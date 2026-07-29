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Đề xuất trợ cấp sinh viên tới 2,53 triệu đồng/tháng: Những trường hợp nào được hưởng?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Dân Trí, VOV2)

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về chính sách trợ cấp đối với người học, trong đó đề xuất tính mức trợ cấp theo mức lương cơ sở thay cho mức tiền cố định như hiện nay.

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Ảnh minh họa: Chat GPT

Theo dự thảo, người học thuộc một trong ba nhóm đối tượng sau sẽ được hưởng trợ cấp hằng tháng bằng 80% mức lương cơ sở trong thời gian học tập nhưng không vượt quá thời gian đào tạo chuẩn của chương trình, và được chi trả 12 tháng trong một năm học:

  • Người thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều.
  • Người mồ côi cả cha và mẹ, không có người nuôi dưỡng hoặc không nơi nương tựa theo quy định của pháp luật.
  • Người khuyết tật theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, nếu người học đồng thời thuộc từ hai nhóm đối tượng trở lên, mức trợ cấp sẽ được nâng lên 100% mức lương cơ sở. Với mức lương cơ sở hiện hành từ ngày 1-7-2026 là 2,53 triệu đồng/tháng, khoản trợ cấp tối đa theo đề xuất cũng đạt 2,53 triệu đồng mỗi tháng.

Dự thảo cũng đề xuất mở rộng đối tượng thụ hưởng sang người học đủ điều kiện đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập, thay vì chỉ giới hạn theo loại hình cơ sở đào tạo. Việc xác định đối tượng hưởng chính sách sẽ dựa trên hoàn cảnh của người học, góp phần bảo đảm bình đẳng giữa sinh viên trường công và trường tư.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất đơn giản hóa thủ tục thực hiện chính sách. Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trên môi trường điện tử; đồng thời hạn chế yêu cầu người học cung cấp lại những thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước.

Đây mới là dự thảo đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến. Các nội dung về đối tượng, mức hưởng và thời điểm áp dụng sẽ chỉ có hiệu lực sau khi nghị định chính thức được ban hành.

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