không ảnh hưởng đến chiến lược phát triển đội ngũ kế cận, không thay thế đội ngũ nhà giáo cơ hữu và tuân thủ quy định của pháp luật lao động.

Đây là lần đầu tiên các nội dung liên quan đến nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng được quy định đầy đủ trong một văn bản riêng, góp phần thống nhất việc triển khai trong toàn hệ thống giáo dục.

Quy định này góp phần tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao đã nghỉ hưu, nhất là các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên giàu kinh nghiệm; đồng thời, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để các cơ sở giáo dục sử dụng đội ngũ nhà giáo sau khi nghỉ hưu trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng đào tạo.

Đối với nhà giáo thỉnh giảng, Thông tư quy định rõ tiêu chuẩn, hoạt động thỉnh giảng, định mức giờ giảng, hợp đồng thỉnh giảng, chế độ, chính sách cũng như quyền và trách nhiệm của nhà giáo, cơ sở giáo dục và cơ quan nơi nhà giáo đang công tác…

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Đề xuất nhân sự hỗ trợ đại học bắt buộc có năng lực AI

Đề xuất nhân sự hỗ trợ đại học bắt buộc có năng lực AI

(GLO)- Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ làm việc, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học. Trong đó, lần đầu tiên năng lực số, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và AI được đưa vào tiêu chuẩn bắt buộc với nhóm nhân sự này.

Có thể bạn quan tâm

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai thông tin chính thức phản ánh thí sinh mang điện thoại vào phòng thi

Sở GD và ĐT tỉnh Gia Lai: Phản ánh thí sinh mang điện thoại vào phòng thi và sử dụng để tra đáp án là không có cơ sở

Giáo dục

(GLO)- Trưa 12-7, ông Phạm Văn Nam-Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) tỉnh Gia Lai cho biết, Sở vừa ban hành văn bản thông tin về kết quả xác minh các nội dung phản ánh và thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến 2 điểm thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Định hướng Trường Đại học Quy Nhơn thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu của tiểu vùng Trung Trung Bộ

Định hướng Trường ĐH Quy Nhơn thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu của tiểu vùng Trung Trung Bộ

Tin tức

(GLO)- Ngày 10-7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1252/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng hoạt động một số cơ sở giáo dục đại học lớn ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên thành những trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới.

Cả nước hướng đến giảm ít nhất 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập hiện có

Cả nước hướng đến giảm ít nhất 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập hiện có

Tin tức

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp. Mục tiêu đề ra là phấn đấu giảm ít nhất 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập hiện có.

Dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ mầm non bị phạt đến 20 triệu đồng

Dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ mầm non bị phạt đến 20 triệu đồng

Tin tức

(GLO)- Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Theo đề xuất, giáo viên ép buộc học sinh học thêm có thể bị phạt tới 50 triệu đồng, dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ mầm non có thể bị phạt đến 20 triệu đồng.

null