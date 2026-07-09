Tin tức

Infographic Bộ GD-ĐT rà soát kết quả thi tốt nghiệp THPT toàn quốc: Dữ liệu bất thường được kiểm tra thế nào?

ra-soat-ket-qua-thi-tot-nghiep.png
Đánh giá bài viết
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cả nước hướng đến giảm ít nhất 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập hiện có

Cả nước hướng đến giảm ít nhất 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập hiện có

Tin tức

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp. Mục tiêu đề ra là phấn đấu giảm ít nhất 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập hiện có.

Đổi mẫu chứng chỉ IELTS trên toàn cầu từ ngày 17-7

Đổi mẫu chứng chỉ IELTS trên toàn cầu từ ngày 17-7

Tin tức

(GLO)- Tổ chức IELTS vừa cho biết sẽ cập nhật thiết kế của mẫu chứng chỉ hiện hành để đáp ứng các yêu cầu của Ofqual - Cơ quan quản lý các loại bằng cấp, kỳ thi và khảo thí tại Anh. Tuy nhiên, hình ảnh mẫu chứng chỉ mới vẫn chưa được công bố.