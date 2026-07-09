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Thêm nhiều lựa chọn ngành học cho thí sinh
(GLO)- Từ ngày 2 đến 14-7, thí sinh thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa công bố danh sách 15 địa phương sẽ thí điểm sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập từ năm 2026 trước khi nhân rộng toàn quốc từ năm 2027.
(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp. Mục tiêu đề ra là phấn đấu giảm ít nhất 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập hiện có.
(GLO)- Nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác đào tạo và nghiên cứu, ngày 1-7, Trường Đại học Quy Nhơn đã ký kết hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học Đài Loan (Trung Quốc).
(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Gia Lai ghi nhận nhiều gương mặt xuất sắc với thành tích ấn tượng. Không chỉ đạt điểm cao, các thủ khoa của tỉnh còn truyền cảm hứng bởi tinh thần tự học, sự kiên trì và phương pháp ôn tập khoa học.
(GLO)- Theo thống kê từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, năm nay, toàn tỉnh có 34 cơ sở giáo dục đạt tỷ lệ tốt nghiệp THPT 100%.
(GLO)- Theo dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố, 2 thủ khoa của tỉnh Gia Lai cùng đạt 37,5 điểm.
(GLO)- Từ ngày 29-6, giáo viên trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia chương trình tập huấn sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Cùng với công tác tập huấn, các đơn vị phát hành cũng chủ động chuẩn bị nguồn sách, sẵn sàng cho năm học 2026-2027.
(GLO)- Theo thống kê từ Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh có 127 thí sinh đạt điểm 10 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.
(GLO)- Đúng 8 giờ ngày 1-7, Bộ GD&ĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo đó, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT của tỉnh Gia Lai đạt 98,44%.
(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa có quyết định ban hành danh mục 111 ngành đào tạo thuộc 15 nhóm các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được áp dụng chính sách học bổng cho sinh viên với mức từ 3,5 - 5,5 triệu đồng/tháng.
(GLO)- Sau 2 ngày tổ chức, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Gia Lai diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Dù số lượng thí sinh tăng mạnh, áp lực cạnh tranh lớn, song đề thi năm nay được đánh giá có tính phân hóa hợp lý và không gây quá nhiều áp lực cho học sinh.
(GLO)- Theo Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD&ĐT), sau 1 năm thực hiện việc sắp xếp, 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc phê duyệt phương án sắp xếp theo đúng tiến độ. Cả nước giảm 586 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giảm 709 lãnh đạo quản lý.
(GLO)- Khi năm học 2026-2027, theo các chỉ đạo mới của ngành giáo dục, việc tăng cường thanh tra, công khai các khoản thu và siết chặt hoạt động dạy thêm sẽ là những giải pháp trọng tâm nhằm lập lại kỷ cương trong trường học.
Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Bộ GD-ĐT phối hợp với cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền cho ý kiến đối với đề án cải cách chính sách tiền lương, sớm xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong thang bậc lương sự nghiệp.
(GLO)- Từ 1/7/2026, lương giáo viên tăng theo mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, hệ số đặc thù vẫn cần chờ văn bản chính thức, không nên cộng nhầm vào lương hiện hưởng.
Việt Nam lần đầu tiên có 17 đại diện góp mặt ở bảng xếp hạng ĐH tác động bền vững nhất thế giới của Times Higher Education, đông nhất trước nay và hầu hết là thăng hạng.
(GLO)- Sáng 24-6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027.
(GLO)- Ngày 23-6, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn làm việc và ký kết hợp tác với Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Kyungnam (Hàn Quốc).
(GLO)- Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến góp ý của các địa phương về dự thảo Thông tư quy định về tổ chức các hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đáp án chính thức của tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
(GLO)- Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số, năng lực ngoại ngữ ngày càng giữ vai trò quan trọng hơn.
(GLO)- Những ngày này, tại 7 điểm trường thuộc dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS khu vực biên giới, tiếng máy trộn bê tông, xe cơ giới vang lên liên tục.
(GLO)- Tổ chức IELTS vừa cho biết sẽ cập nhật thiết kế của mẫu chứng chỉ hiện hành để đáp ứng các yêu cầu của Ofqual - Cơ quan quản lý các loại bằng cấp, kỳ thi và khảo thí tại Anh. Tuy nhiên, hình ảnh mẫu chứng chỉ mới vẫn chưa được công bố.
(GLO)- Ngày 16-6, theo thông tin từ Hội Vật lý Việt Nam, đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) năm 2026 đã đạt 1 huy chương vàng và 4 huy chương bạc. Trong đó, em Nguyễn Vũ Mạnh Khang (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Gia Lai) giành được huy chương bạc.