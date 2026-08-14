Vụ 147 điểm 10 Toán: 326 thí sinh Tuyên Quang chính thức bước vào kỳ thi lại

(GLO)- Sáng 14-8, 326 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) bước vào kỳ thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là điểm thi từng gây chú ý khi xuất hiện 147 điểm 10 môn Toán trong kỳ thi chính thức.

Sáng nay, các thí sinh thi môn Ngữ văn; buổi chiều cùng ngày, thí sinh tiếp tục thi môn Toán. Kỳ thi được tổ chức trong 2 ngày 14 và 15-8, với 15 phòng thi. Số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức được giữ nguyên.

Sáng nay (14-8), các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang bước vào kỳ thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Nguyên Bảo/TTO

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, 326 thí sinh xác nhận tham dự kỳ thi lại, gồm 322 học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Tuyên Quang và 4 thí sinh tự do; 2 thí sinh tự do khác không đăng ký thi lại.

Chiều 13-8, có 323 thí sinh đến làm thủ tục, đạt 98,48% số thí sinh đủ điều kiện đăng ký dự thi. Trong 5 trường hợp chưa có mặt, 2 thí sinh tự do đang học đại học không đăng ký thi lại; 3 thí sinh còn lại chưa đến kịp và được bố trí làm thủ tục trước giờ thi sáng 14-8.

Một điểm đáng chú ý là đề thi ở kỳ thi lại không sử dụng đề dự phòng của kỳ thi chính thức. Bộ Giáo dục và Đào tạo triệu tập Ban ra đề để xây dựng đề mới sau khi có quyết định tổ chức thi lại.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, việc xây dựng đề phải bảo đảm tuân thủ quy chế, tuyệt đối bí mật và tính toán để cân bằng độ khó giữa 2 đợt thi, tạo điều kiện để thí sinh thể hiện đúng năng lực.

Công tác nhân sự cũng được siết chặt. Tuyên Quang huy động 175 lượt người tham gia các khâu coi thi, chấm thi, in sao và vận chuyển đề thi; riêng điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang có 70 người.

Đặc biệt, những cán bộ từng coi thi tại điểm thi này trong kỳ thi chính thức không được tiếp tục làm giám thị ở kỳ thi lại. Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang trực tiếp tập huấn 100% cán bộ tham gia công tác thi.

An ninh được thắt chặt khu vực bên ngoài điểm thi. Ảnh: Nguyên Bảo/TTO

Trước đó, ngày 4-8, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 2288/QĐ-BGDĐT hủy kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra ngày 11 và 12-6 đối với các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang và tổ chức thi lại.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả điều tra ban đầu xác định sai phạm xảy ra trên phạm vi toàn bộ điểm thi, khiến kết quả thi của các thí sinh không còn bảo đảm tính trung thực, khách quan và công bằng.

Điểm thi này trước đó gây chú ý khi có tới 147 bài thi môn Toán đạt điểm 10. Sau khi những bất thường được phát hiện và cơ quan chức năng vào cuộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định hủy kết quả của 328 thí sinh đã dự thi tại điểm thi.

Để giám sát kỳ thi lại, Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn giám sát gồm 5 thành viên của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia. Đoàn thực hiện nhiệm vụ từ ngày 13 đến hết 15-8 đối với công tác coi thi và từ ngày 16 đến hết 18-8 đối với công tác chấm thi.

Theo kế hoạch, kết quả kỳ thi lại được công bố ngày 19-8; việc xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất ngày 20-8 và công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo (nếu có) chậm nhất ngày 28-8.