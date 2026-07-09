(GLO)- Sau 2 ngày tổ chức, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Gia Lai diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Dù số lượng thí sinh tăng mạnh, áp lực cạnh tranh lớn, song đề thi năm nay được đánh giá có tính phân hóa hợp lý và không gây quá nhiều áp lực cho học sinh.